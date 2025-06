La confirmación de la condena contra Cristina Fernández de Kirchner obligó a congelar la interna y reordenar prioridades. Un mal mayor —la segunda proscripción en la historia del movimiento— barrió con las diferencias y forzó a barajar y dar de nuevo. Desde entonces, la histórica sede de Matheu 130 se transformó en un comando de resistencia. Allí se planifican las acciones para respaldar a la expresidenta y evitar cualquier maniobra que complique la concesión de la prisión domiciliaria. “La única herramienta que nos queda es la calle”, repiten cerca de la exmandataria. La apuesta es una caravana multitudinaria el próximo miércoles que convierta el acompañamiento en una advertencia colectiva. Lograr que vuelva desde los tribunales de Comodoro Py hasta su casa en Constitución será el primer paso de una estrategia más amplia que buscará restituir sus derechos políticos. La nueva causa común reagrupa al peronismo de cara a las elecciones de medio término, aunque lo electoral, por ahora, no es el eje de la discusión. Al menos, hasta que pase la marcha.

“Necesitamos un millón de personas en la calle”, dicen desde el Instituto Patria, donde reina la desconfianza. El Tribunal Oral N.º 2, que debe resolver el pedido de prisión domiciliaria, nunca respondió a los planteos de la defensa. Por eso la caravana Argentina con Cristina es considerada clave. “Incluso si la conceden, hay que militar la domiciliaria, porque los fiscales la van a apelar”, advierte un dirigente que conoce bien los atajos del poder judicial. La pelea será larga, y habrá que sostenerla en el tiempo.

La sede del PJ se transformó en centro operativo de la nueva resistencia, y San José 1111 —el departamento de la expresidenta en Constitución— en una suerte de meca peronista. La gente organiza vigilias, deja ofrendas, y esperan que Cristina salude desde el balcón. “Está bien, consciente de todo, en diálogo permanente con sus abogados. No hay mejor defensora que ella misma”, aseguran desde su entorno.

El senador José Mayans y su par bonaerense Teresa García coordinan la mesa de "acción territorial". También cobraron protagonismo las intendentas Mayra Mendoza y Mariel Fernández, que convocaron a los jefes comunales del conurbano al encuentro del sábado en el PJ nacional. A través de Zoom se sumaron intendentes de todo el país. El gesto buscó achicar la distancia con los sectores que, en los últimos meses, se habían alineado con Axel Kicillof. Durante la reunión se planteó “generar las condiciones para que todas las personas que quieran acompañar a Cristina puedan participar”, contó uno de los presentes a Página/12. En total, más de 250 jefes distritales manifestaron su respaldo y repudiaron el fallo de la Corte Suprema.

Mayans, vicepresidente primero del partido, quedó a cargo del PJ nacional, aunque insiste en que “la presidenta sigue siendo Cristina”. El martes tendrá una doble misión: primero reunirse con la CGT, luego con los gobernadores. Necesita el respaldo explícito de la central obrera, en medio de las presiones para que convoque a un cese de actividades que garantice la masividad de la movilización. Más tarde será el turno de los mandatarios provinciales. “Ya tengo la confirmación de prácticamente todos”, anticipó. El cordobés Martín Llaryora también fue invitado, aunque aún no respondió. “Tiene una agenda de gestión intensa”, justificaron desde Córdoba. La postura institucional la marcó el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano: “Somos institucionalistas. Los fallos judiciales se acatan o se apelan si hay instancias para hacerlo. Respetamos todas las opiniones, pero como gobierno no nos corresponde opinar”.

En ese encuentro, Mayans deberá además intentar descomprimir la tensión con Kicillof, quien no participó de la foto de unidad mostrada el jueves durante la reunión del Consejo Nacional. Estuvieron presentes los ex candidatos del Frente de Todos —entre ellos, Sergio Massa— y el repatriado Guillermo Moreno. Según pudo reconstruir este diario, el gobernador bonaerense llamó a Mayans para participar, pero recibió como respuesta que el martes habría un encuentro exclusivo para gobernadores. La presencia de Ricardo Quintela no ayudó al argumento.

