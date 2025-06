¿Cuánto influyó la ley 26.657 en que se pueda trabajar la urgencia psíquica desde la clínica psicoanalítica en el hospital general? Desde esa pregunta parte la psicóloga y psicoanalista mendocina Agustina Simone en su flamante libro El poder del psicoanálisis en la urgencia (Editorial de la Universidad del Aconcagua) para realizar una exhaustiva y rigurosa investigación que permite conocer cómo puede actuar un psicoanalista en una institución hospitalaria pública. Simone establece un recorrido histórico por la Ley de Salud Mental, considerada de avanzada, para conocer sus alcances en la situación mencionada. También se refiere a la relación entre psicoanálisis y hospital público general para dar cuenta del hospital como instrumento terapéutico. Asimismo revela los tiempos de una institución y los del lenguaje del inconsciente. Luego llega a lo medular de su trabajo al definir la urgencia psíquica para el psicoanálisis y la dimensión del tiempo en la urgencia, hasta el punto extremo de la angustia y el pasaje al acto. El libro de Simone permite conocer con profundidad cómo trabaja el practicante del psicoanálisis en el hospital público general.

"La ley ha sido un cambio muy importante en materia de salud mental. A partir de la sanción de la ley, el paciente de salud mental empieza a ser un sujeto con derechos, a tener un espacio en el hospital que antes no lo tenía y empieza a estar el servicio de salud mental como cualquier servicio: cardiología, clínica médica, etcétera. Eso no estaba. O sea que en materia de salud mental es un avance importantísimo y también permite el acceso gratuito a las personas que antes de la ley tenían que pagar, o ir a algún centro de salud. Si uno tiene no solamente una urgencia, sino una necesidad de un tratamiento ya sea psicológico o psiquiátrico puede acercarse al hospital o al centro de salud cerca de su domicilio", afirma Simone en la entrevista con Página/12.

-¿La ley se cumple en Mendoza? Porque a nivel país no es tan así...

-En Mendoza estamos bastante atrasados en materia de salud mental, pero ahora hemos hecho un avance. Lamentablemente de la ley hay muchas cosas que todavía no se cumplen. Por ejemplo, la ley dice establece que en todos los hospitales tiene que haber 24 horas Servicio de salud mental y de internación. Eso no está en todos los hospitales. Si bien hay un avance importante en Mendoza, falta todavía. Recién ahora se está incorporando. Diría este año o el año pasado. Pero todavía falta. Por ejemplo, no todos los hospitales tienen camas de internación. Se les pide prestado, por decirlo de algún modo, a otros servicios.

-Por otro lado, tampoco se terminó con los manicomios, como era el espíritu de la ley...

-No se ha terminado con los manicomios porque todavía estamos en la transición ya que no está en todos los hospitales a rajatabla. Si bien ha habido particularmente en Mendoza un avance importante, donde hoy en la mayoría de los hospitales ya hay guardia 24 horas y hay servicios de internación, tenemos dos manicomios: el Sauce y el Pereira. Entonces, todavía se necesita mucho del Sauce y el Pereira porque son los que tienen mayores prestaciones y los que tienen internación y 24 horas de atención. Entonces, se necesitan todavía.

-¿Y respecto de cómo influyó la ley para trabajar la urgencia psíquica desde la clínica psicoanalítica en el hospital general?

-Esto ha sido también para el psicoanálisis un avance muy importante porque siempre hubo un estigma: que el psicoanálisis era solamente para el consultorio privado y que era una práctica un poco elitista. Y esto nos habilita a los psicoanalistas a estar en las instituciones públicas. Entonces, para el psicoanálisis es un giro súper importante porque ahora uno puede encontrarse con un psicoanalista en cualquier institución y puede hacer una terapia psicoanalítica.

-¿Y cómo pueden convivir dos prácticas tan distintas como el psicoanálisis y la medicina, teniendo en cuenta que una trabaja con el sujeto y la otra sobre el cuerpo?

