Disney+ es reconocido por su amplio catálogo de películas y series, pero sus documentales han empezado a destacar por abordar temas diversos y plantear preguntas cruciales. Desde la música y la cultura hasta secretos ocultos en naciones herméticas, estas producciones ofrecen no solo conocimiento, sino también momentos de reflexión.

El resurgimiento de un festival olvidado: el Harlem Culture Festival

El documental Summer of Soul rescata del olvido el Harlem Culture Festival, una celebración prominente de la cultura afroamericana en el verano de 1969. Aunque ocurrió en paralelo a Woodstock, permaneció en la sombra durante décadas, hasta que el aclamado director Ahmir "Questlove" lo recuperó. Esta obra revive las actuaciones de iconos como Stevie Wonder y Nina Simone, además de aportar una perspectiva histórica sobre el impacto cultural del evento en una época convulsa para los derechos civiles.

Explorando la creatividad musical: The Beatles y Taylor Swift

The Beatles, una banda que redefinió la música moderna, vuelve a ser protagonista gracias al cineasta Peter Jackson. En The Beatles: Get Back, Jackson emplea material inédito para mostrar las tensiones y la creatividad del proceso de grabación del álbum Let It Be. La serie de tres partes revela las relaciones humanas detrás de la música y transmite la sensación de presenciar su histórico concierto en la azotea.

Taylor Swift también se adentra en el género documental con Folklore: The Long Pond Sessions, ofreciendo a los espectadores acceso privilegiado a su proceso creativo. Junto a sus coproductores, Swift desvela las inspiraciones y narrativas de cada canción de su exitoso álbum. Este trabajo no solo subraya su habilidad compositiva, sino que invita a reflexionar sobre la conexión entre música e identidad.

Secretos del mar y de organizaciones ocultas

Disney+ y National Geographic mantienen su tradición de explorar el mundo natural con documentales que desentrañan misterios submarinos. Los tesoros sumergidos de América, guiado por la renombrada oceanógrafa Sylvia Earle, recorre los océanos para descubrir maravillas subacuáticas y enfatizar la importancia de las "áreas marinas protegidas". Esta iniciativa nace del centenario del Sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos, resaltando la urgencia de la conservación marina.

Paralelamente, Leave No Trace invita a los espectadores a enfrentar la oscuridad dentro de organizaciones que suelen considerarse intachables. Este documental examina el caso de los Boy Scouts de América, exponiendo un legado de abusos encubiertos a lo largo de los años. A través de testimonios de víctimas, revela una red de negligencia y encubrimiento institucional que evidencia la magnitud de las fallas dentro de una entidad históricamente venerada.

El impacto cultural de los documentales de Disney+

Cada vez más, estos documentales encuentran formas innovadoras de romper paradigmas. Con Crímenes Salvajes, los aficionados al misterio pueden seguir los pasos de la agente Beth Shott para resolver un homicidio muy mediático en un parque nacional estadounidense. Mientras, producciones como Science Fair perfilan el talento académico juvenil, mostrando la determinación de adolescentes prodigiosos en competencias científicas globales.

Esta tendencia hacia la diversidad temática se refleja en el creciente interés del público por historias que antes no habrían tenido espacio en formatos tradicionales. Los suscriptores de Disney+ valoran la oportunidad de profundizar en narrativas que ofrecen conocimiento y entretenimiento, además de impulsar diálogos sobre cultura, ciencia y sociedad.