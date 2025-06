El gobernador Axel Kicillof transmitió el mensaje a sus funcionarios de que hay que seguir acompañando a Cristina. "Como siempre", les sumó. Además de reforzar el pedido de seguir "atentos a la gestión", Kicillof hizo una exhortación a la calma, algo que había replicado a los intendentes la noche anterior. Según pudo reconstruir Buenos Aires/12, también reclamó "no caer en provocaciones" de la oposición.

La confirmación de la condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos sobre la presidenta del Partido Justicialista, Cristina Fernández de Kirchner, generó fuertes movimientos en la provincia de Buenos Aires, distrito en el que había anunciado que sería candidata en las elecciones del 7 de septiembre en representación de la Tercera sección electoral.

Por eso la respuesta de Kicillof, de su gabinete y de los intendentes fue activar la maquinaria para respaldar a la expresidenta.

Al mismo tiempo, decidió levantar la agenda de viajes al interior de la Provincia el resto de la semana. Y en el plano político, posponer las actividades programadas por el Movimiento Derecho al Futuro, que lidera. Se trataba de una volanteada con consignas anti-Milei para el sábado y plenarios en la Sexta y la Cuarta sección.

Uno de los que resumió la posición de Kicillof públicamente fue Carlos Bianco, el ministro de Gobierno. “Es una pérdida de calidad institucional, es un fallo persecutorio hacia la expresidenta. Es un fallo plagado de incumplimientos del debido proceso, sin ningún tipo de evidencia respecto de su responsabilidad ante un supuesto ilícito que nadie pudo comprobar. Se abre una nueva era en Argentina, con una democracia tremendamente degradada”, dijo a Gelatina.

El cambio de agenda incluyó a la Legislatura. Este miércoles se iba a realizar una sesión ordinaria en el Senado con el fin de dar luz verde a una serie de pliegos judiciales en acuerdo con la oposición, entre otros temas, pero pasada media hora de la apertura se cayó por falta de quórum.

A las 14 el gobernador reunió en su despacho de la Casa de Gobierno a los ministros Bianco, Andrés Larroque, Walter Correa, Javier Rodríguez, Cristina Álvarez Rodríguez, los intendentes Jorge Ferraresi y Mario Secco, además de la vicegobernadora Verónica Magario.

Esta cita se dio en la previa de una actividad que organizó el exvicepresidente del Instituto Patria, Ferraresi, quien planificó una caminata desde la sede del PJ Avellaneda, enrolado en el MDF, hasta la casa de CFK en la Ciudad de Buenos Aires. Desde La Plata señalaron a Buenos Aires/12 que Kicillof no sería parte de esa manifestación, aunque sí envió a sus ministros, que se sumaron con sectores como La Patria es el Otro, que lidera Larroque; Patria y Futuro, de Bianco; La Corriente, encabezada en el distrito por la jefa de Asesores Cristina Alvarez Rodríguez y tras organizaciones que integran el MDF.

En diversos puntos de la provincia, distintos dirigentes convocaron a manifestarse en puntos estratégicos de sus localidades, tal el caso de Tandil, La Plata o Florencio Varela entre otros.

“Se ha consumado una nueva acción persecutoria hacia el peronismo, lo que nos mostró la historia a los peronistas en los últimos 80 años. Esto sienta un precedente para que cualquiera que esté a cargo de un Ejecutivo se tenga que hacer responsable por los actos de alguien que está 5 o 6 escalones abajo en la escala jerárquica”, cuestionó Bianco.

La orden de calma al interior de Unión por la Patria y el peronismo se cumplió al pie de la letra. Por la mañana, la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti hizo una declaración. "Esto hubiera sido distinto si la Provincia de Buenos Aires no hubiera desdoblado. Estaríamos hablando de esto en octubre con las candidaturas de todas las provincias al mismo tiempo. Al desdoblar quedó descalzado y ella quedó sola en esta batalla. Ahora se va a ver un movimiento particular de la gente que no puede votar a su principal candidata”, dijo a Futurock. A eso sumó que "hay algunos que con esta sentencia van a fingir nostalgia, van a fingir que están tristes o que es injusto, pero por lo bajo van a estar contentos porque van a pensar que ahora es su tiempo".

En los pasillos de la Gobernación bonaerense registraron la declaración pero decidieron no responder a pesar de que no coinciden con el diagnóstico, según pudo saber este medio. Además, en La Plata aseguran que van a aceptar como válido a cualquier interlocutor que ofrezca la expresidenta, si es que no entabla ella misma las negociaciones internas que ya habían comenzado, aunque aseguran que todavía no se fijó una fecha para sentar a las partes.

Durante el día corrió la versión de que, como la presidenta del PJ nacional quedó proscrita, el peronismo se bajaría de las elecciones. Bianco fue consultado al respecto y sentenció que “sería un error no ir a elecciones, porque hay que asegurar el fortalecimiento del campo popular y el peronismo". "Sería algo peligroso", dijo. "Imaginemos que los intendentes de la Provincia pierdan la representación de los concejos. Al, otro día no podrían gobernar y quedarían a tiro de ordenanza de que los corran del cargo."