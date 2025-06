Contar una historia por primera vez es siempre audaz: requiere trabajo, investigación y tesón. Si además se trata de una reparación histórica, de reponer nombres y acciones desconocidas, su valor es incalculable. Pioneras, aliadas & feministas. Mujeres rosarinas del rock, de Flor Bianchi, es —por todo eso— un libro necesario y una joya. Con diez entrevistas a las primeras protagonistas de una escena siempre contada en masculino y un enorme trabajo contextual, la autora abre un camino desde Jolly Land, del Club del Clan, hasta el Colectivo de Mujeres Músicas, que ganó protagonismo en 2018 con la lucha por la legalización del aborto y logró una ordenanza de paridad de género en los escenarios rosarinos.

El libro se presenta hoy, a las 20, en Bon Scott (Pichincha 131), con la presencia de la mayoría de las músicas entrevistadas en el libro, publicado por Editorial Leviatán. Además de contar sus anécdotas, harán unos temas, así que será toda una fiesta. Ana María Berghella (Anabella), Adriana Coyle, Adriana Fleury, Ethel Koffman, Mercedes Ianniello, Valei Rodríguez Cisaruk, Paula Croci, Flor Croci, Mara Litmanovich y Roxana Kessuanie son las protagonistas de esta historia.

Las preguntas que guiaron a Flor Bianchi fueron: ¿Quiénes fueron las primeras rosarinas en hacer rock? ¿Cuándo y cómo surgieron en nuestra ciudad las bandas de chicas? ¿Qué cambios generó el feminismo en los escenarios del rock local?

Flor inició este trabajo cuando cursaba la Maestría Poder y Sociedad desde la Perspectiva de Género de la Universidad Nacional de Rosario. Una de las prologuistas es, justamente, Cristina Viano, docente de esa maestría. “Convocar a realizar un ejercicio de memoria a estas mujeres desobedientes constituyó un acto político emancipatorio, y devolverles bajo la forma de un libro parte de sus historias lo es aún más. Sobre todo hoy”, escribió la doctora, licenciada y profesora en Historia. La otra prologuista es la periodista y locutora Patricia Dibert, y su presencia en el libro es otro acto de justicia.

“Mucho le debemos a las docentes de la Maestría que se dicta en la Facultad de Humanidades y Artes”, dice Bianchi sobre el nacimiento de su investigación de tesis. Por su trabajo de más de 20 años en comunicación y cultura, se sintió interpelada por el Colectivo de Mujeres Músicas, del que participaron varias de las entrevistadas.

“Conocer esa experiencia me hizo preguntarme: ¿cómo es que no hay nada? Porque también veníamos leyendo un montón de nuevas publicaciones increíbles de periodistas de Buenos Aires que estaban recogiendo la historia del rock nacional con perspectiva de género”, sigue la autora, y afirma: “Nunca nos habíamos preguntado acá en la ciudad quiénes habían sido nuestras pioneras y las hacedoras —porque no fueron solo varones— de esta rica historia del rock de nuestra ciudad”.

“Es muy importante entender que ahora existen cientos de bandas de las que forman parte mujeres, hay un montón de mujeres rockeras que tocan distintos instrumentos, no solamente cantan, pero eso no sucedía en los 70, los 80 o incluso en los 90, cuando eran una minoría”, aporta Bianchi.

En su libro, traza una correspondencia entre los estilos e influencias musicales de cada período con los momentos políticos del país, la ciudad y también con las olas feministas. “Hay similitudes que se pueden trasladar desde las filas del rock hacia las del feminismo y viceversa”.

El libro tiene una primera parte llamada “Pioneras”. Además de las entrevistadas, hay una mención a Patricia Larguía (ya fallecida) y un segmento dedicado a Silvina Garré. “Soy de la generación que escuchó tanto a Silvina Garré. Cuando me puse a escribir el libro, me daba cuenta de que yo conocía de memoria las canciones, y vos fijate qué importante que es, para la escucha masiva, que tengamos voces narrativas de mujeres que perduran. Sin ser una intérprete de la que yo haya tenido un cassette o un compact, sí tenía en la memoria las letras”, señala Bianchi.

La segunda parte está dedicada a las “Aliadas”, un término que sale de una entrevista a Rodríguez Cisaruk, quien lo usa para describir su vínculo con Ianniello: “La compañía de una aliada creo que nos ayudó, porque estábamos las dos frente a un universo de hombres”, le cuenta la música a la autora sobre el rock de los 90. En esa parte entran las “bandas de chicas”. Las Cambio de Hábito, sí, pero también El Lado y Amas de Llave.

El desafío fue escribir una historia de tres décadas a partir de diez testimonios. “Y por supuesto que falta un montón”, afirma Bianchi, porque “hay tantas mujeres músicas rockeras hoy en la ciudad que sería —no sé si imposible, pero muy difícil— dar cuenta de todas. Pero es un primer paso en esta reconstrucción de la historia del rock y la incorporación y la valoración del rol de las mujeres”.

En la presentación de hoy estarán también Bárbara Corneli y Gisela Espinoza, de la librería La Baronesa (Galería La Favorita, Córdoba 1147, primer piso, local 07), que vienen acompañando al libro y a la autora.