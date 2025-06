La necesidad de Newell’s de recortar el presupuesto del club obliga a Cristian Fabbiani a reducir el plantel y más jugadores fueron desplazados esta semana. Estos son los casos de Misael Jaime y Luca Sosa. Por ambos jugadores el club se desprende de sus respectivos pases y sorprendió la situación con Jaime, considerado promesa de las inferiores pero que no encontró oportunidades en Primera incluso a pesar de que el club tuvo cinco entrenadores en un año.

Newell’s cedió el pase de Jaime a Chacarita. El delantero que viene de convertir el gol del triunfo en el partido de reserva ante Central lleva dos años sin poder encontrar oportunidades en Primera División. Incluso a pesar de que en el parque Independencia tienen el registro de cambiar de técnico cada tres meses el último año y ninguno de los que pasó por el banco leproso le dio lugar. Con 23 años Jaime decidió irse a jugar a Chacarita la próxima temporada de la Primera Nacional.

El caso de Sosa es diferente. El defensor llegó proveniente de Barcelona de Ecuador en enero, una lesión lo sacó del equipo y para Fabbiani no es titular. En Guayaquil quieren recuperarlo y los leprosos negocian liberar su ficha a cambio de una deuda que hay con el futbolista. No está resuelta su salida pero es un hecho que se irá en el presente mercado de pases el ex jugador de Huracán.

En cuanto a refuerzos, los problemas económicos del club minimizan sus chances en las negociaciones. Darío Benedetto vino con un contrato relevante pero a la firma del mismo el club no puso dinero en la mesa dado que el jugador tenía el pase en su poder. Como todos los jugadores del plantel, Benedetto deberá después tener paciencia para cobrar su sueldo.

Y por eso es que en Newell’s hace más de un mes que intenta hacerse sin éxito del pase del colombiano Jhon Córdoba. Newell's quiere al defensor a préstamo sin cargo y Millonarios pretende hacerse de dinero para ceder su ficha. Fabbiani insiste en su llegada y hay diálogo aún entre las instituciones.