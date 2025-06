Graciana Peñafort confía en que la causa Vialidad les cueste la cabeza a los tres integrantes de la Corte Suprema de Justicia que confirmaron la condena a Cristina Fernández de Kirchner y los otros acusados. Considera que Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti no cumplieron con su función de ejercer el control de constitucionalidad, y que lo hicieron para lograr un objetivo político: “la bala que no salió y el fallo que sí saldrá”.

“La Corte dice que el abogado de Cristina (Carlos Beraldi) no demostró el incumplimiento de las garantías, pero la Corte tiene la obligación de hacer el control de constitucionalidad. Entonces, lo tiene que abrir igual, porque las garantías constitucionales son irrenunciables. Si la Corte dice que el abogado alega que no hubo derecho a defensa, pero no lo funda, igual se tiene que fijar si hubo o no derecho a defensa”, afirma la abogada, hoy legisladora de la ciudad de Buenos Aires, que fue directora de Asuntos Legales del Senado de la Nación y es docente de Derecho.

También advierte que la confirmación de la condena a Cristina, decidida por la Corte el 11 de junio pasado, tiene consecuencias muy peligrosas. “Ahora el funcionario es el responsable por todo lo que haga hasta el último subordinado”, plantea.

Y cree firmemente en el fin de la impunidad y el poder absoluto de los actuales cortesanos. “Fijate en los Reyes de Francia”, dice Peñafort sobre el destino de la Corte. “El poder, sobre todo cuando se ejerce mal, te la cobra. La entropía existe”, asegura.

Y abunda: “Si alguien te hubiera dicho en 2001 que la Corte de la mayoría automática se iba a terminar, tampoco lo creías. Y sin embargo pasó. No hay poder que se haya ejercido tan mal que salga impune. Hoy tampoco veo la posibilidad cercana, pero espero que esto suceda porque en algún momento la política va a decir que esto es una barbaridad”.

Graciana Peñafort pasó un miércoles de miércoles: le tocó acompañar a Raúl Santibañez, su defendido en la causa Vialidad, que quedó detenido en la cárcel de Ezeiza. Se dividieron con Alejandro Rúa para acompañar, también, a la familia. “Las detenciones siempre son un momento horrible de ser abogada. Y si son en el marco de una causa tan injusta como Vialidad, resulta devastador”, escribió en la red social X.

Ese mismo miércoles se sentó a comer con su socio en un bar, y también pudo escabullirse entre la multitud, escuchar el silencio que flotaba en el aire. “Una ausencia que convocó a 500 mil personas. Un audio y un silencio que impactó como un golpe en la mandíbula. Y un sol que iluminaba la tarde fría. Y una multitud que, como un grito, comenzó a cantar con esperanza ‘Vamos a Volver’. Era impensable hace dos semanas”, siguió su relato en Twitter.

Cristina está presa en su casa, y uno de los debates fue si podía salir al balcón, si podía usar redes sociales. Parece mentira, pero muchos comunicadores querían impugnar esos derechos. “Todo lo que no está prohibido está permitido, y si tu sentencia no decía que no podías salir al balcón, yo salgo y que me paren. Porque el balcón es parte de su casa. Lo único que una condena te afecta es la libertad ambulatoria; cuando es en tu casa, es en toda tu casa. Imaginate que soy juez y te digo: podés estar en toda tu casa menos en el dormitorio. Los medios querían más, pero esta vez (el juez Jorge) Gorini fue razonable”, explica Peñafort.

Graciela Peñafort





Como abogada de uno de los condenados, sabe que la causa está plagada de irregularidades y que las instancias jurídicas internacionales son muy lentas.

Echa mano a sus dotes como docente para traer el caso de Oscar Alberto Mohamed, condenado por homicidio culposo en un siniestro vial como chofer de colectivos. “Allí está el origen de la Cámara de Casación Penal”, explica Peñafort. “La Corte Interamericana sostuvo que el derecho a recurrir un fallo debe ser garantizado a todo aquel que es condenado” y ordenó un “doble conforme”, lo que implicó la creación de la Cámara de Casación, que también confirmó la condena.

