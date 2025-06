Le robaron a Gabriel Bortoleto, el piloto de Sauber

Gabriel Bortoleto, el piloto brasileño de Sauber, contó que le robaron en Suiza, antes de viajar a Canadá para el GP de este fin de semana. “¡Dios mío!, ni me hables, la gente no lo sabe, me robaron. Fui a cenar un día a Suiza. Abrieron el coche, agarraron mi mochila, dentro estaban mi pasaporte, el ordenador y todos mis materiales para las carreras. Fue un caos", sostuvo en la previa de la Práctica Libre 1 de este viernes. Aunque luego el joven de 20 años agregó que "consiguieron agarrar al tipo. No recuperamos todo pero alguna cosa sí”.