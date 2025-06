Miguel Angel Russo habló luego del partido de Boca, con el empate definitivo en Miami. "Yo creo que el penal no es penal, hay que verlo", afirmó. "Desde donde lo vi no fue. Estamos en un nivel donde son árbitros mexicanos, me han dirigido en Arabia y los conozco. Pero bueno, es muy difícil porque el rival también es fuerte y hay un montón de cosas que conjugan y están dentro. Igual no me quejo del árbitro, porque tenemos que saber resolver ese tipo de problemas, porque un gol sobre la hora no te pueden hacer", agregó en la conferencia de prensa.

Los autores de los goles de Boca también se expidieron sobre la controversial jugada. "Hay un penal ahí, un poco dudoso, pero hay que seguir metiéndole", comentó Rodrigo Battaglia.

Por su parte, Miguel Merentiel aseguró que la jugada resultó crucial para el trámite del juego. "La jugada del penal condicionó un poco lo que es el partido y yo creo que ahí nos condicionó un poco", indicó al recibir el premio al jugador del encuentro. Y agregó: "Ellos se encontraron con el penal en el final del primer tiempo que desvirtuó el partido. Desde adentro no me pareció penal, en lo personal. Hay un árbitro, él decidió que sea penal y acatamos la orden que dio en ese momento".

A pocos minutos después de la finalización habló Agustín Marchesín y con vehemencia señaló a Ramos por su decisión. "El árbitro no sé que vio, lo conozco hace muchísimo tiempo, tampoco me sorprende pero hay que seguir y dar vuelta la página. Me pareció que no, después uno lo tiene que ver con más tranquilidad. Pero que en una clase de partido así, que te cobren ese penal es vergonzoso. Hay que seguir, esto es fútbol y es así", declaró el arquero.