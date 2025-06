El pasado domingo 15 de junio se realizó en Buenos Aires una movilización en apoyo a la Marcha Global a Gaza, que tenía planeado llegar al paso fronterizo de Rafah, desde El Cairo, Egipto. Delegaciones de mas de 50 países viajaron a Egipto para intentar llegar a la frontera con la Franja de Gaza para negociar un corredor humanitario y expresar su solidaridad con el pueblo gazatí que sufre un genocidio a manos del gobierno israelí. Las autoridades egipcias impidieron que avance la marcha y solo pudo llegar a 200 km. del paso de Rafah. Las marchas en solidaridad con el pueblo palestino de todas formas se replicaron en varios países del mundo, en nuestra región en Chile y Brasil.

En nuestro país las movilizaciones se realizaron en Rosario y en la Ciudad de Buenos Aires, donde la movilización se realizó pasadas las 16 hs desde Callao y Corrientes hasta la Plaza de Mayo. Entre las organizaciones convocantes y participantes se encontraban Autoconvocadxs por Palestina, el Comité Argentino en Solidaridad con el Pueblo Palestino, Judies por Palestina y referentes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, entre otras agrupaciones; las que se movilizaron con banderas palestinas por el centro de la ciudad solidarizandose con el pueblo palestino.

Vale recordar las palabras de la intelectual y activista afroestadounidense Angela Davis, que al respecto manifestaba que: “Palestina no se ha rendido jamás. Palestina no va a rendirse jamás. Incluso en las peores condiciones materiales posibles, con las bombas israelíes destruyendo prácticamente la totalidad de Gaza, vemos a un pueblo que se niega a rendirse, que no abandona su cultura, su historia, su capacidad de expresar solidaridad con otros pueblos”.

Marcha Global a Gaza en Buenos Aires. Imagen: Nicolás Parodi

