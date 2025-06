Esta vez el gobierno de Maximiliano Pullaro no contó con el acompañamiento del bloque de diputados provinciales que conduce el exgobernador Omar Perotti. Esa bancada votó favorablemente la autorización para tomar 150 millones de dólares de la Corporación Andina de Fomento (CAF) que se destinará al mejoramiento de la red de accesos a los puertos del Gran Rosario. Pero no para 1.000 millones de dólares más que, de todos modos, obtuvieron mayoría con el oficialismo. Perotti fue crítico como nunca hasta ahora desde que dejó la Casa Gris en diciembre de 2023. "Cuando nosotros pedíamos un endeudamiento incluso en mejores condiciones, nos exigían de todo. Debimos enfrentar una pandemia y una sequía extraordinaria”, recordó. El ex gobernador planteó que en las actuales circunstancias sería más conveniente agotar primero la posibilidad de obtener préstamos en pesos y dijo que si el monto fuera menor hubiera apoyado.

También criticó el aceleramiento del gobierno. ¿Por qué el apuro? El Ministerio de Economía que encabeza Pablo Olivares explica que quiere aprovechar la “ventana de oportunidad” que se abre hasta principios de julio para concretar la operación. En julio comienzan las vacaciones de verano en Estados Unidos y luego vendrán las elecciones legislativas, cuestiones que desde el punto de vista oficial podrían alterar el escenario financiero.

“No insulten nuestra inteligencia”, sostuvo Perotti. “El que presta plata lo hace los 365 días del año. Hablemos seriamente de un esquema de financiamiento. Espero que no hagan equivocar al gobernador en los tiempos y en montos”, advirtió Perotti. Y sumó, casi en el cierre del debate: “Ojalá sirva todo esto para que no nos vuelva a encontrar separados en cosas institucionales importantes como lo es tomar deuda en nuestra provincia”.