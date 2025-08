Cientos de personas, incluidas familiares y amigos de la joven mexicana Ana Amelí García Gámez, que desapareció el pasado 12 de julio en las montañas del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México, marcharon este domingo para exigir a las autoridades la localización de la mujer de 19 años.



Encabezados por Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí, los manifestantes recorrieron las calles del centro de la capital mexicana, hasta el Zócalo de la ciudad, portando carteles con la foto de la joven y carteles con frases como 'Hacer deportes en la montaña NO debería atentar contra nuestra seguridad, nos falta Amelí' y 'En las calles y en las montañas nos quiero seguras'.



En un breve pronunciamiento, la madre de la joven suplicó a la población que, en caso de que alguien sepa qué le pasó a Ana Amelí "por favor, que nos diga, que nos ayude, que no calle, es momento de tener sensibilidad, todos como sociedad".



García Gámez desapareció el pasado 12 de julio en las montañas del Ajusco, al intentar subir el Pico del Águila en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México.



De acuerdo con testimonios, la joven subió sola, sin guía, a las montañas del Ajusco entre las 15:00 y las 17:00 hora local de aquel día y según su madre, el último contacto con Ana Amelí fue a las 14:30 horas.



Este domingo, Vanessa Gámez dijo que en México "no puede haber más desaparecidos” y abogó porque las personas que viven cerca del lugar donde desapareció su hija ayuden con sus declaraciones a encontrarla.



“Si queremos una mejor ciudad, todos debemos hablar, todos debemos cooperar y no nada más dejar todo el peso a las autoridades, necesitamos ser sensibles, necesitamos volver a nuestra humanidad”, enfatizó.



En México, hay más de 130.000 personas desaparecidas y no localizadas, según la última actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO) que contabiliza las desapariciones desde la década de 1950.