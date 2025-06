“La necesidad, la suerte y también el privilegio de tener un espacio para manifestarnos”, pone sobre la mesa Pamela Victoriano. La directora de La Empoderada Orquesta Atípica, una agrupación de una veintena de mujeres dedicadas al tango, presentará este sábado 28 a las 20 su nuevo espectáculo, Manifiesta, en Ciudad Cultural Konex (Sarmiento 3131). En un contexto difícil, y más aún para las colectivas artísticas numerosas, la violinista y directora destaca el estreno de una tanda nueva de temas propios y también lo simbólico que anuda el nombre del espectáculo con el contexto actual que cruza manifestaciones populares con represiones gubernamentales. Para la ocasión, la orquesta contará con artistas invitadas que también saben de manifestar su voz sobre el escenario: la Ferni, Ana Sofía Stamponi y Brisa Videla se acercarán a compartir un poco de la noche. “Música, cuerpo y declaración colectiva”, proponen desde la orquesta para el sábado.

Desde afuera, lo de La Empoderada resulta sorprendente. Es uno de los pocos grupos de tango contemporáneo que accede a las salas más grandes del circuito musical independiente (el Konex ahora y en el pasado, el ND Teatro en su momento), mientras sostienen una organización grande desde hace siete años. Vista desde cerca, cuando Victoriano desarrolla las dificultades que enfrentan, la sorpresa deviene admiración. “Cada vez se hace más difícil, porque la situación personal de cada una no es ajena al contexto que estamos viviendo. Hay muchas madres, muchas docentes entre nosotras”, cuenta. “Tenemos la particularidad de que la orquesta es también un refugio, pero al mismo tiempo exige mucho tiempo, desgasta mucho también porque hasta ensayar nos resulta caro, y trasladarnos es carísimo, y este momento de vaciamiento cultural que estamos viviendo a nosotras nos llega directo”, desarrolla. ¿La respuesta? “Unirnos, hablar de eso, buscar soluciones, y tratar todo el tiempo de tirar para adelante, aún teniendo todo en contra”, plantea. Y el cariño, destaca, es fundamental. El cariño hacia adentro, de buscar la amorosidad en los ensayos, aunque todas lleguen cansadas por tener dos, tres o cuatro trabajos para no tener la heladera vacía.

“Paradójicamente, es uno de los momentos más artísticamente creativos de nuestra orquesta”, reflexiona. “Creo que tiene que ver con un proceso que venimos haciendo y ya haremos un análisis de eso, pero quizás está vinculado a una necesidad de hacer, ¿no? Pienso en lo que nos pasaba cuando arrancamos en 2018 y el contexto, la efervescencia, es completamente distinta, pero porque nosotras también formamos parte de ese proceso, de los movimientos transfeministas”.

“En cuanto a eso –advierte Victoriano-, en este momento sentimos que hay un peligro hacia nuestros colectivos que no pasaba en otros momentos de nuestra orquesta, un peligro con la manifestación, y que la única manera de cuidarnos es estar juntes, salir a la calle, que en nuestro caso es salir a tocar, sacar temas nuevos, tener objetivos. El espectáculo del año pasado se llamó Luz de emergencia, siento que ahí prendimos esa luz y no la vamos a apagar”. Este año, las mujeres de La Empoderada proponen Manifiesta.