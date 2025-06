Conocemos al personaje por su eficacia. Ella misma se encarga de describir la manera en que se desempeña en un juicio, las estrategias que inventa y ejecuta para ganar y sorprender, para darle una pequeña dosis de confianza al testigo y después contraatacar en el momento justo en que esa persona sentada en el estrado consiguió relajarse, bajó la guardia y no tiene los elementos para enfrentar esa intervención precisa que va a desbaratarlo todo.

En Prima facie el monólogo tiene una entidad confesional. Romina, la joven abogada interpretada por Julieta Zylberberg establece un discurso similar a la narradora de una novela. Cuenta las situaciones y menciona también sus pensamientos y sensaciones como si los espectadores fuéramos sus confidentes.

La dramaturgia de la autora australiana Suzie Miller instala en el primer tramo de la obra una anécdota incómoda al presentar a una joven abogada que desarrolla una carrera exitosa defendiendo a hombres acusados de delitos sexuales. Ella pone todos los recursos de la ley, de su astucia e inteligencia para resolver los casos, ganar el juicio y dejar al acusado en libertad. Romina se muestra segura de sí misma y el trabajo de Julieta Zylberberg le da una impronta carismática, su personaje seduce al público en el marco de una historia de superación al caracterizarla como una mujer de una clase social humilde que obtuvo un buen promedio y consiguió ingresar a una universidad de élite. Romina no se cuestiona éticamente su tarea sino que tiene como objetivo ganar los casos y desplegar en los tribunales todas sus técnicas y destrezas, casi como si estuviera en un gran escenario, porque su manera de proceder sigue una serie de pasos que se parecen mucho a una actuación (primero se muestra dubitativa, insegura y confundida para después descargar toda su artillería en el contrainterrogatorio).

Mientras la dramaturgia de Miller se sostiene en este lugar, la obra es fascinante porque hace de la racionalidad del personaje una pequeña intriga ya que Romina no parece dejarse vencer por ninguna emoción. También es estimulante que una autora se anime a crear un personaje de estas características en escena porque entendemos que el arte tiene que exponer y analizar los comportamientos más cuestionables, esos que nos enfrentan a contradicciones ligadas a escuchar un discurso donde el testimonio de una víctima de violencia es puesto en duda por una mujer con la que podríamos establecer cierta empatía o admiración porque ocupa un lugar destacado en una profesión que le da cierta jerarquía y poder. Entonces suponemos que esa mujer va a proceder de una manera diferente a un hombre pero ella no actúa en términos de género, solo piensa en su prestigio y conveniencia profesional. El lugar de la identificación entre el público y la protagonista entra en un dilema ideológico que no se limita a la ficción sino que permite discutir nuestro comportamiento en el plano social.

Pero Prima facie es una obra comercial y precisa recurrir a un procedimiento didáctico. Lo que hace Suzie Milller es recuperar los planteos de Aristóteles cuando escribía sobre la tragedia y decía que era imprescindible educar a los espectadores en la buena manera de actuar. Entonces los personajes debían sufrir un cambio de fortuna de una potente calidad moralizante. No era aconsejable que le fuera bien a alguien que procedía de una manera poco noble, salvo que pasara de la buena a la mala fortuna. Una noche Romina sufre una agresión sexual de parte de un colega. La protagonista ya no es más la abogada que sabía identificar las grietas en cada caso y aplicar las estratagemas de la ley. Ahora su rol en el juicio cambia y ella es la víctima.

Con este viraje de la trama, Prima facie se convierte en una obra convencional. No deja de ser un material inteligente y cautivante pero se vuelve tranquilizador porque si nos inquietaba identificarnos con Romina, el malestar se resuelve cuando ella se convierte en una víctima que decide denunciar a su agresor, es decir, encarnar una dimensión heroica. El desplazamiento que realiza la autora plantea una serie de preguntas ¿Solamente se puede entender a las personas que sufrieron violencia sexual si vivimos la misma experiencia? ¿La violación no funciona dramáticamente como una forma de castigo hacia el personaje de Romina? Seguramente la obra no hubiera tenido tanto éxito en las puestas que se realizaron en varias ciudades como Londres o Madrid si Suzie Milller no hubiera abandonado el planteo inicial. En este sentido una propuesta que había comenzado desafiando una mirada moralista se termina convirtiendo en un texto aleccionador.

Un elemento clave de la dramaturgia se estructura en la capacidad de Romina para desarmar el testimonio de las víctimas. Romina le explica al público (y tanto Julieta Zylberberg como Andrea Garrote desde la dirección entienden la trascendencia de estas escenas) cómo el testimonio puede ser refutado, cómo esa experiencia de la víctima puede tener aspectos vulnerables que permiten relativizar y atenuar su valor de verdad. Cuando Romina pasa a ser violada, sin perder su conocimiento en el derecho, transita por la impotencia de declarar en el contrainterrogatorio y se da cuenta que le resulta emocionalmente insoportable cada pregunta y que aun sabiendo cómo funciona este dispositivo, ella misma actúa con torpeza y borra algunas pruebas que podrían haberla beneficiado. Aplicar la ley es ahora un acto de crueldad.

Romina consigue pensar su experiencia en términos jurídicos y entiende que mientras los hombres redacten las leyes, las mujeres siempre van a estar desprotegidas cuando sufran una agresión sexual. El alegato final de Romina, en la actuación de Julieta Zylberberg entra en la espesura de cada palabra y conjuga la sensibilidad con una reflexión que adquiere un carácter político. Nos identificamos con su valentía, el personaje es una persona mejor, incluso más profunda cuando termina la obra pero la posibilidad de pensar más allá de los actos de heroicidad, de las transformaciones violentas impide hacer de la escena un lugar para analizar los comportamientos más difíciles de desentrañar y asumir.

Era mucho más interesante pensar en las contradicciones de Romina cuando necesitaba aliarse con la lógica de un poder que se sustentaba en la técnica, en la ley para no reconocer su complicidad con una argumentación que parece aséptica pero que sirve para sustentar un orden donde el drama de las víctimas siempre es susceptible de ser desacreditado en base a una serie de interpretaciones. Especialmente porque la crítica hacia este personaje podría haber llevadolos espectadores a pensar sus comportamientos y sus propias complicidades.

Prima facie elige que el público sienta la tranquilidad de imaginar que va a estar del lado de las mujeres que han sufrido violencia, algo que no siempre sucede en la vida cotidiana, cuando la función se termina y hay que enfrentar a las víctimas reales.

Prima facie se presenta los viernes a las 22 y los sábados a las 20 en El Picadero.