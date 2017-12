El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, propietarios del Grupo Indalo, acusados de evadir impuestos por 8 mil millones de pesos. También procesó al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, al que consideró “autor” de la presunta maniobra, pero no ordenó su arresto. El magistrado aclaró en su parte resolutiva que no deberán difundirse imágenes de las detenciones.

López y De Sousa fueron procesados como partícipes necesarios del delito de ”administración fraudulenta agravada por haberse cometido en perjuicio de una administración pública”. Tanto a los empresarios como a Echegaray les dictó embargos hasta llegar a la suma de 17 mil millones de pesos.

Según Ercolini, “con la venia, en principio, del administrador federal”, los dueños de Indalo pagaron solo siete de los 55 períodos fiscales que debían abonar “a sabiendas de que le serían concedidos sistemáticamente beneficios de pago y así evitar el cobro compulsivo de esas obligaciones”. “Los trámites de los beneficios especiales otorgados a Oil Combustibles SA se encontraron plagados de irregularidades, ello principalmente a raíz de las intervenciones del administrador federal en aquéllos”, añade el fallo.

El juez precisó que el grupo empresario de López y De Sousa, que incluye compañías petroleras, constructoras, bancos y medios de comunicación como el canal C5N, financió sus obligaciones fiscales “en forma recurrente a través de la utilización de distintos regímenes, lo que le fue permitido por la máxima autoridad del ente recaudador, tal como se viene desarrollando a lo largo de este auto”.

Ercolini apunta a Echegaray como el autor de la maniobra y afirma que “tenía por disposición legal la administración de los bienes estatales, y con el fin de procurarle un lucro indebido a Cristóbal Manuel López y a Carlos Fabián De Sousa, a través de las sociedades de las que eran responsables, violando sus deberes, perjudicó los intereses confiados”. A pesar de ese señalamiento, el magistrado no le dictó la prisión preventiva al ex titular de la AFIP al considerar que no existe riesgo de fuga y que no intentó obstaculizar la causa.

Sobre López y De Sousa, el fallo afirma que “se beneficiaron de la maniobra desarrollada por el titular de la AFIP, dado que la empresa de la que indirectamente eran propietarios no pagó en tiempo y forma el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y con ese dinero capitalizaron y financiaron al resto de las firmas que componían el denominado grupo Indalo”. Ordenó la inmediata detención de ambos al considerar que buscaron “obstruir la labor de la justicia” mediante distintas maniobras. Menciona el intento de cambiar el domicilio de Oil Combustibles para trasladar la causa a Comodoro Rivadavia y la venta de los bienes de sus empresas cuando estos se encontraban inhibidos por una orden judicial.

Respecto a ese último punto, Ercolini menciona que recién tomó conocimiento de la venta el 25 de octubre, cuando los empresarios solicitaron el levantamiento de la inhibición de bienes. Pero en ese requerimiento López y De Sousa le manifestaron haber vendido sus tenencias accionarias el 20 de octubre, antes de solicitar la autorización judicial que finalmente les fue denegada. “Al haberse notificado de la negativa de este tribunal respecto del levantamiento de la medida, los encausados no dejaron sin efecto la operatoria en cuestión; lo que demuestra a todas luces su voluntad de apartarse de la manda judicial”, remarca el fallo.

Fabián De Sousa fue arrestado cerca de las 17, mientras Cristóbal López tiene orden de captura. Al librar las órdenes de detención sobre los domicilios de los procesados, el juez ordenó a Gendarmería Nacional "abstenerse de difundir imágenes y/o información de los pormenores" del arresto.