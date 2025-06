San José 1111. Esa dirección, hasta hace poco anónima, carga ahora con el peso simbólico de la nueva Puerta de Hierro porteña. La casa donde vive Cristina Fernández de Kirchner. Un living con sillones, empanadas, mate a deshora y una jefa política que no llora. “Cristina retaba a todo el que lloraba”, contó uno de los que estuvo adentro. “Menos ella, todos hacían el esfuerzo por ocultar la angustia. Si te veía lagrimear, te puteaba”. Ese frenesí de la primera jornada tras el fallo de la Corte que confirmó la condena en la causa Vialidad continuó este miércoles. La consigna es clara: no dejar sola a Cristina, sobre todo el día que pise los tribunales. Y evitar imágenes humillantes como las que circularon de los presos políticos en tiempos del macrismo. En la sede del PJ está el otro búnker. Allí se coordinan al menos tres mesas de acción: territorial, internacional y comunicacional. El objetivo es que el acompañamiento no se limite a la Ciudad de Buenos Aires, sino que irradie al resto del país. Por eso, dirigentes mantienen reuniones con los presidentes del PJ en cada provincia, a quienes se les pide articular con partidos aliados, sindicatos y organizaciones sociales. Hoy, por caso y desde las 16, el Consejo Nacional del PJ se reunirá para definir y coordinar acciones de protesta en todo el país. No está confirmado que participe CFK.

En San José 1111 ya conviven sindicatos, columnas militantes, viejos sellos y nuevas apuestas. Banderas de Kolina, del Frente Renovador, del Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof. Ayer una importante columna llegó desde Avellaneda con el intendente Jorge Ferraresi y Mario Secco a la cabeza. Fue importante, porque marca un punto de inflexión ya que estos dos dirigentes estaban distanciados de la expresidenta. No ingresaron al departamento. El gesto fue simbólico: demostrar apoyo.

Este nuevo tiempo político se inauguró apenas una semana atrás, con un llamado de Cristina a Kicillof. El peronismo volvió a moverse. Y, en medio del vendaval, tiene una oportunidad. “Volver a representar”, dice su máxima exponente, hoy fuera del juego electoral, pero más adentro que nunca.

Hoy jueves se conocerá la fecha de cuándo CFK se presentará en los tribunales para notificarse de la resolución de la Corte, adelanta a Página/12 un dirigente, y comenzarán los preparativos para una gran caravana. Los organizadores de esta nueva resistencia se miran en el espejo brasileño. La vigilia frente a San José 1111 quiere parecerse al campamento Lula Livre montado en Curitiba: una guardia permanente, saludos rituales y la permanencia durante el tiempo que sea necesario.

La reunión de esta tarde en la sede del PJ tiene como objetivo organizar una serie de actividades en las principales ciudades capitales de cada provincia. Lo que se pretende es que los referentes locales organicen esos actos para ir sumando masa crítica de respaldo a la expresidenta. El mensaje debe ser claro, todos están con CFK, solidarios con ella militantes y dirigentes en una misma causa común.

Las visitas

Como el martes, las visitas ayer continuaron y la guardia de militantes también. Por la mañana, una reunión de tres horas con su hijo Máximo, Wado de Pedro, y Mayra Mendoza. Carlos Beraldi, su abogado de confianza, fue el encargado de fijar el domicilio donde la expresidenta pasará, en principio, los próximos seis años. Pero también presentó el pedido de prisión domiciliaria, amparado en la edad de su defendida, su condición de expresidenta, el intento de asesinato de 2022 y sus nulos antecedentes penales. “Aún no sabemos si buscan morbo y crueldad”, admite un allegado.

Por la tarde pasaron los de siempre: Parrilli, Sergio Berni, y otra vez su hijo, que no se despegó en todo el día. Todos los que cruzaron esa puerta coincidieron en lo mismo: la vieron entera. Firme. Como si el texto con el que la Corte intentó sellar su suerte no la achicara, sino que la devolviera a su centro de gravedad. Antes de que cayera la noche, volvió a salir al balcón. Tiró besos, bailó, se mostró con un buzo de la Universidad de La Plata.

Al final de la jornada, Máximo Kirchner dejó definiciones sobre la interna: “Es importante el reencuentro entre personas y dirigentes, y que sean acuerdos que no debiliten las unidades después”. Luego destacó que "lo que está en juego es el destino del país. Lo que tenemos que buscar es que el punto de arranque sea el más similar posible. Después, cada uno que pueda decidir. Hay que recuperar el eje” concluyó.

Durante todo el día la guardia ronda las seiscientas personas, pero crece cuando cae el sol y la gente sale de trabajar. Llegan, se quedan dos o tres horas y se van. Como una vigilia rotativa, una red que no duerme. “Esto va a ser así hasta que Cristina se presente”, dice uno de los que ya planifican la caravana que la acompañará a Comodoro Py antes de que se cumplan los cinco días hábiles dispuestos por la Justicia.

Todo gira alrededor de ese departamento que ahora es un símbolo de relanzamiento, comando y acción. La geografía del peronismo se reconfigura. Y Cristina queda nuevamente en el centro. Lo saben las diferentes corrientes internas del peronismo, los gremios, las centrales obreras e incluso los partidos aliados, pero también el PRO, La Libertad Avanza y lo que queda del radicalismo.

La primera noche

Una vez que se conoció el fallo y luego de que CFK dejara la sede partidaria para dirigirse a su casa, una verdadera peregrinación se produjo hacia al esquina de San José y Humberto Primo. No importó el frío ni la hora. Miles se agolparon para hacerle sentir su respaldo a la "jefa" del peronismo.

El desfile no se detuvo. También llegaron los que hasta hace poco caminaban distanciados. Guillermo Moreno, junto a Gabriel Katopodis, entraron al departamento. El exsecretario de Comercio —que en los últimos años había criticado a Cristina con dureza— cambió el tono. “Había empanadas en el interior de la vivienda y me convidaron”, contó, como quien quiere dejar constancia de que la reconciliación es un hecho. Desde el sábado, su discurso viró. “A los peronistas nos fusilaron, nos torturaron, nos desaparecieron compañeros, y esto sirve para que reencontremos la doctrina”, declaró. Aseguró que con Cristina habló más de economía y de Donald Trump que de su situación judicial y se fue confiado: “El peronismo va a ganar las elecciones de punta a punta, tanto en octubre como en 2027”. No fue el único.

Entre esos miles hubo dos curas: el padre Francisco "Paco" Olveira, que leyó un salmo desde el balcón a la militancia apostada abajo, y Juan Carlos Molina, extitular del Sedronar, que entró con la familiaridad de los años compartidos. Afuera hacía frío, pero la calle ardía: canciones, bombos, lágrimas y una multitud que no quería disolverse. Cerca de las 21, Cristina Kirchner salió al balcón y les pidió que se fueran a descansar. No hubo caso. La imagen aérea fue contundente: miles de personas ocuparon San José y sus adyacencias. El barrio porteño de Constitución, por una noche, fue el centro del país.