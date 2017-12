El oficialismo, que consiguió los votos necesarios para la media sanción de las dos iniciativas esta tarde gracias a la ausencia de 44 diputados opositores de los bloques de Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y el FIT, algunos de cuyos integrantes dieron el quórum necesario para la primera votación, obtuvo también la aprobación de los dos proyectos en la Cámara de Diputados provincial.

En Diputados, los legisladores de la oposición habían adelantado su voto en contra al señalar que el proyecto no había sido tratado de forma express y que representaba un peligroso antecedente para reformar otras cajas jubilatorias estatales. Sin embargo, al momento de la votación un acuerdo con el bloque PJ Unidad y Renovación que integran los diputados referenciados con algunos intendentes posibilitó que al momento de la votación haya 48 diputados en el recinto.

Ese bloque mantuvo en sus bancas a los diputados Marisol Merkel, Federico Otermín y Fabiana Bertino, a los que se sumó Alejandra Martínez (Convicción Peronista) y, pese a que votaron en contra, posibilitaron a Cambiemos aprobar la iniciativa por 44 votos a 4. La votación también fue posible debido a que los legisladores del Frente Renovador y el FIT se levantaron de sus bancas. En conjunto, los legisladores que dejaron sus asientos y los que votaron en contra sumaban 48.

El proyecto oficial sube gradualmente la edad jubilatoria de los empleados del Bapro de los 57 años actuales a los 65 años, con 35 años de servicios, y de acuerdo a una escala que va de los 61 años en 2020 a los 65 años antes del 2028, y equipara el porcentaje de la jubilación con el resto de los empleados del sector, que es del 70 por ciento del sueldo bruto en lugar del 82 actual.

"La propuesta no quita nada a los actuales jubilados, los pone en igualdad con el resto de los empleados bancarios de la provincia", argumentó el presidente de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, Marcelo Daletto (Cambiemos). Sin embargo, el proyecto del oficialismo también establece que para el haber inicial se tomará el promedio de los últimos diez años y no el mejor cargo ocupado en la entidad bancaria, y que la movilidad jubilatoria no será por variación salarial sino por el índice votado hoy por el Congreso de la Nación, repudiada ayer por movilizaciones masivas durante el día y la noche en todo el país.

El argumento del oficialismo para recortar el déficit fiscal sostiene que la caja del Bapro genera un déficit de 5 mil millones de pesos anuales y que está a punto de colapsar. Según afirma el Ejecutivo bonaerense, hay 16.000 jubilados y 8000 trabajadores activos, con jubilaciones de 45.000 y 150.000 pesos, y "el hueco" de pagos los cubre el Estado provincial.

La Bancaria, por su parte, rechazó la reforma y convocó desde ayer a un paro por 72 horas en todas las sucursales y se movilizó a la Legislatura provincial contra "la liquidación de la caja y derechos jubilatorios en el Banco Provincia", que fue acompañada por otros gremios.

“Rechazamos el proyecto de ley que intenta derogar el Decreto Ley 9650/80, terminando así con todos los regímenes especiales de jubilación. Por otra parte, rechazamos la armonización de las Cajas Jubilatorias y exigimos que las mismas estén conducidas por sus legítimos dueños, los trabajadores activos y los jubilados”, destacó ayer el secretario general de ATE provincia de Buenos Aires Oscar Isasi al convocar a la movilización de hoy.

La movilización contra la reforma fue también acompañada por los docentes nucleados en Suteba, que la calificaron como un "inmenso retroceso en los derechos de los trabajadores". "Estamos acompañando a los bancarios no sólo en solidaridad sino en defensa propia porque así como avanzaron ayer con un retroceso inmenso hacia los jubilados a nivel nacional, intentan ahora borrar la caja de los bancarios", indicó María Laura Torre, secretaria general adjunta de Suteba.

Además, Torre adviritó sobre el significado de la reforma: "Es la misma letra de la ley de ayer, que la gobernadora copió en este proyecto. Si avanzan con este régimen de bancarios es obvio que van a avanzar con el régimen de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Es abrir la puerta”.

El otro proyecto votado esta tarde también contempla una modificación en las jubilaciones de privilegio para gobernadores, vicegobernadores y legisladores. Tras la aprobación del Senado, la edad mínima jubilatoria para dichos funcionarios provinciales sería igual que para el resto de los trabajadores de la provincia y pasará de 55 a 60 años, mientras que los años de servicio pasaron de 30 a 35.

Loading tweet ...

La sesión de la semana pasada había terminado con represión fuera de la Legislatura provincial y con un escándalo dentro, cuando el intendente de Ensenada Mario Secco dejó en el escritorio del presidente del cuerpo algunos de los cartuchos de gases lacrimógenos usados por la Bonaerense, luego denunciado penalmente por el Ejecutivo provincial.