-Eso es un desafío con lo que nos encontramos los psicoanalistas. Pero en realidad se apunta a que cada uno "zapatero en su zapato". Quiero decir, si estamos hablando, por ejemplo, de una emergencia (porque no es lo mismo urgencia que emergencia), donde se requiere que el paciente tome algún tipo de medicación o que se le estabilice, inmediatamente tiene que intervenir el médico para estabilizar el cuadro. Después de eso, interviene sin problemas el psicoanalista. Y hay muchas urgencias, por ejemplo, de personas que van con una crisis que requieren de un espacio de palabra, un espacio de contención, que haya un otro, que haya un lugar de escucha. Ahí interviene el psicoanálisis, sin problemas y sin que haya dificultad. Inclusive entrelazando ambas disciplinas.

-¿Sigue habiendo resistencia al lenguaje del inconsciente en el discurso médico?

-Sí, sigue habiendo resistencia. Más que nada diría por ahí en médicos que se formaron antes de la Ley de salud mental porque a partir de la ley se plantea que el trabajo es interdisciplinario: médico-psiquiatra, psicólogo y trabajador social. Entonces, los médicos que se forman con ese trabajo interdisciplinario tienen una apertura al psicoanálisis e, inclusive, a los psicólogos. Antes era: salud mental-médico (el psiquiatra). Pero con toda esta nueva camada de profesionales que nos hemos formado a partir de la ley hay una gran diferencia y hay una apertura súper importante al psicoanálisis y a los psicólogos. Y un respeto también.

-Y en relación con lo que dice, ¿es posible trabajar interdisciplinariamente en el hospital general sin dejar de trabajar con la singularidad como lo hace el psicoanálisis?

-Sí, se puede con esta nueva generación de profesionales. Y se puede porque más allá de que hay una institución que tiene sus reglas y que se tiene que trabajar también con el marco de la ley de salud mental, también se tiene que tomar al paciente desde su singularidad y su particularidad. Una cosa no quita la otra.

-¿Cómo se trabaja la urgencia psíquica desde el psicoanálisis y qué pasa con la temporalidad del inconsciente en los tiempos de una institución?

-Es el mayor desafío que yo planteo en el libro. La institución se rige por tiempos cronológicos y, sobre todo, la guardia. La guardia es un dispositivo que apunta a resolver el caso y darle lugar al próximo paciente. Justamente, el desafío de los psicoanalistas es poder hacer una pausa, más allá de esos tiempos institucionales, y dar lugar a la apertura del inconsciente y a los tiempos de cada paciente. Por supuesto que en una urgencia uno no va a resolver el acontecer del paciente, pero se apunta a un tiempo para que se pueda poner algo en palabras: qué lleva a ese sujeto a la urgencia, a que se pueda abrir alguna pregunta en relación a qué es lo que le está pasando, qué es lo que lo ha llevado a esa situación, qué es lo que acontece, por qué se siente de esa manera. Y muchas veces la tensión de la urgencia es un puntapié para después empezar un tratamiento y poder trabajar en profundidad qué es lo que llevó a ese sujeto que llegó con esta ruptura, con este quiebre, con esta crisis a la urgencia.

-¿Por dónde pasa la diferencia del binomio salud-enfermedad propio del discurso médico hegemónico en el psicoanálisis?

-El discurso médico habla de un cuerpo, nosotros hablamos del sujeto, hablamos del inconsciente, trabajamos con el lenguaje, con la singularidad y con la particularidad de cada sujeto. En el discurso médico hay un general, un para todos. Si hablamos desde la parte psiquiátrica -por supuesto, los psiquiatras que no son psicoanalistas-, se trabaja con el DSM-5, el manual donde se estructuran todas las patologías y las enfermedades de salud mental, según ciertas características. Entonces, la evaluación del paciente se hace a partir de buscar dentro de qué características o de qué signos entra el paciente y se lo encuadra según el DSM. Si bien hay ciertas estructuras generales, nosotros nos basamos en la singularidad de cada caso, en cada paciente, en el discurso, en lo subjetivo.

-¿Y cómo se suele interpretar en la institución hospitalaria el hecho de que la misión del psicoanálisis no es aliviar el síntoma? ¿Esto se entiende?

