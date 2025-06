¿Cuál es la infección intrahospitalaria más común en un hospital? ¿Personal sin vacunar?, ¿neumonía?, ¿bacterias gastrointestinales? Nada de eso. Sonrisas. Al menos así lo cree una de las protagonistas de St. Denis Hospital (estreno el próximo miércoles por Universal+), la comedia laboral en la que la cámara sigue a un estrafalario grupo de trabajadores de un centro médico de Oregon. Hay un médico que pone música trance antes de una operación, otro doctor con aversión a la donación de órganos y enfermeros que se mueven como la mafia filipina. El showrunner de esta entrega -con una segunda temporada confirmada- es Justin Spitzer quien, no casualmente, antes ofició de guionista para Scrubs, The Office y Superstore.

Formato de falso documental, media hora y un staff siempre al borde del colapso por una ristra de cuestiones. Es decir, St. Denis Medical cuadra perfecto con las normas de la sitcom del siglo XXI. Y aunque los chistes sucedan como los bips de un monitor de signos vitales, la ficción no teme meterse en zonas más oscuras del quehacer sanitario. Los recortes presupuestarios están a la orden del día, sus empleados están sobrepasados y la monetización de la salud marca la pauta dentro de las subtramas que guian sus episodios de media hora. Amén de su caracter coral, la cámara privilegia a dos de sus personajes. Una es Alex (Allison Tolman de Fargo), la líder de las enfermeras que se sacrifica por pacientes que andan desnudos o buscan drogas de manera ilícita. La otra es la directora (Wendi McLendon-Covey), muy empeñada en promover una improbable imagen de perfección y en levantarle el ánimo a su personal. “Quizás deberíamos tratar este lugar como un restaurante mexicano”, plantea Joyce siempre al tanto de las reviews que recibe online.

La ama y señora del hospital se destaca por su gran desfachatez, un optimismo irrefrenable, lengua karateca (“digo cosas todo el tiempo, no puedo defender ni la mitad de ellas”) y gags inoportunos como el de la mamografía que le aplasta los pechos con la suavidad de “una prensa para sanguches”. Algo que parece natural para la comediante de 55 años conocida por haber sido una de las madrinas más guarras de Damas en guerra (Paul Feig; 2011), la exuberante oficial de Reno 911!, y la madre ochentosa definitiva de Los Goldberg. Su flamante criatura es, básicamente, quien le pone el cuerpo y verba a lo más hilarante de St. Denis Medical. “Es completamente distinta a todo lo que hice antes. Es filosa y desproporcionada. Solo podría tener mascotas, pero como nunca está en su departamento no puede tener mascotas, ni plantas. Nunca se casó. Este personaje era justo lo que buscaba”, cuenta la actriz entrevistada por Página/12.

- Joyce se esfuerza muchísimo, es un huracán en cada escena, ¿cómo la definiría?

Wendi McLendon-Covey: Es capaz de todo, extraña y simpática. Una de las cosas que más me gusta de este personaje es que no teme mostrar sus emociones en el trabajo.

- Como la escena en la que después de una discusión, quiere llorar y no puede, pero lo intenta con todas sus fuerzas...

W.M:- En nuestro trabajo cada uno de nosotros quiere proyectar una imagen de que lo tenemos controlado y que está todo bien. Joyce es eso pero también se da el lugar a salirse de control. Y como su familia es su familia laboral, para ella es aceptable mostrarse cuál es. A vece se desangra. No quiere que le vean llorar, pero una vez que empieza no puede parar. Todo hemos estado allí. Yo he estado allí. Así que esa escena fue fácil de interpretar (se ríe).

-Joyce no tiene un one liner, es más bien un carnaval de frases matadoras. ¿Tiene algún parlamento favorito?

W.M:- “No me gustan los chismes. Te herís si los das. Lastimás a las personas de las que hablas mal. Y también a las personas que no se enteran de los chismes”. Joyce dice eso porque querría estar incluida en todos los chismes.

-¿Es cierto que le propusieron este proyecto tras la finalización de Los Goldgerb? ¿Cómo fue pasar de esa matriarca a esta otra mujer imponente?

W.M:-Recibí el guion cuatro horas después de que terminara aquel programa. Fue un día muy raro. Ni me había despedido de esa serie, estaba como de luto porque fueron diez temporadas como Beverly, no tenía ninguna ilusión de que esto me gustara, pero de hecho lo hizo, amé instantáneamente a esta administradora de hospital. No quería hacer de otra mamá, me encantó que fuera un bicho raro que siempre está a la búsqueda de dinero y que su vida pasa por el trabajo.

