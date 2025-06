El balcón de Cristina Kirchner se convirtió en el gran protagonista y arrasó en los medios tradicionales y en las redes. Es difícil calcular los que pasaron frente a su domicilio y las horas de pantalla, más los miles de mensajes, sumado al hashtag “Cristina Libre” y la espectacular escena de la multitud apiñada en silencio absoluto para escuchar un mensaje grabado por la proscripta encerrada en su casa. Es una mujer de carne y hueso, un ser humano como todos. Los que la quieren le dicen “yegua” y los que la odian, “chorra”. Y la condena generó tanta interferencia que la puso en el balcón de los mitos y leyendas. La atención masiva está en ese balcón como si se tratara del futuro del país.

Y los tribunales entraron en estado de pánico, le impusieron condiciones de Alcatraz, después le sacaron algunas y al final tuvieron que hacer aclaraciones de lo que quisieron decir. Frente a San José 1.111 hay gente con sombrillas, gauchos que vinieron de un pueblito de Salta y un grupo de mujeres que se pusieron tobilleras carcelarias en signo solidario. A la madrugada invade la policía antichoripanera y el gobierno de la Ciudad protesta porque tiene que limpiar cuando en el barrio nunca se los ha visto en días normales.

En la mañana de ayer se instalaron los acorazados antijubilados de la ministra Patricia Bullrich. Se iba a hacer un banderazo, por el día de la Bandera, pero por temor a las provocaciones de esa tropa de choque, la expresidenta pidió que sus simpatizantes hicieran el acto en Parque Lezama, donde se reunió una multitud y se escuchó otro mensaje grabado desde su casa de reclusión.

El martes, un día antes de que Cristina Kirchner se presentara en Comodoro Py para quedar detenida, los jueces pidieron que se apostaran francotiradores en los techos y se atrincheraran en la entrada. Los tribunales estuvieron a punto de convertirse en una fortaleza asediada. Atemorizados, concedieron que se la notificara por zoom y el acto se trasladó a la Plaza de Mayo. Fue una elección de Cristina. Lo que le interesaba confrontar no estaba en Tribunales, sino en la Casa Rosada.

Más que con los jueces, la expresidenta quiso confrontar con la Casa Rosada. Si su condena fue política, la respuesta debía ser política. Con un golpe de furca dio vuelta la conmoción que generó su condena y la usó como ariete contra el oficialismo. Mauricio Macri, el iniciador de la persecución judicial, fue apenas un ruidito en la confrontación con Javier Milei. “Fracasado” fue la única palabra que usó al mencionarlo por única vez.

En ese momento, Javier Milei estaba en Israel para recibir otro premio de kermes. Y cuando se produjo el brutal “ataque preventivo” contra Irán, anunció que en 2026 mudará la embajada argentina a Jerusalén, un territorio ocupado, según estatutos de la ONU. La burrada presidencial puso en riesgo la votación en Naciones Unidas contra la ocupación colonial británica en Malvinas. Los delegados de China y Venezuela intervinieron para convencer a las delegaciones árabes que estaban furiosas con el presidente argentino.

Mientras el presidente hacía su stand up a favor de la agresión israelí, en el gobierno quisieron ganar presencia mediática con el anuncio del 1,5 por ciento de inflación. Pero el índice ya muy cuestionado del INDEC ni el enchastre presidencial en Israel pudieron ganar espacio. Cristina Kirchner los barrió de la atención mediática toda la semana.

El dato no es menor. Los libertarios priorizan el escenario mediático a la movilización callejera y a cualquier otra forma de expresión política. Y fueron barridos en su propia cancha por la inundación cristinista. C5N midió 8 puntos de ranking durante la movilización del miércoles, una medición inusual para un canal de cable de noticias. Las menciones favorables a Cristina Kirchner triplicaron a las del gobierno en las redes. El discurso a la muchedumbre de la Plaza marcó picos de escucha en las radios. Y las escenas del balcón de San José 1111 predominaron en las pantallas.

En pocas horas se han compuesto canciones, memes y otras merecidas burlas por la furia de señora con ruleros de los medios oficialistas. La expresidenta no puede salir al balcón, no puede reír ni bailar: “Se ríe de nosotros”, “ofende a la justicia”, “hay que poner un cerramiento”, “está condenada, no puede bailar”. La estupidez mediática alcanzó su marca histórica.

El primer efecto de la condena fue fortalecer la imagen de Cristina, el segundo, romper la tendencia a la disgregación y el internismo en el PJ, tercero, generar un proceso de unidad reincorporando a varios de los que se habían alejado y el cuarto efecto fue multiplicar la capacidad de movilización con la presencia popular permanente frente al domicilio de Cristina Kirchner y en los actos del miércoles por su liberación.

El discurso de Cristina sobrevoló rápidamente sobre la condena y la persecución contra su persona. Y se centró en dos ejes: la crisis del modelo libertario, que constituye el presente que se debe combatir, y la propuesta de futuro con el “vamos a volver”.

Pero queda la elección inminente en la provincia de Buenos Aires. El oficialismo está cebado con su triunfo modesto en la ciudad de Buenos Aires donde desplazó al PRO a un tercer puesto en lo que fuera su baluarte. Milei trató de obstaculizar por todos los medios la gestión de Axel Kicillof. El gobernador aguantó la ofensiva, sobre todo en educación y salud, pero no puede evitar los efectos del ajuste y la caída del trabajo.

Hubo una disputa entre La Cámpora y un grupo importante de intendentes cuando Kicillof desdobló las elecciones en un intento de sacarle protagonismo a Milei y preservar los concejos deliberantes y la legislatura provincial. La decisión se tomó, pero la confrontación se ha mantenido, pese a que todos se movilizaron el miércoles por Cristina.

En el frente libertario bonaerense hubo altibajos. La negociación con el PRO fue muy dura y Cristian Ritondo cedió prácticamente en todos los planos. Pero varios intendentes del PRO se rebelaron porque se ven reemplazados en el futuro inmediato por sus competidores de la Libertad Avanza favorecidos en las listas.

El peronismo consiguió un proceso de unidad y consolidó su liderazgo. Han sido las herramientas históricas que permitieron empoderar la representación popular. Tiene las herramientas y ahora debe utilizarlas en la elección bonaerense.

Son dos elecciones, la de septiembre y la de octubre. En ambas será inevitable el juego de las figuras de Milei y Cristina. La candidatura de Cristina en la tercera sección apuntaba a atraer los votos reticentes que han optado por el ausentismo. Como vienen preanunciando las elecciones anteriores, el ausentismo será el problema principal para el peronismo.

Unión por la Patria puede ganar o perder, por poca o mucha diferencia en cada caso. Y cada resultado emitirá un mensaje diferente a la sociedad. La cita de septiembre impondrá el humor electoral para la siguiente de octubre. Y ambas hablarán a la sociedad sobre su relación con el ajuste, el desempleo y la carestía de la vida y expresarán si finalmente se le pone límites a estas políticas. El peronismo tiene las herramientas, ahora falta que las use para afrontar ese nuevo desafío.