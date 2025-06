Este miércoles, los y las trabajadoras del Hospital Garrahan se movilizaron junto a las familias de las niñeces y adolescencias que se atienden en él, del Obelisco a Plaza de Mayo en donde se encontraron con otros sectores en lucha como los y las docentes y los y las jubiladas que vienen reclamando todos los miércoles poder tener jubilaciones dignas.

El Hospital Garrahan fue fundado en 1987, pero el proyecto que le dio origen es anterior: en 1969, un grupo de pediatras del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, encabezados por el doctor Carlos Gianantonio, elaboró un programa médico para un nuevo modelo de establecimiento pediátrico. Desde su nacimiento, el Garrahan tuvo entre sus principios garantizar la salud de la población infantil y adolescente de todo el país así como llevar adelante áreas de docencia y capacitación permanentes. La idea central del hospital fue poder dar respuesta a la atención de enfermedades complejas y poco frecuentes, por lo que sus profesionales se forman especialmente para ingresar en él. Hoy lo integran 4200 trabajadoras y trabajadores de la salud, preparados no solo para la atención de pacientes sino también para manejar equipamientos de última generación.

El hospital es financiado en un 80 por ciento por el Estado nacional, mientras que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aporta el 20 por ciento restante. Cada año, se realizan 610 mil consultas y 12 mil cirugías, y egresan más de 28 mil pacientes. Tiene 587 camas, de las que 132 corresponden a las terapias intensivas. Cuenta con 20 quirófanos, 200 consultorios, áreas destinadas a Trasplantes, Neonatología y Unidad de Quemados, y el Centro de Atención Integral del Paciente Hemato-Oncológico. Tiene además Banco de Sangre, Células y Tejidos, Banco Público de Cordón Umbilical, Banco de Tumores y 14 Laboratorios. Su área de Imágenes e Intervencionismo realiza 180 mil prestaciones de imágenes por año y posee el único servicio de Radioterapia pediátrica pública, con un acelerador lineal.

En el área de docencia e investigación se capacitan alrededor de 1800 residentes por año y el Hospital es pionero en el desarrollo de la telesalud que desde 1997, capacita, forma equipos y atiende consultas en articulación con otras instituciones de salud a lo largo y ancho de la Argentina. A través de su Programa Garrahan Federal, fortalece esta red que ya cuenta con más de 300 centros de salud de todo el país, incluida la Antártida.

El 80% de las trabajadoras de los equipos de salud en el Garrahan son mujeres. Foto: Jose Nico.





Sus trabajadores y trabajadoras vienen luchando por el hospital desde siempre pero desde que llegó al poder el Gobierno de Javier Milei, el ataque no tiene límites: pero las mentiras que salen desde los propios funcionarios del presidente libertario se topan con la solidaridad y el respaldo de la ciudadanía de todo el país. “Durante el último año y medio perdimos cerca del 100% de nuestra capacidad salarial respecto de lo que es el costo de la canasta familiar”, dice a Las12 Norma Lezano, licenciada en nutrición y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital.

Esa situación salarial produjo que 200 profesionales de los equipos de salud tuvieran que renunciar al hospital que amaban y al que tantos años se habían dedicado. “Los equipos interdisciplinarios altamente especializados para brindar atención de alta complejidad no están pudiendo responder en el momento oportuno a niños que necesitan la atención continua, tratamientos específicos y eso se está repitiendo en distintos sectores”, explica Lezano la gravedad de la situación.

“Hay que tener en cuenta que en el hospital se atiende el 40% de los niños que tienen cáncer en el país y otro consultorio muy importante es el de condiciones crónicas complejas, que es donde se atienden justamente niños que tienen condiciones crónicas, pero que requieren tratamientos específicos, muchas veces semanales en el hospital y que al no estar los profesionales, porque renunció un médico vespertino, un bioquímico y un farmacéutico de esos equipos, los tiempos de espera se demoran y hace que no se puedan garantizar los resultados que veníamos alcanzando en el hospital”, dice Norma.

El desfinanciamiento del gobierno va contra los y las trabajadoras pero también contra la atención de las niñeces y adolescencias, ¿no es cierto?

--Claro, no sólo afecta los derechos humanos de las trabajadoras y de los trabajadores de la salud, incluyendo personal de planta permanente, residentes becarios, que están con salarios por debajo de la canasta familiar y muchas veces cercanos a la línea de pobreza, sino el derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes de nuestro país a recibir atención cuando tienen un problema de salud. Incluso, el 35% de las niñeces y adolescencias que se atiende en el hospital tienen obra social, pero las obras sociales no cubren tratamientos de tan alta complejidad o no tienen equipo para poder brindar la atención que se necesita.

¿Por todas estas razones están llevando adelante las medidas de lucha?

--Sí, pero los residentes tuvieron que retomar tareas bajo amenaza de ser despedidos u obligarlos a renunciar. Lo grave es que la dirección y el consejo de administración del hospital tampoco han salido a desmentir ni uno solo de los dichos de Adorni, o de la viceministra de salud, o del propio Lugones (Ministro de Salud de la Nación). Y la doctora Soraya El Kik, integrante del Consejo de Administración del hospital, que renunció recientemente, es una médica pediatra que hizo la residencia acá y que hasta hace muy poquito era miembro del equipo de salud, por eso no se puede entender cómo no sale a defender su hospital.

Pero la mentira tiene patas cortas y su lucha está siendo apoyada por toda la sociedad...

--Evidentemente las más de 600 mil familias que pasan por acá todos los años están por todos lados del país y el apoyo social es inmenso. A la vez tenemos mucha fuerza entre nosotras y nosotros para unirnos en la diversidad que somos, para poder dar esta pelea que es muy dura. También nos acompañó la Conferencia Episcopal que salió con una carta muy dura al gobierno repudiando que desatienda a las infancias porque su salud tiene que ser una causa nacional. Aquí vienen chicos y chicas de todas las provincias. Es un hospital que garantiza atención médica que no puede ser garantizada por ningún otro centro de salud. Se realizan ateneos en donde se reúnen 10 especialistas para definir el momento oportuno para cada paciente y cada tratamiento, eso lleva tiempo, conocimientos muy específicos, años de formación y la capacidad de trabajar en equipo: kinesiólogxs, fonoaudiólogox, psicólogxs, trabajadorxs sociales, nutricionistas, todos los servicios técnicos que intervienen en la salud de un niñx.

Y también está la parte humana y emocional de los equipos, ¿no?

--Por supuesto, eso es indispensable cuando tenés un niño pasando un proceso de enfermedad. Tenemos que tener en cuenta que el 80% de las trabajadoras de los equipos de salud en el Garrahan somos mujeres y estamos empeñadas en ganar esta lucha en defensa de la salud pública.