-Esta es una comedia laboral, por lo cual los vínculos con el resto es fundamental. ¿Cuáles y cómo son las relaciones más especiales?

W.M.: -Ella es la directora, pero antes fue oncóloga así que es doctora, tiene un título y sabe lo que es estar en la línea de combate. Ella y Ron (David Alan Greer) fueron compañeros de residencia, me encantaría que en la segunda temporada pudéramos explorar como era su vínculo entonces. Saber si su pasado era tan miserable como es su presente. Con Alex también es especial, yo dejaría que Allison Tolman me cosiese de ser necesario, es muy convincente en su papel. Tengo toda la fe en que puede hacerlo.

-El showrunner tiene una larga experiencia en comedias laborales, ¿qué recomendaciones tuvo para el personaje de la persona a cargo?

W.M:- Es muy claro, pero deja que vos te encargues de moldearlo. Me encanta llenar los espacios vacíos para dar con el rol. Lo bueno de Justin (Spitzer) es que es muy bueno para la comedia, pero también con el corazón y lo emocional. Es por esa razón que volvés a sintonizar el programa.

-St. Medical está situado en Oregon. ¿Queda más cerca de las oficinas de Dunder Mifflin en Scranton o del hospital califoriano de Scrubs?

W.M:- Tengo que elegir a Scranton. Es en las afueras de la ciudad, algo rural, no tiene nada cool. De esas ciudades en las que el local de pizza te hace sushi a la vez. Todo es pequeño, nadie aspira a vivir allí realmente (se ríe).

-¿Y está de acuerdo con la comparación de su personaje con el de Michael Scott de The Office?

-La acepto con gusto. Y la entiendo. Joyce puede ser una idiota rimbobante, pero es de buen corazón. Lo que intenta proviene de un buen lugar. No es mala en su trabajo, es muy buena. Es solo que tiene ideas que quizás no hayan sido pensadas de la mejor manera posible…todo el tiempo. De otra manera, este programa sería de terror en vez de comedia.

­­Programados

* Max anunció la continuación de Hacks, la multipremiada ficción que sigue a dos comediantes de distintas generaciones encarnadas por Jean Smart y Hannah Einbinder. A lo largo de su trayectoria, la serie ha acumulado 48 nominaciones al Emmy. “Como Deborah Vance, Hacks solo se vuelve más audaz, afilada e icónica con el tiempo”, dijeron sus responsables.

* Perry y el Dr. Heinz Doofenshmirtz de vuelta a las andadas. Tras trece años de ausencia, Disney+ acaba de estrenar la quinta temporada de Phineas y Ferb. Ergo, los hermanos inventores se enfrentan a otros 104 días de verano y Candace está más decidida que nunca a develar sus secretos. Eso junto a un ornitorrinco y un genio malévolo complicando las cosas. Jeff “Swampy” Marsh, uno de sus creadores, ha dicho que el suceso de la serie es que no fue concebida para niños; simplemente no los excluyó como audiencia.

* Viudas negras, p*tas y chorras se estrenará el 27 de junio por TNT, y al día siguiente estará disponible completa en Flow. Producida por Pampa Films, esta comedia en clave de thriller sigue a dos amigas que se reencuentran para intentar hacer lo mismo que en su juventud. Maru (Pilar Gamboa), una mujer que aparenta llevar una vida perfecta en un barrio cerrado junto a su familia, hasta que su pasado vuelve a buscarla. Y ese pasado lleva el nombre de Mica (Male Pichot). En el elenco se anota Fernanda Callejón, Marina Bellati, Minerva Casero, Paula Grinszpan, Alan Sabbagh, Julián Lucero, Jerónimo Bosia, Georgina Barbarossa, Pachu Peña , Emilia Mazer, Julián Kartun y Esteban Prol, entre otros.

El personaje

María Kallio de Detective Maria Kallio (Elena Leeve). Una finlandesa de treinta años que se ve a sí misma como la más común y corriente de las personas. Sueña con ser abogada y acepta un puesto temporario como jefa de una brigada de homicidios. Y su primer caso será uno de los que revuelven las tripas. Su pasaporte de nordic noir está al día. Ya se la puede ver por Flow.