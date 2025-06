Armani (7): contuvo con seguridad un remate de Kaneko en el primer tiempo y otro de Tiago Santana sobre el final del segundo. Dio buenas respuestas cada vez que lo demandaron.

Montiel (5): mostró algunos problemas en la marca cuando los japoneses fueron por su lado. Subió mucho menos que otras veces. y cuando lo hizo, no aclaró nada

Pezzella (5): estuvo lento para ir sobre la derecha. En uno de sus cruces, cometió una infracción fuerte y lo amonestaron. Estuvo mejor cuando no se alejó demasiado del área

Martínez Quarta (5): inició varios ataques con pelotazos cruzados a los costados. Pero cuando debió salir a espaldas de Acuña, la velocidad de los nipones lo dejó pagando en varias ocasiones.

Acuña (7): el penal que cometió en el segundo tiempo le disminuyó la calificación. Pero en el balance, fue uno de los mejores jugadores de la tarde. Estuvo sólido para defender y muy atinado para ir arriba. Aprovechó las ventajas que dió Urawa por ese lado para abrir la cancha y lanzar centros muy precisos. De uno de ello llegó el gol de cabeza de Colidio. Hizo una mejor primera etapa y decayó algo en el complemento

I. Fernández (4): perdió algunas pelotas sencillas que provocaron ataques japoneses y tampoco gravitó demasiado en el armado. Gallardo no lo vio bien y lo reemplazó de regreso para el segundo tiempo. Flojo partido.

Enzo Pérez (4): varias veces le ganaron la espalda y debieron amonestarlo. No controló la media cancha como es su costumbre. Gallardo tampoco lo vio bien y lo quitó en el entretiempo por un problema muscular cuando la idea era que jugara los quince iniciales.

Castaño (5): tuvo algunas imprecisiones poco frecuentes en él. Pareció sentirse incómodo tan volcado sobre la izquierda y cuando con la salida de Enzo Pérez, se desplazó al medio, no mejoró demasiado. No se hizo fuerte en la recuperación, no controló la media cancha, no se combinó con el resto de los volantes y no fue gravitante en el primer pase. Dio menos de lo pensado

Mastantuono (6): atrevido para encarar en los mano a mano cuando se corrió al medio y muy certero para cambiar la pelota de derecha a izquierda. En una de esas aperturas, vino la habilitación para Acuña en el gol de Colidio. Decreció en el segundo tiempo en paralelo con el bajón general del equipo. Todos los ojos estaban puestos en él. Era su primer partido luego de la venta al Real Madrid y sin defraudar, tampoco enamoró.

Driussi (6): estuvo muy rápido y astuto en su gol para aprovechar el error del fondo japonés. Asumió un riesgo físico para convertir y convirtió aunque después, quedó lesionado y no pudo proseguir. En el primer tiempo, estrelló una media vuelta en el palo derecho. Se retrasó como siempre para participar en el armado, pero en esa tarea no resultó tan gravitante. Lo suyo volvió a estar dentro del área

Colidio (7): armó un buen tandem con Acuña yéndose hacia adentro para liberarle la raya al marcador. Marcó el gol de River con muy buen cabezazo y siempre se mostró para recibir y encarar por la banda o por el medio. Uno de los mejores.

Meza (6): Entró por "Nacho" Fernández e hizo el gol de cabeza que definió el partido. Pero fue más importante en la defensa que en el ataque. Cerró su costado pero recién pudo asentarse en la última media hora.

Galoppo (5): ingresó por Enzo Pérez y también le costo tomarle la mano al partido. No combinó con sus compañeros para presionar y no hizo pie cuando en el segundo tiempo, los japoneses le manejaron la pelota a River. Se hizo amonestar sin sentido sobre el final. Mas piernas que cabeza.

Borja (4): reemplazó a Driussi y casi no entró en juego. Lo buscaron poco y mal y quedó desconectado del equipo. Al ir tan de punta, fue uno menos a la hora de luchar por la recuperación de la pelota. Estuvo en una sintonía diferente.

"Pity" Martínez: ingresó en el último cuarto de hora en lugar de Colidio y se paró como cuarto volante por la izquierda para cerrarle ese flanco a los japoneses. Definió mal una llegada sobre el cierre del partido.

Casco: jugó los seis minutos finales en lugar de Acuña.