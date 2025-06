Los incumplimientos económicos de la dirigencia de Newell’s multiplican los problemas para la tesorería rojinegra. Olimpia de Paraguay intimó a los leprosos a que salden el pago de los pases de Saúl Salcedo y Fernando Cardozo para así evitar una nueva demanda en FIFA. Pero lo más grave es que los rojinegros no tienen oferta alguna por jugadores del primer equipo, lo que dejará a las finanzas de la institución en virtual cesación de pagos en los próximos meses. El equipo de Cristian Fabbiani, por su parte, hace fútbol mañana en Bella Vista y la semana que viene viajará a México a jugar un torneo cuadrangular amistoso.

Newell’s contrató el año pasado a Saúl Salcedo y Fernando Cardozo en acuerdo con Olimpia de Paraguay. A doce meses de la firma del contrato los leprosos no le pagaron 1.200.000 dólares a la entidad paraguaya. Ante el reclamo informal la dirigencia que preside Ignacio Astore propuso devolver a ambos jugadores.

Olimpia no solo que no aceptó sino que adelantó que presentará su demanda a FIFA si a fin de mes en Newell’s no saldan lo acordado el año pasado. Cardozo está próximo a irse a Cerro Porteño de Paraguay y Salcedo saldrá del club ante la primera propuesta que llegue por su ficha.

La situación es crítica en el parque Independencia porque el club no tiene más margen de crédito bancario para ampliar su deuda y el actual mercado de pases no tiene en negociación a ninguno de sus jugadores. Por Tomás Jacob hubo interés pero solo para ser contratato a préstamo y quienes tienen prioridad hasta fin de mes para comprar el pase de Mateo Silvetti, en 5 millones de dólares, perdieron interés después de la lesión que sufrió el delantero en el partido con Huracán que le impedirá estar en plenitud física para el inicio de la próximo temporada el 11 de julio.

Respecto al equipo, ayer Cristian Fabbiani decidió desplazar del plantel superior Josué Reinatti. El arquero suplente sufrió un traumatismo en el hombro durante la pretemporada, todavía no tiene definido al tratamiento a realizar -es una opción la intervención quirúrgica- y no estará disponible para iniciar la temporada.

Es por eso que Fabbiani quiere un arquero y el apuntado es Luis Ingolotti, de presente en Gimnasia y Esgrima de La Plata. Mientras que Angelo Martino reiteró su deseo de dejar el club, como ocurrió meses atrás, y el técnico dispuso desplazarlo de los ensayos de fútbol. Pero el ex Talleres no tiene ofertas, como ocurrió el pasado mes de enero, y cuenta con contrato en el parque Independencia hasta fin de año. Si Martino no encuentra club quedará sin jugar en el próximo torneo Clausura dado que técnico optó por hacerle lugar de titular a Alejo Tabares.

El equipo titular, con Darío Benedetto presente, jugará esta mañana un partido amistoso ante Central Córdoba. El sábado pasado los leprosos se impusieron ante Argentino 4 a 0. Y la semana que viene el plantel se irá a México a jugar un cuadrangular junto a Veracruz, Cruz Azul y Once Caldas de Colombia.