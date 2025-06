River tendrá su estreno en el Mundial de Clubes 2025 este martes en Seattle ante Urawa Red Diamonds de Japón, por el Grupo E.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo viene de tener su última presentación el pasado martes 27 de mayo, cuando empató 1-1 con Universitario de Perú en el marco de la sexta fecha del Grupo B de la Copa Libertadores.

El Millonario arribó el jueves pasado a Estados Unidos y el viernes ya inició los entrenamientos en el predio deportivo del Seattle Sounders, de la Major League Soccer.

La lista de buena fe de River para este Mundial de Clubes está compuesta por 39 futbolistas, entre ellos Franco Mastantuono, quien fue vendido al Real Madrid en 51 millones de euros y podría estar desde el arranque.

"Quiero ser muy medido sobre ese punto. Hay que dejar que las cosas ya pasaron queden de lado y apostar a que el equipo y Franco puedan estar lo más naturalmente posible viviendo este acontecimiento deportivo. Ese es el foco. Después, veremos cómo continuamos", expresó Gallardo en conferencia de prensa.

Si bien en un momento se evaluó que el juvenil sea suplente durante toda la competencia intercontinental, el DT apostaría a ponerlo de arranque en este debut. "Lo voy a gestionar como lo estoy gestionando, como alguien que tiene deseos de jugar al fútbol. El chico tiene ese deseo, muestra sus ganas de jugar. Si está bien, jugará, y si no está bien, no jugará. No es tan complejo. Lo apoyamos y lo acompañamos", dijo al respecto.

Por otra parte, Gallardo lamentó la lejanía de Seattle y Los Angeles, donde River afrontará los tres partidos del grupo: "El sorteo no nos benefició en ese aspecto. Va a ser demasiado el esfuerzo económico. No nos tocó una sede más amena para que nuestros hinchas puedan llegar, pero los que estén presentes se van a hacer sentir".

Sobre el elenco japonés, analizó: "Es un equipo apretado, que intenta tener transiciones rápidas y defiende con mucha gente. Es un equipo aplicado y preparado para contragolpear".

Por su parte, el Urawa Red Diamonds venció 2-1 al Yokohama por la fecha 19 de la J1 League de Japón el pasado 1 de junio. El equipo del polaco Maciej Skorza se ubica en la cuarta posición de la liga nipona, con 34 puntos hasta el momento.

Con figuras como el experimentado arquero Shusaku Nishikawa, el mediocampista Shoya Nakajima, el delantero Hiroki Abe y el brasileño Matheus Savio, el DT polaco mantendría el mismo equipo que venció al Yokohama a principios de mes.

El encuentro se disputará desde las 16 (TV: Telefe/DirecTV Sports) en el Lumen Field de Seattle.

Debuta el Inter de Lautaro

El Inter, con el capitán Lautaro Martínez como titular, se enfrentará con Rayados de Monterrey de México, también por el Grupo E del Mundial de Clubes.

El equipo italiano tuvo su última presentación el pasado 1° de junio, nada más y nada menos que en la final de la Champions League ante el Paris Saint-Germain, pero el resultado fue catastrófico: derrota 5-0 y alejamiento del cargo del entrenador Simone Inzaghi, que estará en el Mundial de Clubes, pero dirigiendo al Al Hilal de Arabia Saudita.

El DT italiano fue reemplazado por un referente del club en este siglo: el rumano Cristian Chivu, quien fue presentado en sociedad en la llegada del equipo a Estados Unidos.

Por ello, este partido ante Rayados de Monterrey significará el debut del ex defensor al mando del Neroazzurro, que haría una sola modificación con respecto a la olvidable final europea disputada en Alemania: el mediocampista brasileño Carlos Augusto reemplazará al turco Hakan Calhanoglu.

Por su parte, el equipo mexicano tuvo su última presentación hace una semana cuando venció 3-0 al Atlante en un partido amistoso preparativo para esta competencia intercontinental. Su último partido oficial fue el 10 de mayo, cuando quedó eliminado ante el Toluca por los cuartos de final de la Liga MX.

Para este debut en Los Ángeles, el entrenador español Doménec Torrent hará cuatro modificaciones: Ricardo Chávez por Erick Aguirre en el lateral izquierdo, Víctor Guzmán por el colombiano Stefan Medina en el puesto de zaguero central mientras que el experimentado Jesús Corona e Iker Fimbres ingresarán por Roberto de la Rosa y el argentino Jorge Rodríguez.

El encuentro se disputará desde las 22 (TV: DirecTV Sports) en el estadio Rose Bowl de Los Angeles.