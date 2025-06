La Intersindical Rosario pidió que los candidatos rosarinos peronistas que van por fuera de Más para Santa Fe bajen sus candidaturas al Concejo de Rosario. El mensaje, dirigido a Lisandro Cavatorta y Roberto Sukerman, tiene como fin “fortalecer el armado oficial del PJ”, que en la ciudad encabeza Juan Monteverde. Los sindicatos señalaron la importancia de que el frente gane la elección del próximo domingo en la ciudad para que en 2027 “haya un gobierno en favor del pueblo trabajador en la ciudad”.

Los apuntados ya recibieron el mensaje y adelantaron una respuesta negativa. “Es momento de acumular por todos lados. Para el 2027 falta mucho aún y no sobra nadie”, evaluó Julia Irigoitia, concejala del bloque Justicialista, que busca renovar su banca en la misma lista que Cavatorta. “No se elige intendente, se eligen concejales en esta elección. Algunos están muy ansiosos”, deslizó Sukerman.

El pedido se manifestó en un comunicado, luego de un encuentro que mantuvo Monteverde este martes, con los diversos referentes de la Intersindical. El espacio, que surgió como una respuesta a la falta de unidad de la CGT rosarina, es una de las expresiones gremiales con mayor peso en la ciudad. De la reunión participaron Alberto Botto (Luz y Fuerza), Antonio Ratner (Municipales), Paulo Juncos (Amsafé), Analía Ratner (La Bancaria) y Martín Lucero (Sadop), entre otros referentes gremiales. Allí decidieron explicitar su apoyo a la candidatura de Monteverde, en las elecciones generales de este domingo.

“Porque nos pegan de todos lados; porque destruyen el poder adquisitivo del salario, porque entregan nuestros recursos estratégicos, porque atacan nuestros símbolos y porque la encarcelan a Cristina que tuvo la grandeza de bajar a la tercera sección electoral de la Provincia de Buenos Aires siendo dos veces electa presidenta en pos de los intereses de la Patria; es que desde Rosario, instamos a todos los candidatos peronistas rosarinos que van por fuera del PJ a bajar su candidatura y a respaldar a Juan Monteverde en búsqueda de consolidar el camino para que en el 2027 haya un gobierno a favor del pueblo trabajador en la ciudad”, sostiene el comunicado publicado en redes sociales.

“Entendemos que somos sectores que pensamos parecidos y es bueno que estemos todos juntos en estas elecciones. Después habrá tiempo para limar asperezas”, explicó Ratner en diálogo con Rosario/12. “Tenemos que estar unidos para enfrentar todo lo que se viene. Todos los días vemos avances concretos contra los derechos de los trabajadores. Esto motivó a juntarnos. Es una cuestión de que es necesario fortalecer a un espacio y a un sector. Y lo mejor para eso es que estemos todos unidos”, añadió el titular del gremio municipal.

La lectura que hacen desde la Intersindical es que la elección al Concejo de la ciudad se definirá entre la lista de Monteverde y la de La Libertad Avanza, que encabeza Juan Pedro Aleart, con la candidatura de Carolina Labayru (Unidos), corriendo un poco más de atrás, aunque creciendo en las últimas semanas, según algunas encuestas.

Ese virtual escenario de tercios dejaría sin chances de acceder a una banca las otras dos listas peronistas que buscan llegar al Concejo por fuera del frente que integra el Partido Justicialista santafesino. Sin embargo, esos votos –que ideológicamente están más cercanos a Monteverde– podrían servir para definir una elección que se presume ajustada, en favor del peronismo.

“El llamado es a tener un gesto de grandeza y así fortalecer la lista oficial del Partido Justicialista. Es un gesto que va en línea con la estrategia del PJ a nivel nacional, que hoy tiene a su presidenta detenida y con una tobillera”, dijo Lucero a Rosario/12.

“Nos parece muy contradictorio que los sectores que se autodenominan peronistas, como el caso de Cavatorta o Sukerman, pidan la libertad de Cistina y, al mismo tiempo, jueguen en contra del frente que integra el Partido Justicialista, que es el que preside Cristina. Es hacerle el caldo gordo a la derecha, y la derecha viene por los derechos de los más débiles”, agregó el dirigente de Sadop.

En carrera

En declaraciones públicas, Cavatorta anticipó que no se bajará de la pelea por una banca. “Querer bajar o subir candidatos por egos personales es de gorila y antiperonista”, salió a decir cuando se conoció el comunicado. El dirigente obtuvo más de 15 mil votos por el espacio Resolver Rosario, que le permiten ahora competir en los comicios generales. En la búsqueda por un nuevo mandato lo acompaña Julia Irigoitia, que entiende se está haciendo una lectura equivocada de la situación: “Se confunde al Partido Justicialista con el movimiento nacional justicialista. Son dos cosas distintas. Es momento de acumular por todos lados. Cavatorta tiene votos que Monteverde no. Y para el 2027 falta mucho aún y no sobra nadie”.

En diálogo con Rosario/12, la concejala recordó que en 2019 el peronismo quedó a menos de ocho mil votos de conseguir la intendencia, en una elección en la que Ciudad Futura compitió por su cuenta.

“En ese contexto decidieron ir por la suya, priorizando sus intereses y desentendiéndose del pedido de todos los sectores que reconocían una oportunidad histórica. Durante todos estos años jamás mostraron la intención de construir una unidad en serio”, expresó y agregó: “Solo apostaron por la unidad cuando vieron que, sin nosotros, les resultaba imposible pelear la intendencia. De golpe, se olvidaron del pasado y sobreactuaron una cercanía que es muy poco creíble”.

En ese sentido, calificó de “llamativo” el pedido de la Intersindical: “Conocen ese proceso y no pueden haberse olvidado de cómo Ciudad Futura jugó en contra del peronismo cuando les parecía que eso era lo redituable. Nosotros no creemos en esas conversiones repentinas. Y mucho menos nos parece que el oportunismo pueda conducir por buen camino”.

Desde el sector de Sukerman, no se refirieron directamente al tema, aunque dejaron en claro que seguirán en carrera hacia el domingo. “Algunos dicen que falta un intendente. No, falta un intendente peronista”, dijo en LT8, en relación al slogan instalado por Monteverde. En las primarias de abril, el dirigente cosechó unos 19 mil votos que lo dejan expectante de conseguir una banca. “No se elige intendente, se eligen concejales en esta elección. Algunos están muy ansiosos. Intendentes se elige en 2027, ahora se elige quienes son los mejores candidatos para defender a los rosarinos en el Concejo”, sintetizó.