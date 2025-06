Desde este martes no hay más personas detenidas en las comisarías de Rosario. Todos los presos fueron trasladados a la Sub Unidad 4 del Complejo Penitenciario Rosario (CPR), donde recientemente se inauguraron 320 plazas. Desde el gobierno provincial lo definieron como un “hecho histórico”, que además permitirá contar con más policías a las tareas de prevención y patrullaje en las cárceles. “Estamos llevando adelante una inversión única en la provincia en construcción de plazas carcelarias”, aseguró el gobernador Maximiliano Pullaro. El mandatario también aprovechó la situación para posicionar a la candidata de Unidos al Concejo local, Carolina Labayru, a cinco días de una nueva elección: “Les pido a todos los rosarinos que no volvamos atrás”.

El traslado se efectuó este martes en un operativo conjunto entre el Servicio Penitenciario y la Policía de la Provincia. En Rosario, más de 400 reclusos alojados en distintas comisarías de la ciudad fueron reubicados en los nuevos pabellones del Complejo Penitenciario de Rosario, ubicado en 27 de Febrero al 7800. Los traspasos se suman a la reubicación de 83 personas alojadas en dependencias de la Unidad Regional IX (departamento General Obligado) hacia los pabellones 8 y 9 del Complejo Penitenciario Nº 10 de Santa Felicia (departamento Vera), recientemente habilitado. Además, se reubicaron en Santa Felicia a seis detenidos de San Javier y otros doce que estaban en Helvecia.

Pullaro siguió de cerca el operativo y al mediodía brindó una conferencia de prensa, donde destacó la inversión realizada en infraestructura carcelaria. La construcción de la Sub Unidad 4 demandó una inversión de 8.200 millones de pesos y desde la Casa Gris adelantaron que, sobre el final de la gestión, la inversión en el rubro rondará los 500 millones de dólares. “En cien años la provincia de Santa Fe construyó 3.470 celdas. Nosotros, en cuatro años, pretendemos construir 3.700 celdas. Esto nos va a permitir contener a la población penal que hoy está en diferentes cárceles de la provincia, así como sacar a todos los presos que están en las comisarías de las diferentes unidades regionales”, sostuvo el gobernador.

Para el mandatario, vaciar las comisarías redunda en mejores condiciones de seguridad. “Las comisarías no están preparadas para alojar detenidos permanentes, por eso los presos se escapan de ahí”, aseguró. Pero también destacó que la medida permitirá volcar más policías a las calles de la ciudad: “Vamos a ganar por lo menos 20 o 30 móviles más, es decir, binomios de policías que hoy estaban cuidando a los presos en las comisarías, salen a la calle a trabajar en la prevención y en la investigación, para ser más eficientes”.

Desde el gobierno explicaron que en Rosario había 460 detenidos en comisarías, de los cuales 60 son mujeres. “Tenemos celdas para 320 detenidos y vamos a alojarlos en este lugar, por lo que en algunos lugares pondremos a tres en celdas que son para dos”, expresó y agregó: “En este momento hay 50 o 60 detenidos en comisarías que son para 12,15 o 18 personas. La tasa de encarcelamiento, por el trabajo de la policía de la provincia de Santa Fe, crece a 3,1 detenidos más por día. Eso habla de una mejor administración de la Justicia, pero también de un mejor trabajo de prevención o investigación por parte de las fuerzas de seguridad de la policía”.

Ante el crecimiento de la población penal, desde el gobierno adelantaron que se seguirán realizando obras vinculadas a la infraestructura carcelaria. Además de las obras de ampliación en unidades de Rosario, Recreo y Santa Felicia, se construirán tres alcaidías regionales en Rafaela, Melincué y Reconquista. Por su parte, el Complejo Penitenciario de Rosario quedó con cuatro unidades penales: dos de hombres, uno de mujeres y una alcaidía transitoria. Desde la Casa Gris sostienen que para finales de 2026 la provincia tendrá finalizadas las 3.700 plazas que permitirán albergar “en condiciones óptimas” a toda la población carcelaria.

En campaña

Además de Pullaro, en la conferencia realizada este martes participaron el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri; el secretario de Seguridad, Omar Pereira y el secretario de la Unidad Ejecutora en Infraestructura, Diego Leone, entre otros funcionarios. Sin embargo, la que se llevó los elogios del gobernador fue la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana de Rosario, Carolina Labayru, que también es la candidata de Unidos al Concejo de Rosario.

En clave electoral, el gobernador se refirió a la “decisión política” de su gestión en materia de seguridad: “Con el trabajo de los hombres y mujeres del servicio penitenciario, y de la policía de la provincia, hemos recuperado esos niveles de paz. Y articulando con el gobierno nacional hemos logrado devolverle a los rosarinos tal vez la paz que muchos años habían anhelado. Falta mucho, pero lo que podemos mostrar hoy es que los indicadores de la ciudad de Rosario son mejores que otras ciudades de sus mismas características”.

En la misma línea, Pullaro señaló que hoy Santa Fe presenta los mismos indicadores de seguridad que el año pasado, pero “tres o cuatro veces menos” que los del año anterior. “Les pido a todos los rosarinos que no volvamos atrás. Y para no volver atrás en todas las políticas públicas que venimos llevando adelante desde el gobierno provincial, les pido que voten a Caro Labayru. Una mujer valiente, decente, trabajadora, que se esfuerza todos los días para que Rosario empiece esta etapa de reconstrucción”, finalizó.