Una ordenanza aprobada por mayoría en el Concejo Deliberante de Carcarañá para cederle a un club el uso gratuito por diez años de un terreno en el Parque Sarmiento, que fue vetada por el intendente al entender que se trata de un espacio público afectado a un uso ídem, generó un conflicto institucional entre ambos poderes que amenaza con el pedido de juicio político al jefe comunal y una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, y la judicialización del pleito con el club Caranchos.

Hasta hace un tiempo, el club Caranchos no era un club sino escuelita de fútbol a la que acudían unos 70 chicos. Actualmente contiene a unos 130 que juegan a la pelota en un terreno del Parque Sarmiento del Carcarañá, el tradicional espacio público de esa ciudad ubicado contra la ribera del río del mismo nombre. El lugar había sido cedido por el municipio, de la misma manera que lo hace con otras entidades de la localidad para la práctica de deportes, explicó a Rosario/12 el abogado Alfredo Fernández, asesor jurídico de la Intendencia local.

Cuando por su crecimiento la escuelita abandonó esa condición y se convirtió en club, se inscribió en una liga de fútbol. “Para competir en esa liga necesitaban tener una cancha propia, con determinadas instalaciones, y pidieron que se le cediera esa parte del Parque Sarmiento, primero por 30 años”, dijo Fernández, para agregar que “como eso es un espacio público, el intendente (Miguel Vázquez) no lo puede hacer y obviamente le dijo que no. Se podía hacer eso si ellos querían continuar con el contrato que tenían oportunamente y funcionando como escuela de fútbol, ahí no había problema”.

Los representantes del club Caranchos acudieron, entonces, al Concejo Deliberante durante el año 2024, pero el tema no prosperó. Este año el proyecto fue retomado por un edil que consiguió la aprobación por mayoría de la cesión del terreno en forma gratuita, no por tres décadas como se había planteado originalmente, sino por diez años. Pero el intendente Vázquez vetó la ordenanza.

Según explicó el abogado Gustavo Feldman, que en el conflicto representa al club, “cuando se produce un veto a nivel municipal, la Ley Orgánica (de municipios y comunas) dice que el veto vuelve al Concejo y, si el Concejo insiste con los dos tercios, la ordenanza entre en vigor, que fue lo que ocurrió”.

Intimación y advertencia

Sin embargo, agregó el letrado, “el intendente de manera inaudita emite un decreto declarando insanablemente nula la resolución”. En ese punto el abogado fue convocado para representar los intereses de la institución.

“El martes pasado –dijo ayer Feldman- fue intimado (el intendente Vázquez) por carta documento al municipio y la casa. Intimamos a que si no le otorga la posesión en 48 horas lo vamos a denunciar penalmente por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Feldman escaló la intensidad de la contienda al señalar que “vamos a pedir la destitución al Concejo Municipal, pero además lo vamos a tener que demandar en sede contencioso administrativa al municipio de Carcarañá”. ¿Qué significa eso? Que “todos los habitantes de Carcarañá van a tener que pagar la falta de responsabilidad y apego a la legalidad y espíritu democrático del intendente”.

Una representante del club agregó que “como institución pedimos que se cumpla con la ordenanza, como dice la ley, como dice el Concejo, porque ante todo hay que cumplir con las leyes que rigen en una ciudad”.

Afectado al uso público

Contactado por Rosario/12, el intendente Vázquez derivó la consulta en el representante jurídico Fernández, quien explicó que “hay un paso previo que había que hacer” con la cesión del terreno. “Había que desafectar ese bien público y afectarlo al uso privado de la Municipalidad”, dijo, para entonces sí firmar un convenio con Caranchos. De lo contrario, opinó, el intendente podría ser denunciado por incumplimiento de sus deberes funcionales.

Según el abogado del municipio, en el proyecto aprobado por el Concejo que Vázquez vetó, “ni siquiera está determinado cuál es el lote, sino que se tiran unas medidas y nada más. No se hace ni siquiera un croquis de cuál es el predio que hay que ceder y se está afectando un espacio público, de uso público, para el uso exclusivo de una institución privada. Y de forma gratuita”.

El profesional entiende que por más que el proyecto haya contado con una “mayoría calificada del Concejo Deliberante, no se puede ceder un espacio público que está afectado al uso público” sin consecuencias jurídicas para el titular del Departamento Ejecutivo. “Lo han puesto al intendente en un brete, porque si lo aprobaba es incumplimiento de los deberes de funcionario público, y si no lo aprueba es incumplimiento del deber del funcionario público también”, añadió, por desobedecer una ordenanza sancionada por el legislativo local.

Ante esa encrucijada, el intendente Vázquez firmó un decreto que declara la “no promulgación” de la ordenanza refrendada por el Concejo luego del veto. Para Fernández, eso se sustenta en la “ilegalidad” de la norma aprobada. Explicó que la cuestión no es política sino de técnica jurídica.

“No pasa por una cuestión de la decisión política que ha tomado el Concejo, sino de los errores técnicos-jurídicos que tiene la ordenanza. Nosotros dijimos subsánenlo y esto se va a aprobar”, añadió el abogado en relación a una conversación que el Ejecutivo mantuvo con los ediles, luego del veto. Sin embargo, según el abogado Fernández, el Concejo insistió con la norma original y los presuntos defectos que señaló.

Entonces, los representantes del club Caranchos acudieron a los servicios del abogado Feldman, quien como primer paso intimó al intendente a cumplir con la ordenanza sancionada, y adelantó que de lo contrario accionará en el fuero contencioso, en el penal y en el político-institucional. Su colega y eventual contendiente, Fernández, dijo que “lo más probable es que haya que tener una decisión judicial que diga si esto es legal y se hace, o si se dice que es ilegal, no se va a poder hacer”.