En un contexto en el que siete de cada diez niños y niñas se encuentran en la pobreza en el país, la campaña Ningún Pibe con Hambre -nacida el año pasado luego de que el gobierno nacional desabasteciera los comedores populares y comunitarios de todo el país- realizará el domingo 29 de junio en Art Media (Corrientes 6274) un festival solidario con el fin de sostener los espacios donde los pibes asisten a comer a diario y en los que, además, participan en actividades educativas, recreativas, deportivas y culturales. De este modo, la segunda edición del Festival Ningún Pibe con Hambre tendrá dos segmentos: una programación infantil a partir de las 15 y otro evento musical desde las 19.30, con bandas, DJs y mucho más.

“Gracias a esa solidaridad de la gente y los suscriptores que se sumaron en la primera edición del festival se pudo abastecer a un montón de comedores, sobre todo de las provincias”, enmarca Natalia Zarza, referente de la rama sociocomunitaria del MTE-UTEP. “Pero la situación del país no mejora. Algunos suscriptores también se han bajado, entonces por eso el relanzamiento de esta campaña para ver si podemos sumar más y seguir sosteniendo. La realidad de los comedores sigue siendo la misma o peor, porque sigue faltando el alimento en los barrios y los comedores no dan el brazo a torcer. Y la gente que va a buscar la comida es cada vez más. Tampoco desde lo nacional se aflojó ni se abrió alguna política pública para repartir el alimento. Si hay algo desde lo nacional es lo que se judicializó”, explica Zarza.

El evento para las infancias, que sucederá entre las 15 y las 18, contará con las presentaciones de Los Cazurros, Koufequin, Mundo Arlequín, Sonorautas, Nico Gentile y Sergio Berón, y también habrá shows de magia, espacios de juego y recreación. Luego, en el evento nocturno, a las 19.30, se subirán al escenario Barbi Recanati, Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad, Tobika, Willy Bronca, Negro Andante y Mariu Serrano, Juan Julián y Villa Diamante, entre otros. Los anfitriones serán los dirigentes sociales y políticos Juan Grabois, Ofelia Fernández, Pitu Salvatierra y la periodista Julia Mengolini.

Impulsada por una red de más de 1000 comedores comunitarios y acompañada por Argentina Humana -el espacio liderado por Grabois-, Ningún Pibe con Hambre es una campaña solidaria nacional para poder abastecer de alimentos a espacios que trabajan el desarrollo integral de las infancias y sus familias en los barrios populares. "La falta de alimentos en la red de comedores y merenderos comunitarios es un problema que lleva meses. Nuestros espacios no dan abasto para cubrir la demanda y nos la ingeniamos para cocinar cada vez más con menos recursos", sostienen desde la Campaña. "Queremos una Argentina donde los pibes puedan crecer sanos y desarrollarse", fundamentan.

Alan Sutton y las Criaturitas de la Ansiedad.





"En estos casos es muy importante, más que la voz, la participación y difusión para poder ayudar en la convocatoria. Si creo que está bueno la diversidad de voces y sobre todo en estos tiempos donde ante cualquier gesto empático te tildan de dictador socialista, para generarle al público confianza en poder alzar la voz en lo que quieran o sientan", apunta Barbi Recanati. “Ahora justo estoy terminando un disco. Y ayer escuchando las canciones me di cuenta que las letras son especialmente oscuras. Me gustan, me parecen lindas, y estoy feliz y conforme. Pero un poco pensé: a estas letras no las hubiera podido escribir viviendo en California o Sevilla”, cierra la cantante y compositora.

Las entradas para el Festival son gratuitas para suscriptores de la campaña Ningún Pibe con Hambre y para la comunidad de Futurock que acompaña esta actividad. Los interesados en colaborar pueden suscribirse ingresando a www.infanciasmte.ar y por mail les llegará la información para adquirir las entradas. También se pueden comprar a través de Passline, lo que será un aporte por única vez a la campaña. Además, ése día en Art Media se juntarán alimentos no perecederos para los comedores de la zona.

“Apelamos a la solidaridad, aunque nos siguen vendiendo que los comedores no existen, que son fantasmas, que el hambre es mentira”, reflexiona Zarza. “Hay una realidad: en los barrios hay hambre y la gente que viene a buscar la comida cada vez se duplica más y sobre todo son niños, jubilados y jubiladas. Si bien tuvo mucha repercusión, el objetivo es que sepan que esta campaña hizo que en un montón de lugares se pueda sostener el morfi”, resalta. “En la página web pueden encontrar los lugares concretos, el día a día de estos comedores: cuando llega el alimento, cuando se reparte, cuando se prepara. Hay fotos, hay videos, están geolocalizados, para que los donantes sepan a qué lugar fue la donación y todo lo que se hace”.

Y completa la dirigente social: “Seguimos resistiendo con la solidaridad, muy a pulmón de las compañeras también, porque se siguen haciendo rifas solidarias y vendiendo cosas para poder aportar más a esa olla y que sea nutritiva”, resalta. “Ahora se viene el frío, el invierno, entonces es muy cruel la vida en los barrios. Y las únicas que estamos resistiendo somos las compañeras, que no bajamos los brazos. Así que confiamos, apelamos a la solidaridad del pueblo, es verdad que nadie se salva solo, nadie se salva sola, y con un poquito que puedas aportar, el granito de arena, eso ayuda un montón. Aparte de brindar un plato de comida, es importante todo el trabajo que se realiza en esos espacios, porque es un lugar de contención de todas las personas que la están pasando mal, y sobre todo los niños y las niñas”.

En el segmento para las infancias, una de las atracciones principales será la actuación de Los Cazurros. "Es un orgullo que nos hayan tenido en cuenta, que nos hayan convocado y que nos permitan también aportar nuestro granito de arena. También poder compartirlo con un montón de artistas y compañeros y compañeras que trabajan por y para las infancias", destaca Ernesto Sánchez, director de la compañía Los Cazurros. "Y con respecto al lema 'Ningún Pibe con Hambre', es durísimo lo que significa. Por eso, la acción y la reacción que hay que tener, y desde nuestros lugares poder aportar lo nuestro como este festival. Así que es un placer poder acompañar, poner el corazón y aportar lo nuestro junto a otro montón de artistas".

"También me permite pensar que más allá del derecho a la alimentación, hay que juntar un montón de derechos más que tienen las infancias: a la educación, a la salud y a la cultura", reflexiona Sánchez. "Tanto el artista como uno como espectador y la comunidad se mancomunan en un lugar para ser solidarios y ayudar. Es importantísima la voz del artista como el que va a ver el show y aporta desde ese lugar. En esta época de crisis sociopolítica y cultural tener acceso a la música, la poesía, la imaginación, al teatro, la risa… es algo que ayuda a paliar un poco el dolor. Entonces, es una gran oportunidad para reencontrarnos y, en estos momentos de egoísmo y vanidad, seguir resistiendo".