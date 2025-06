Para ponerle el cuerpo una vez más al rechazo del fallo que proscribió a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el Frente de Izquierda Unidad (FITU) se convocó ayer en el Obelisco para acompañar la masiva marcha a Plaza de Mayo. A pesar de los intentos de amedrentar por parte del Gobierno, hubo una muy importante concurrencia de la cual Myriam Bregman, Nicolás del Caño y Christian Castillo, referentes y diputados del PTS-FITU, fueron parte en una convocatoria independiente, sin subordinarse políticamente al peronismo, planteando la necesidad de una "gran lucha nacional hasta derrotar este ataque a las libertades democráticas", plantearon.

Por fuera del FITU, el Nuevo MAS (Movimiento al Socialismo), con Manuela Castañeira a la cabeza, también se hizo presente en Plaza de Mayo en una "movilización crítica" contra el fallo proscriptivo de la Corte Suprema respecto de la ex mandataria. "Nos hemos acercado de manera crítica a esta movilización en contra de la proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, estamos comprometidos en la defensa de las libertades democráticas y el derecho del conjunto de la población a elegir a sus representantes", dijo Castañeira frente al Cabildo. Y luego se fotografió con los referentes del Movimiento Evita Leonardo Grosso y Eduardo Toniolli.

El palacio y la calle

"Estamos aquí contra el fallo proscriptivo y condenatorio de Cristina Fernández de Kirchner, la movilización es fundamental porque hace poco tuvimos otro fallo de la Corte Suprema profundamente repudiado por la sociedad, que fue el 2x1 a favor de los genocidas, y lo derrotamos en la calle", recordó la diputada (MC) Myriam Bregman mientras se acercaba a la plaza por Diagonal Norte. "La nueva policía política que acaba de crear Patricia Bullrich es una muestra más del permanente cercenamiento de libertades democráticas", apuntó. Acompañada por Del Caño y Castillo, Bregman enfatizó: "Somos opositores, siempre lo fuimos, pero sabemos detectar cuando hay un grave peligro, y esto es algo continental, lo hicieron con Lula, de hecho la cláusula de inhabilitación perpetua la pidió el Fondo Monetario en 2002, así que no es un delirio de la izquierda, está por escrito y es lo que hacen los jueces marionetas del poder".

La abogada de derechos humanos también cuestionó la ausencia de la CGT al manifestar que "es increíble que se haya convertido en una cuenta de Twitter, sólo aparece para un acto electoral a ver qué lugar obtiene en las listas, ahí está la falla del último tiempo, ya lo dijimos, a este gobierno se lo derrota en la calle".

Por su parte, Sergio García, dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y director de Periodismo de Izquierda, sostuvo que "es un fallo que no busca justicia ni quiere enfrentar a la corrupción, en los hechos es una proscripción contra los derechos políticos contra una dirigente opositora". Y agregó: "Esta justicia privilegiada y clasista elegida por el poder político no tiene autoridad moral fallos que le quiten derechos democráticos a una candidata o a veces a luchadores sociales que tienen que enfrentar causas judiciales". Sin embargo, a la hora de movilizarse a Plaza de Mayo, el MST decidió no marchar. Su referente Cele Fierro acudió a la habitual marcha de los miércoles con los jubilados y posteó desde el Congreso "donde hay que estar".

Izquierda Socialista, otro de los partidos del FITU, se manifestó en contra del fallo proscriptivo pero tampoco convocó a marchar. "La marcha está convocada con la consigna 'Argentina con Cristina', es decir, en apoyo político a su figura, a sus gobiernos y al peronismo, no centralmente contra la proscripción. Es una marcha con una clara motivación política partidaria peronista que impide la participación de aquellos miles que están dispuestos a movilizarse contra la proscripción pero no están de acuerdo con las políticas que vino aplicando Cristina Kirchner y el peronismo, entre ellas distintas organizaciones como nuestro partido", resolvieron.

En las redes sociales, así como en algunas charlas de pasillo, en los últimos días hubo críticas por la decisión del FITU de posicionarse contra la condena a Cristina Fernández de Kirchner. Algunas agrupaciones, incluso, las hicieron explícitas, tal es el caso de Docente En Clase, minoría en la comisión directiva de Ademys, con el argumento de que están "legitimando" a la ex presidenta, "que es una representante de un sector de la burguesía, contraria a los intereses de los trabajadores".

Proyecto contra el espionaje

En tanto, en el Congreso, el bloque de los cinco diputados de la izquierda trotskista presentó un proyecto "para anular el inconstitucional decreto 383/2025 que permite el espionaje ilegal y detenciones arbitrarias a la Policía Federal Argentina". Con la firma de Christian Castillo, Nicolás del Caño, Alejandro Vilca, Vilma Ripoll y Biasi, el texto de la iniciativa sostiene que "anular este decreto debe ser prioridad en el Congreso Nacional ni bien se cumplan los plazos para llevarlo al recinto".

El PO se dio cita en el mismo lugar, donde la diputada Vanina Biasi expresó: "A nosotros nos mataron a nuestro compañero, Mariano Ferreyra, por denunciar la corrupción entre los funcionarios del ferrocarril Roca y la burocracia sindical que Cristina Kirchner defendía, por lo tanto nuestra posición tiene un valor especial. Estamos en contra de esta proscripción política que esta puesta al servicio de castigar a los sectores populares".