El armado bonaerense, en pausa

La nueva normalidad del peronismo —con Cristina próxima a perder la libertad y sus derechos políticos— altera las reglas del juego. Axel Kicillof, que buscaba perfilarse como conductor del armado bonaerense, quedó con margen de acción reducido: cualquier movimiento puede interpretarse como un intento de ruptura, o incluso como una traición. En La Plata respaldan a la expresidenta, pero dudan de que haya condiciones para sostener la unidad a largo plazo. “La foto de la unidad no se completa sin Axel”, advierte un colaborador cercano al gobernador.

Una fecha impone urgencias: el 9 de julio. Ese día vencen los plazos para inscribir los frentes electorales en la provincia de Buenos Aires. Diez días más tarde deberán definirse las candidaturas. Hasta el miércoles, sin embargo, toda la energía política estará enfocada en que Cristina pueda regresar a su casa. Después, volverá el debate por las listas.

En paralelo Máximo Kirchner elevó el perfil. Participó de entrevistas: fue a la tele y a un canal de streaming con un tono conciliador. “Está haciendo lo que el tiempo le demanda. No hay especulación”, aseguran desde su entorno. El jueves pasado se reunió con Sergio Massa en las oficinas del tigrense sobre la avenida Del Libertador. Más tarde, llegaron en simultáneo a la cumbre del PJ, aunque en autos separados. “La sintonía es absoluta”, sintetizó un allegado al ex ministro.

Dentro de la sede, Massa fue quien desactivó de plano la idea del abstencionismo. “Hay que animarnos a protagonizar este debate y disputar la construcción de una mayoría que nos permita romper nuestros propios límites”, planteó. Y agregó: “Estamos frente a un hecho de extrema gravedad. Tenemos que construir una mayoría basada en un sistema de valores”.

Para Massa, es momento de quebrar la lógica binaria impuesta por el oficialismo —“kirchnerismo o libertad”— y enfrentar a Javier Milei con más peronismo. Luego, avanzar hacia un frente más amplio. “Incluso en las boletas hay que volver a hablar del peronismo”, afirman cerca suyo. Su apuesta es clara: construir una nueva mayoría que funcione como contrapeso al experimento libertario en 2025 y proyectar una fuerza más grande para 2027. Una que amplíe el centro político y convoque a sectores hoy distantes. Sin anticipar candidaturas, Massa insiste: es tiempo de listas “con gente joven y con más futuro que pasado”.

Dar vuelta la proscripción

La estrategia para devolverle a Cristina Fernández de Kirchner sus derechos políticos ya se despliega en el plano internacional. El abogado Gregorio Dalbón viajó a La Haya, sede de la Corte Penal Internacional (CPI), para denunciar la persecución política, judicial y mediática contra la expresidenta. En el plano local, un sector del peronismo traza un paralelismo con el año 1973, cuando el peronismo no estaba formalmente proscripto, pero sí su líder. Entonces, la estrategia fue ganar las elecciones con Héctor Cámpora bajo la consigna “Cámpora al gobierno, Perón al poder” y luego derogar el marco normativo que impedía la candidatura de Juan Domingo Perón. Esa maniobra política le permitió regresar a las urnas pocos meses después.

Hoy, algunos dirigentes imaginan un camino similar. La idea ya fue respaldada por referentes como Agustín Rossi y Mayra Mendoza. En la misma línea, el senador Wado de Pedro planteó: “Vamos a usar la palabra libertad al lado de la palabra Cristina. Ese concepto nos va a marcar una agenda de lucha electoral, de planificación para las elecciones de 2025 y 2027”. Y agregó, sin rodeos: “La primera condición del gobierno que viene es Cristina libre”. En sintonía, Mayans afirmó en diálogo con Radio 10: “Hay que restituirle los derechos a Cristina”.