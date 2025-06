El sábado pasado, diputados y senadores nacionales, junto con dirigentes sindicales, religiosos y organismos de Derechos Humanos, habían realizado una acción frente al penal de Ezeiza para denunciar lo que consideraron una "detención ilegal" y parte de una "persecusión política" contra Nelson Guillermo Periotti, ex director de Vialidad que permanece detenido. Ahora, la Justicia le otorgó prisión domiciliaria.

Este viernes, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 --con las firmas de los jueces Jorge Gorini y Tomás Cisneros--, tomó esta decisión en beneficio del ex funcionario, quien con sus 79 años permanecía detenido en la Unidad 19 del penal de Ezeiza.

La decisión de los jueces atendió el pedido de los abogados de Periotti que habían solicitado el beneficio de la domiciliaria por la edad avanzada del ex director de Vialidad y por una serie de afecciones de salud que padece. El ex funcionario fue condenado a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, al igual con la ex presidenta, y cumplirá la domiciliaria con control de un dispositivo electrónico.

Según la resolución firmada por Gorini y Cisneros, el Cuerpo Médico Forense dio conformidad a los padecimientos de salud de Periotti; entre ellos, un diagnóstico de tumor parotídeo derecho, antecedentes de depresión mayor, hipoacusia moderada, múltiples hernias de disco en columna cervical, entre otros. "El cuadro descripto sumado al estrés carcelario en una persona de casi 80 años de edad, contribuiría marcadamente a su progresivo deterioro físico y cognitivo", habían argumentado los abogados del ex director de Vialidad, algo que tuvo el visto bueno de los jueces.

De este modo, el máximo tribunal echó por tierra la negativa del fiscal Diego Luciani. "La oposición fiscal no atiende la conclusión más relevante para resolver esta cuestión; esto es, la afirmación lisa y llana de que la salud de Periotti es frágil y que, las condiciones que puede ofrecer el Servicio Penitenciario Federal para atenderlo, por insuficientes, incrementarían el riesgo de descompensaciones y la aparición de trastornos irreparables", le contestó Gorini en el escrito.

"A pesar de haber presentado ante el Tribunal documentación médica que acredita su delicado estado de salud, con casi 80 años, el fiscal Luciani, en un acto de arbitrariedad, rechazó su solicitud de prisión domiciliaria", había denunciado la diputada nacional de Unión por la Patria Vanesa Silley, mientras que su compañera de bancada Paula Penacca había sostenido que "la mafia judicial se niega a darle prisión domiciliaria. Lo condenan por no quebrarse y no negociar su lealtad con Cristina".

Desde este viernes, Periotti cumplirá prisión domiciliaria en su domicilio de San Isidro, donde vivía desde 2011 con su esposa. El TOC 2 le ordenó que para conservar el beneficio deberá solicitar permiso para cualquier salida, que deberá informar al tribunal toda novedad médica y que, en el plazo de 48 horas, deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, profesionales médicos y abogados, quienes podrán acceder al domicilio sin necesidad de autorización judicial.