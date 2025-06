La ciudad de Pergamino dio un paso importante en su política energética con la firma de un acuerdo estratégico para la construcción de su primer parque solar. La iniciativa beneficiará a más de 10 mil familias y reúne inversión privada y cooperación institucional para mejorar el servicio y culminar con los problemas de sobrecarga durante el verano. El proyecto presenta un cambio en la matriz de generación local y también se posiciona como un caso de articulación entre una distribuidora y una empresa desarrolladora.

El convenio fue firmado entre la Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino (CELP) y la firma Sociedad de Abastecimiento y Servicios S.A., en una reunión encabezada por el intendente Javier Martínez, junto a autoridades municipales, directivos de la cooperativa y representantes de la empresa.

Con una inversión proyectada en 9 mil millones de pesos, esta obra será la de mayor envergadura en materia de capital privado vinculado al sector energético que haya registrado la ciudad en los últimos años, según informaron. El parque comenzará a construirse dentro de los próximos 6 meses y tendrá una potencia instalada de 10 megavatios, y se levantará sobre un terreno de 21 hectáreas ubicado a 400 metros de la Ruta 32. En una primera etapa, se utilizarán 10 hectáreas para la construcción.

“El contrato que se firmó no tiene correlato en otra distribuidora de todo el país, esto es algo nuevo”, aseguró el ingeniero Guillermo Di Giorgio, apoderado de la empresa constructora. “La energía renovable en el país no tiene mucho tiempo y que haya una empresa que hace un contrato dentro del éxito de una distribuidora y le vende la energía a esa distribuidora, no van a encontrar esa experiencia en muchos lados”, agregó.

El parque solar generará energía suficiente para abastecer a unas 12 mil familias tipo, es decir, grupos de cuatro personas con consumos mensuales promedio de entre 250 y 400 kilowatt hora. Pero su impacto no se limita a los vecinos, también cubrirá la demanda energética actual de todo el parque industrial local.

“La producción del parque es equivalente a la energía que consumen todas las industrias del ámbito de Pergamino”, detalló Di Giorgio. “Estuvimos viendo la energía en megavatios hora, y la gente de la cooperativa me informó la cantidad de energía y es similar al consumo de las empresas industriales que están operando en la zona”.

Esta nueva fuente de generación permitirá reducir la presión sobre la red eléctrica local, especialmente en verano, cuando la demanda se incrementa significativamente y la ciudad, que no cuenta con una segunda estación transformadora, debe recurrir al alquiler de generadores de gran porte. “Muchas veces tenemos que alquilar esos generadores… por mes creo que sale algo de 15 mil dólares cada uno, tenemos que alquilar dos”, explicaron desde la empresa a Buenos Aires/12. Con la energía solar, ese gasto podría eliminarse.

El parque se construirá en una zona estratégica de la ciudad: el norte, donde están localizados los principales pozos de agua. Al garantizarse allí una provisión constante de electricidad, también se resguarda el acceso a este recurso esencial en momentos de máxima exigencia.

Producción limpia

La energía solar tendrá un comportamiento de generación concentrado durante el día. “El parque comienza a producir energía a las 9, 9 y media de la mañana y a las 17 deja de producir, es una curva como una campana”, explicó Di Giorgio. “El pico máximo de entrega de energía está a eso de las 2 de la tarde”.

Respecto al desarrollo futuro, la empresa adquirió el terreno con una mirada de largo plazo. Hoy se utilizarán 10 hectáreas para instalar los primeros 10 megavatios, pero existe la posibilidad técnica de duplicar esa capacidad. “Tenemos la superficie, una superficie gemela, donde poner otros 10 megavatios”, confirmó el ingeniero.

Sin embargo, para ampliar esa potencia, sería necesario que crezca la demanda local. “Hoy, por una cuestión técnica, la producción del parque tiene que ser compatible con la demanda de la distribuidora. La energía no puede ir al sistema en alta tensión, no puede llegar a la estación transformadora de Pergamino”.

Empleo local indirecto

Aunque el parque será altamente automatizado, su construcción y funcionamiento implicarán movimiento económico y laboral. “Va a ser necesario mano de obra local. Hay que hacer tendido de todos los cercos perimetrales… eventualmente eliminar malezas… hay que tenerlo totalmente desmalezado por un tema de que la propia sombra de malezas impide que el parque produzca la energía que tiene que producir”.

El objetivo es que dentro de un año el parque comience a inyectar energía a la red de la cooperativa, consolidándose como una nueva fuente limpia y confiable para Pergamino, añadieron desde la empresa.

La política provincial con la energía solar

La Provincia de Buenos Aires también impulsa proyectos de energía renovable. En el municipio de Saladillo se instalaron dos parques solares en las localidades de Del Carril y Polvaredas, que hoy se abastecen completamente de esta fuente. “Son localidades chicas, que lo que hicieron fue pensar parques con baterías de acumulación. Se acumula durante los días de sol para que haya un excedente que se inyecte en la red en los días que no hay sol”, detallaron desde la Subsecretaría de Energía bonaerense.

Por otra parte, el gobierno bonaerense avanza en la instalación de sistemas solares en 30 establecimientos educativos de las Islas del Delta. El plan incluye paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento para garantizar el funcionamiento de servicios esenciales durante los cortes de energía, como iluminación, refrigeración de alimentos y bombeo de agua. En cinco escuelas que no cuentan con servicio eléctrico, se prevé una solución integral con generación solar, almacenamiento y respaldo a diésel, de acuerdo a la información oficial.

Este programa es coordinado por la Dirección General de Cultura y Educación, junto a la Subsecretaría de Energía y otros organismos, en el marco del Programa de Incentivos a la Generación Eléctrica Distribuida (Proinged), que actualmente se encuentra en proceso de licitación.