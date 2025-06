La Federación Argentina de Municipios (FAM) calificó la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner como "la pieza final de una maquinaria que se puso en marcha hace años para disciplinar a quien se atrevió a transformar la Argentina" y advirtieron que "proscribir a Cristina es proscribir la democracia que nace de la voluntada mayoritaria".

El documento, firmado por más de 500 intendentes, descalificó la decisión de los tres integrantes de la Corte Suprema y aseguró que "no se trata de una decisión judicial: se trata de una acción política". En ese sentido, los jefes comunales retoman la figura del "Partido Judicial" y denuncian que "se transformó una parte del Poder Judicial cooptada por intereses ajenos a los del pueblo argentino"

La FAM, presidida por el intedentende de La Matanza, Fernando Espinoza, sostuvo que la decisión "disfrazada de legalidad", busca perseguir a Cristina "por representar a las mayorías" y "por haber puesto al Estado al servicio de quienes más lo necesitaban". "La quieren fuera de juego porque encarna un proyecto colectivo que no se rinde", resaltaron.

Los intendentes denunciaron que la decisión de inhabilitar a la expresidenta y titular del PJ para ejercer cargos públicos es una proscripción. "Proscribir a Cristina es proscribir a la democracia que nace de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía, es ponerle un cepo al voto popular", coincidieron con lo dicho por la ex mandataria en la puerta de la sede del PJ nacional tras conocerse el fallo del máximo tribunal. Y alertaron que la decisión "desmorona la confianza en las instituciones y se golpea el corazón de la democracia federal".

Sin mencionar al presidente Javier Milei, los jefes comunales consideraron que la decisión de la Corte es "un mensaje para disciplinar" que permite avanzar con las políticas de La Libertad Avanza a favor de los poderes económicos que buscan "borrar la idea misma de justicia social y construir un país para pocos, en el cual el odio sea política de Estado y la entrega de los bienes de la Patria, una constante".

"Cristina no es solo una dirigente política: es un símbolo de amor, coraje y futuro. Es la expresión viva de un pueblo que no se resigna", confía el documento de la FAM y asegura: "No nos van a quebrar. La democracia no sólo es votar, sino que también es defender a la gente cada hora de cada día en cada metro del territorio".

"Desde todos los rincones de la Argentina, desde cada intendencia, comuna, organización u hogar, decimos con fuerza y claridad: Defender a Cristina es defender la democracia, la soberanía y el futuro", concluyeron.