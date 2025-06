Cuál es el sentido de los cuentos que me vienen y escribo, me pregunto. Qué los conecta, cuál es la afinidad que puede volverlos una unidad, una coherencia que se me rehúye por debajo de lo explícito de las tramas. En otra época pensaba que narrar era simplemente contar historias, y no prestaba atención a una cuestión evidente, que las historias no son buenas ni malas por el pathos de las mismas sino por cómo se cuentan, es decir, la detección de una voz que los emparenta y que no es sólo la técnica para encarar un relato. Algo así dice Gino Paoli en la introducción de la bellísima Albergo a ore, esa canción en la que el portero de noche de un hotel por horas cuenta la historia de una parejita que elige suicidarse en un cuarto.

Lejos

Hoy creo haber aprendido que uno es el que menos puede dar cuenta de lo que escribe, que la escritura sabe más que su autor. A medida que empiezo a escribir tal o cual historia, la obsesión me puede. Soy sincero, me pregunto. Soy honesto, me pregunto. Soy yo, me pregunto. Y también: acaso comprendo a los personajes, las situaciones. Estoy camino a una verdad que ignoro, que es y no es el final de la historia y, lo admito, nunca habré de saber. Demasiado cerca desaparece, diría Dal Masetto. Cuanto más creo acercarme, más me alejo. Cada vez es más lejos de mí. No obstante, escribo.

Silencio

Si querés investigar un secreto escuchá el silencio. Nunca vas a averiguarlo si de entrada se te advierte el interés por lo que pasó, si el culpable fue otro y otra la causa del drama. Es verdad, acá todos sospechamos de todos, pero si los otros se avivan que curioseando podés perjudicar, la hendija se cierra. La mejor manera de averiguar es callado, esperando, sin entusiasmarse. Tenés que actuar como si te acercaras a un gato, despacio, dejando que él tome la iniciativa de la proximidad. Y después, cuando lo escuchás, prestale atención al ronroneo. Típico, cada uno te va a suministrar su propia versión del asunto y de paso, una reflexión. Por lo general, unas pocas frases dicen todo. A veces, una sola, su tono. Previsible, hay que tener en cuenta que la trama tenés que armarla como un rompecabezas, retroceder y volver a componerla. Y, te doy un consejo, prestale atención a la versión de quien te cuenta, porque su historia, si bien es una versión personal de los hechos y puede parecer secundaria, tal vez sea clave. Somos lo que contamos de otros, pero también lo que nos contamos. Típico, cada uno te va a suministrar la versión que escuchó del asunto y de paso, de refilón, la suya. Por lo general, unas pocas frases dicen todo. A veces, una sola, su tono. Somos lo que contamos de otros, pero también lo que nos contamos a nosotros mismos.

Música

Quería escribir que el fulgor del instante poético es como salir al bosque recién despierto. Pero, en verdad, se trata de otra cosa: la visión como experiencia intransferible. En estos meses anduve metiéndome en la conversación entre Haruki Murakami y Seiji Ozawa. Un melómano coleccionista y un director con talento añoso. Pueden distinguir en ejecuciones de diferentes músicos, por ejemplo Rudolf Serkin y Glenn Gould, los impulsos y matices que los caracterizan en una misma partitura. Entonces evoco a mi padre sastre, la radio siempre sintonizada en LRA, interrumpiendo una costura sobre el caballete, al escuchar un pasaje de un concierto – creo que el mismo que refieren Murakami y Ozawa. Mi padre alza los brazos conduciendo una orquesta imaginaria, se inclina amorosamente hacia el ingreso del piano. Es, en efecto, el concierto Nro.5 para piano y orquesta, llamado El Emperador, de Beethoven. Tengo diez, quizás menos, ocho, siete. Pasado el tiempo, a los setenta y tres no puedo escuchar ese concierto sin pensar en mi padre, su lección de aficionado que consiste en decirme: Escuchá ahora, sentí, sentí. Y se trata, obvio de sentir una experiencia intransferible que no es, sin embargo, la misma en el sastre que en su hijo que esta mañana nublada y tibia de enero abre la puerta que da al jardín, camina en silencio hacia el follaje y los primeros trinos, esta mañana en la que busca diferenciar un zorzal de un gorrión.

Infinito

Más de treinta años en este pueblo. Las veces que me alejé siempre sentí que lo extrañaba, que me debía a esta naturaleza. Muchos de sus habitantes nunca cruzan el bosque ni bajan al mar. Se jactan de su indiferencia. Pasan sus vidas detrás de un mostrador y una caja registradora, dedicándose a la especulación inmobiliaria, y otros, los más, los peones de la albañilería, construyendo adefesios que se alquilan a los turistas del verano. Cero contacto con la naturaleza excepto los domingos cuando preparan el asado en el quincho del jardín. Aunque me incline a la crítica de costumbres debo aceptar un sentimiento por esta gente, son motivación para escribir unas historias tal vez no terribles por sus desenlaces como por la prolongación de sus frustraciones. Y hablando de escenarios vacacionales pienso, por qué no, en La dama del perrito. En tanto, no puedo no preguntarme qué hago yo aquí, sentado, escribiendo en la mesa de El Náutico. Tal vez no encuentre otra razón que la espera de un chisme – y la anécdota es siempre acontecimiento - que me depare sustancia para un cuento. Es mentira que aquí no pasa nada. Muchos de estos relatos pueden pasar en otra parte, pero me gusta escribirlos aquí. Soy de los que cruzan el bosque, bajan al mar y contemplan esa inmensidad que nos devuelve la conciencia de nuestra pequeñez. Es decir, Chejov. De esto, Chejov sabía: el transcurso del tiempo, la fugacidad de un instante hermoso, y en este tránsito, si se desea atrapar el pez dorado, bajar el nivel de fatuidad. Y esta cuestión se conecta con el arte sumyé, esa técnica japonesa de dibujo que veda el volver sobre lo dibujado, enmendarlo, porque en esa corrección siempre se advertirá el error anterior, la torpeza de una fatuidad, la de que querer fijar lo evanescente.