-Es un desafío porque, por un lado, el hospital como institución, desde el imaginario social es concebido como el lugar de cura, de resolución, inclusive, porque cuando hay alguna dificultad en algunos pacientes, por ejemplo en la escuela, se lo deriva al paciente a la institución. Entonces, eso está en el imaginario social. Nosotros trabajamos más que nada con lo subjetivo del paciente y con aliviar un poco ese dolor, eso que acontece, y con que esa persona también se pueda preguntar y pueda trabajar un poco en su padecimiento.

-¿Y qué rol juega el practicante de psicoanálisis en una situación en guardia con un sujeto que ingresó con intento de suicidio y que implica riesgo de vida? ¿O ahí hay que diferenciar lo que decía antes entre urgencia y emergencia?

-Primero es importante hacer la diferenciación entre emergencia y urgencia. Si hay un intento de suicidio, se tiene que abordar primeramente la emergencia porque está en riesgo la vida de la persona. Entonces, ahí interviene el saber del médico, y se lo medica para estabilizarlo. O sea, si hay alguna persona que ingresa con una lesión, lo que requiera, primero se tiene que trabajar, sacar a esa persona del riesgo de vida. Y una vez que la persona está estabilizada clínicamente, ahí intervenimos los psicoanalistas para ver qué pasó. Por ejemplo, si es un paciente que ingresa por ingesta medicamentosa, después de que se le haga un lavaje de estómago, ingresamos nosotros para ver qué le pasó a esa persona, por qué llegó a querer quitarse la vida, por qué hubo esta idea de muerte, por qué hubo este intento de suicidio de este modo. Y esto que yo decía recién: apuntar a que la persona se pregunte: ¿Qué pasó? ¿Qué hay? ¿Qué está aconteciendo? ¿De dónde viene tanto sufrimiento, tanta angustia, tanto dolor, a tal punto de querer quitarse la vida?

-¿Cómo se trabaja con la palabra frente a la urgencia subjetiva?

-Se apunta a que la persona pueda, dentro de lo posible, poder decir algo de eso que le urge porque la persona que va a una urgencia, hay algo que le urge y que es subjetivo porque no tiene que ser necesariamente una persona que vaya a la guardia con una ingesta medicamentosa. A mí me ha pasado estar en consultorio externo y que te busca un paciente y te dice: "Necesito urgente hablar con alguien". Hay algo que es subjetivamente urgente para ese sujeto. Entonces, se apunta a poder darle espacio dentro de lo posible. Siempre digo dentro de lo posible porque, a veces, hay mucha angustia y es difícil ponerle palabras. Pero se apunta a que algo se le pueda poner en palabras de eso que acontece y que irrumpe y que tanto angustia en ese sujeto.

- ¿Cuáles pueden ser los desencadenantes de la urgencia psíquica en un sujeto?

-Es muy subjetivo, un montón. Depende de cada caso. La definición de urgencia de la que yo parto es que la urgencia es algo subjetivo. Es decir, que hay algo que esa persona considera que ha generado una crisis, que ha generado un quiebre y que es urgente de abordar. Es subjetivo eso. O como el paciente que te llama al consultorio privado también y te dice: "Necesito adelantar urgente una sesión". No se puede generalizar, es el caso por caso.

-¿Qué pasa cuando la urgencia es de la familia, pero no del paciente?

-Eso es un tema bien polémico. Habría que ver también el caso por caso. Por ejemplo, si estamos hablando de un paciente con una psicosis, que está descompensado y que, por ejemplo, se puso violento y la familia lo advierte, lo lleva a la guardia y en buena hora porque hay que estabilizar a ese paciente. Pero hay otros casos donde la familia no sabe qué hacer. Por ejemplo, me ha pasado con una adolescente que estaba en una crisis adolescente, peleándose con sus padres, gritando, algo esperable en los adolescentes. Y me llama la mamá diciéndome que necesita que la vea urgente y, en realidad, se estaba peleando con los padres, algo esperable de un adolescente. A la que le urgía esa situación era a la mamá, no a la paciente.

* Para consultas por el libro: Editorial Salerno, Instagram @m.agustinasimone o por mail a [email protected].