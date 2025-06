Un trágico hallazgo conmocionó a los vecinos del barrio porteño de Saavedra. Dos mujeres, una jubilada de 78 años y su hija de 44, fueron halladas sin vida en el interior de su departamento, y si bien se creyó en un comienzo que podría tratarse de una intoxicación por monóxido de carbono, esa hipótesis ya fue descartada, por lo que los investigadores continúan analizando las posibles causas de muerte.

El hallazgo se produjo este sábado a las 14 en un edificio de la calle Crisólogo Larralde al 3300, entre Freire y Conde, a dos cuadras del Parque Saavedra, luego de que el hijo de la jubilada, y hermano de la otra víctima, llamara al 911 denunciando que no lograba comunicarse con sus familiares y que los vecinos tampoco las habían visto en los últimos días.

Tras la denuncia, se trasladaron al lugar efectivos de Policía de la Ciudad, la Policía Científica, Bomberos de la Ciudad y una ambulancia del SAME. Al ingresar al departamento, ubicado en el tercer piso del edificio, el personal médico confirmó que las dos mujeres estaban muertas.

Luego, el equipo de Bomberos realizó una inspección completa y convocó a la Oficina de Siniestros y a Metrogas, ya que una de las hipótesis era una posible intoxicación con monóxido de carbono, línea investigativa que tras las correspondientes mediciones fue descartada.

Durante el procedimiento, los bomberos también inspeccionaron dos dormitorios que se encontraban cerrados para descartar la presencia de alguien más.

Por el momento, se desconocen las causas de los decesos. Según los datos aportados por las autoridades, una de ellas murió antes que la otra, pero no hay señales de violencia en el ambiente, solo desorden y gran presencia de objetos, ya que eran acumuladoras compulsivas.

De acuerdo al relato de una vecina, la mujer mayor estaba postrada por una operación de cadera. El hijo, si bien visitaba con relativa frecuencia a su madre, se había distanciado un poco en el último tiempo.

“Me preguntó si sabía algo de la mamá, porque no le abría la puerta ni le atendía el teléfono. Le dije que había hablado con ella el lunes o martes pasado, por un audio. Me dijo que iba a llamar a un cerrajero”, relató la mujer.

Todavía sigue siendo un misterio para los investigadores cuál fue la causa de la muerte de las mujeres.