Es decir que, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene, puede haber novedades. La pregunta es cuándo. “Pueden dictar la nulidad algún día, y si eso ocurre, la Corte tiene la responsabilidad de revisar la sentencia”, adelanta.

Es también por eso que la abogada analiza los próximos pasos que intentarán dar desde el Poder Judicial para impedir que Cristina vuelva a ser candidata alguna vez. “Quieren empujar las causas por el Memorándum con Irán y Hotesur. Ahí van a intentar ir por Máximo también”, analiza. “Cumplida la pena de prisión, si Cristina tiene buena conducta, puede pedir que se la rehabilite para la vida pública. Por eso quieren otra condena”, considera.

Lo que está claro es que el juicio fue bochornoso, y por eso el tribunal dejó de transmitirlo. “Los fiscales decían que daban por probado que Cristina se había juntado con Lázaro tal día, el abogado de ella demostró que había estado en otro lado. No hubo pericia. Es la suma de todas las iniquidades juntas”, sostiene.

Recuerda que, la primera vez que le llegó la denuncia, el juez Julián Ercolini determinó que se investigara en la justicia de Santa Cruz. En esa instancia provincial, todos los acusados fueron absueltos. La denuncia era contra Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Julio De Vido. “En un momento deciden que sea contra Cristina porque Néstor ya no estaba”, acota.

Una vez que Mauricio Macri fue presidente, se reactivó la denuncia de Mariana Zuvic contra Cristina, y Ercolini “actuó como un juez mutante, porque lo que le parecía que debía investigarse en Santa Cruz, así se carga una garantía constitucional: non bis in idem, que nadie puede ser investigado dos veces por el mismo delito”, relata Peñafort.

Y allí aparece, en 2016, la “famosa auditoría” que hace Javier Iguacel, a cargo entonces de Vialidad Nacional. “Esa auditoría dice que no hay sobreprecios ni desvíos que no sean típicos de la obra pública. Ercolini hace toda la investigación sin hacer pericias, porque ya sabía que le iba a dar mal”, explica la abogada.

Entre tantas cosas mal hechas, las pericias recién se ordenan cuando la causa se eleva a juicio oral. “Sólo las hicieron sobre cinco obras. Es tan absurdo como que te acusen de 51 asesinatos pero sólo hagan autopsias de cinco cuerpos. Y además, no hay peritos contadores. Como las pericias no les gustan a los jueces, entonces toman pedacitos de cada una y arman una propia”, describe.

La pericia no tuvo control de parte: no participaron peritos de la defensa. Y los imputados se enteraron de los resultados recién en la sentencia. Todas irregularidades que bastarían para declarar la nulidad en cualquier causa.

Otra de las falencias que señala Peñafort es que, como no hay contadores, “no logran determinar un perjuicio: y ese es uno de los elementos para que haya defraudación: tiene que haber obligación de administrar y tiene que haber un perjuicio económico”.

La dirigente y abogada considera que, si esto no estuviera pasando, “parecería un chiste”. “A mí un alumno me trae una sentencia como esta y le digo: volvé en el próximo turno, estás bochado. Decile a tu papá que te ponga una verdulería, porque como abogado no podés ser”, afirma Peñafort, quien no esquiva la lectura de género.

“Está claro que tiene que ver la condición de mujer de Cristina. Si vos pensás todo este esquema, los jueces Ercolini y (Claudio) Bonadío apuntaron directamente a los hijos de Cristina. Bonadío comprometió, con la causa Hotesur, la salud de Florencia. También está Máximo. Ellos tomaron eso que dijo Lanata, de que iba a ser una vieja sola, desesperada y enferma, y trataron de llevarla a esa posición”, cierra.