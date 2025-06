Oportunidad única. El equipo argentino de la Billie Jean King Cup, la ex Fed Cup, el torneo por equipos más relevante del tenis femenino, contará con una chance inmejorable de ascender a los Qualifiers 2026, la primera instancia de calibre mundial de la competencia: del 14 al 16 de noviembre próximos será local en la ronda de playoffs en el Córdoba Lawn Tennis Club, en polvo de ladrillo al aire libre, como integrante del Grupo C junto con Eslovaquia y Suiza.

Cada serie de los playoffs tendrá a tres equipos por zona y constará de dos cruces al mejor de tres puntos: dos singles y un partido de dobles. El conjunto dirigido por la capitana Mercedes Paz, que permanece en el cargo desde 2018 pese a la tradición en la Asociación Argentina de Tenis (AAT) de los habituales ciclos de tres años, buscará el esperado ascenso luego de varios intentos fallidos.

La última vez que Argentina fue protagonista en el Grupo Mundial de la Billie Jean King Cup tuvo lugar en febrero de 2015, nada menos que diez años atrás, cuando perdió, con María José Gaidano como capitana, por 4-1 contra Estados Unidos en Pilará, en la ronda correspondiente por entonces al Grupo Mundial II -ahora Qualifiers-. En caso de ganar regresará a la elite internacional después de una década, pero de perder volverá a actuar en la Grupo Américas I.



La palabra de Paz contiene un tiro por elevación: “Tenemos un equipo muy sólido y con la incomparable energía de jugar en casa. Y algo más: el calendario esta vez juega a nuestro favor, porque los playoffs coincidirán con la gira sudamericana, así que esperamos presentar el mejor equipo posible”. ¿Por qué espera contar con el mejor equipo, lo que debiera ser habitual en instancias de este calibre? Porque, entre otros, es una gran deuda en los últimos compromisos con la tucumana al mando.

Sin ir más lejos, por el Grupo Américas 1, disputado en abril en Guadalajara, faltaron tres de las mejores piezas de aquel momento: Nadia Podoroska (223ª, ex 36ª), Lourdes Carlé (122ª; ex 71ª) y hasta la marplatense Solana Sierra (actual 100ª y número uno de la Argentina). Amén de que en la zona regional le alcanzó con la presencia de Julia Riera (201ª; ex 93ª) para conseguir la clasificación a los playoffs, ahora necesitará de sus mejores baluartes en una ronda de mayor riesgo y voltear la tendencia: en el último intento, en noviembre de 2024 ante Brasil en San Pablo, Paz no pudo contar con sus dos mejores piezas: Carlé y la propia Podoroska, quien ahora no juega desde el Abierto de Australia por una lesión cuya configuración se desconoce.

Aquella resultó la última de las cuatro ocasiones en que Mercedes Paz dejó a la Argentina en las puertas de la ronda mundial, lo que representa una fuerte deuda en su extenso ciclo como capitana. Las tres anteriores fueron ante Kazajistán en Córdoba, en 2021, con fuertes fallas de la número uno Podoroska; frente a Brasil en Tucumán, con profundas fallas de Paz en el control del vestuario, en 2022, en una serie que la dejó en la cuerda floja; y ante Eslovaquia en Bratislava, con cuestionables decisiones, en 2023. ¿Podrá esta vez quebrar la tendencia?

