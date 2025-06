“Hay secretos que, cuando tirás del hilo, desarman todo el pulóver”, afirmó Roxana Randón sobre Familia equivocada, la obra que estrenará el 29 de junio en El Tinglado (Mario Bravo 948). La actriz explicó que se trata de una comedia que gira hacia una trama más profunda, donde lo oculto en los vínculos familiares empieza a salir a la luz.



“Es una comedia hasta que empiezan los conflictos más profundos”, aseguró. Según contó, la historia está atravesada por un humor particular, que permite que el peso emocional no opaque el relato. “Está tan bien escrita, con este humor tan especial de Gonzalo Villanueva, que no pesa para nada”.

A medida que avanza la obra, la risa cede lugar a la reflexión. “Cuando te estás yendo, pensás si vale la pena tener secretos en la familia. Pero también me pregunto: ¿qué familia no tiene secretos?”, reflexionó. Y agregó: “Esto no es solo una familia, sino que es más que una familia”.

Randón destacó el trabajo del elenco y el respaldo recibido en el proceso: “Me parece que además el grupo que conformamos es hermoso. Tenemos hermosos productores que nos ayudan a llevar adelante este teatro de vanguardia, teatro alternativo”.

Finalmente, valoró el rol del teatro independiente en un contexto difícil. “Está tan dura la situación en general que se necesita de este empujón”, dijo. “Todo lo que hago es querer hacer teatro. Hacer teatro es una satisfacción, algo indescriptible. Tenemos que seguir luchando todos porque se haga teatro. De todo tipo”.