Ariel Holan probó ayer la formación de Central que mañana jugará a las 13 con Unión en San Nicolás por Copa Argentina con la aparición de Juan Giménez de lateral por derecha en reemplazo de Emanuel Coronel. La inclusión del juvenil en la defensa se debe a que el ex Banfield no entrenó con normalidad en los últimos días por una dolencia muscular, ni siquiera participó el pasado sábado del amistoso con Sarmiento y Holan nunca considera a jugadores que no están en plenitud física.

Para el juego con el tatengue el entrenador mantiene solo una duda: Lautarano Giaccone por Gaspar Duarte, para jugar de volante por derecha. En el pasado torneo Apertura esta duda fue una constante en el entrenador y lo segue siendo en el inicio del segundo semestre del año.

Así, con Enzo Copetti y Lisandro López marginados por lesiones, el once auriazul será con Broun; Giménez, Mallo, Quintana, Sández; Ibarra, Navarro; Giaccone o Duarte, Malcorra, Campaz; Módica. En canaya hace fútbol esta mañana en Arroyo Seco.