El dato de la cantidad de divisas que se van por turismo y el nuevo déficit comercial llevaron a la primera plana de los medios la obsesión oficial de un dólar barato para que el Gobierno de Javier Milei llegue a las elecciones legislativas con una inflación adormecida. De las letras de molde, el tema saltó de manera inmediata como debate central a los pasillos del poder económico.

En sendos mitínes como la celebración del 4 de julio en la Embajada de Estados Unidos, un ágape en el Yacht Club donde empresarios pusieron desde 8 millones de pesos para la campaña libertaria, el encuentro de inversores del Banco Galicia y un informe del JP Morgan que directamente pide "dar un paso atrás" respecto a Argentina, se coló la preocupación por un dólar quieto sobre el que todos coinciden no durará más allá del resultado de las urnas de octubre. Además de adelantar tiempos de fuertes presiones devaluatorias.



La lectura de los privados coincidió, además, con el que planteo que hizo la ex presidenta Cristina Fernández, quien criticó a Milei y expresó que, entre abril y mayo, en sólo 45 días, se fueron al exterior "el 44 por ciento de los 12 mil millones de dólares que te dio el FMI en abril" (ver aparte).

"Argentina está cara, no está tan nítido el plan", cuchicheaban, canapé de por medio, dos hombres de negocios en el Palacio Bosch. Entre banderitas estadounidenses y alcohol, otro agregaba que "veo incertidumbre". Las conversaciones se daban mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, charlaba a un costado del salón de recepción con su subalterno en Hacienda, Pablo Quirno. Tan cara está Argentina para los empresarios que, según supo Página I12, la lista de invitados al brindis de la Embajada estadounidense se acortó un 40 por ciento, se evitó el cotillón y se achicó el menú. "Qué tiempos aquellos cuando Patricia venía disfrazada de cowgirl y esto era una fiesta!", le dijo un ceo local a este diario, recordando los días de Bullrich participando del Independence Day como una verdadera cosplayer Made in Usa. Otro invitado que zafó de la motosierra del ajuste del evento bromeó con que habían achurado invitados, pero a nadie del Poder Judicial, corporación que minó el evento. "Si no estas acá, no laburas en Comodoro Py", se sonrió la misma persona.

El festejo del 4 de julio se adelantó a la fecha original porque la Encargada de Negocios, Abigail Dressel, dejaba su cargo y debía irse antes de esa fecha. En el evento, la mujer bancó fuerte al Gobierno de Milei, aunque también los diplomáticos le preguntaron a Caputo qué se viene hacia adelante. "No es el momento", o "eso ahora no", respondía el ministro cuando lo arrimaban para sacarse dudas de su política de dólar clavado, que ya produjo un déficit de 5000 millones de dólares, sólo algo menos de las divisas que entran del petróleo de Vaca Muerta.

El que se informó vía coaxil de esos temas y está al tanto de todo el modelo Milei es el cubano-americano Peter Lamelas, un médico y dueño de clínicas que financió las campañas de Donald Trump, conoció a Milei en la residencia de Mar-A-Lago y será, en pocos días, el embajador en reemplazo de Marc Stanley.

Algunos de los presentes en la Embajada habían mantenido, días atrás, reuniones con economistas del espectro conservador para que hagan sus apuestas sobre la crisis cambiaria. Uno de los economistas fue el ex PRO Carlos Melconian y laderos del ex ministro Domingo Cavallo, quienes alertaron un riesgo inmediato. En ese encuentro con economistas hubo algunos hoteleros grandes, preocupados porque la Argentina cara en dólares espantó turistas y el 75 de las habitaciones están vacías.

Los bancos ganan... y dudan

Vladimir Werning, el vice del BCRA que cada vez que le dicen conservador contesta que es fanático de la banda de rock La Renga, participó esta semana de un evento de inversiones que organizó el Banco Galicia. Dijo allí que no es importante la acumulación de reservas y que la salida de dólares no es preocupante. En la platea, plena de hombres y mujeres de las finanzas, el consenso era otro: que este tipo de cambio llega "sufriendo" a las elecciones y luego "no dura". O devalúan ellos o les devalúa el mercado, sintetizaron ante la consulta de este diario.

Lo curioso es que funcionarios que llegaron con Werning les vendieron que, quizás, haya una corrección post octubre, pero "no va a haber más inflación". Hay gente de Caputo que piensa vender el post octubre como una nueva etapa del plan, un eufemismo novedoso para evitar decir "devaluación".

Fabián Kon es el ceo del Banco Galicia. De local, en el evento de su empresa, admitió que el crecimiento de la economía no sólo es dispar, sino que está sostenido únicamente por la energía, el campo y la minería. Y hasta se animó a un diagnóstico que es socialmente vox pópuli, pero que suena curioso en boca de un banquero. Kon expresó que la capacidad de compra de los ingresos familiares no recupera porque se disparó el precio de los costos fijos y servicios. Y no se mostró como un fiel creyente en la estabilidad cambiaria.

No parece ser el Galicia el único banco que ve problemas con el dólar. Fechado este viernes 27 de junio, el JP Morgan -que supo tener de empleados a Caputo, a su vice José Luis Daza, a Werning y a un puñado de otros funcionarios de Hacienda- giró a inversores y empresarios un informe titulado "Argentina: Taking a breather" ("Tomarse un respiro"). Elaborado por tres economistas que están al frente de la oficina de Estrategia para Mercados Emergentes, es lapidario con los riesgos del dólar regalado de Milei y Caputo.

"Nos mantenemos positivos con el mediano plazo de Argentina, pero por ahora preferimos reducir riesgos. Muchos factores nos dan confianza: el proceso de desinflación ha sido robusto, con mayo rompiendo el 2 por ciento, el levantamiento de controles de capital redujo algunos riesgos del programa de estabilización y los esfuerzos fiscales son sólidos. De todas maneras, preferimos dar un paso atrás y esperar. Con ingresos de los dólares del agro en su pico, continúa la salida de divisas por turismo, hay ruido potencial de cara a las elecciones", describieron.

Luego de recomendar refugiarse en activos en dólares, el JP Morgan casi que dice lo que el Gobierno niega. Que la crisis cambiaria por el dólar regalado en base a deuda, recién empieza: "El flujo de dólares del turismo va a presionar, sobre todo en las vacaciones de invierno", avisan.

La parte donde el Morgan menciona que este inicio de crisis se da en el pico de inyección de dólares del agro, es un dato central. A mediados de julio, la liquidación de exportaciones sojeras se va a desplomar. Según contó gente de la Mesa de Enlace a este diario, el Gobierno planea, luego de subirlas en julio, volver a bajar las retenciones en septiembre, para no caminar por el desierto hasta octubre. "Una especie de plan Massa 3, para exprimir al campo", sintetizó la misma fuente. Mientras eso ocurre, funcionarios de Hacienda les piden a los ceos del agro que compren bonos nuevos, porque "son un gran negocio".

Los libertarios pasan la gorra

El Yacht Club de Puerto Madero albergó, a inicios de la semana, a políticos de la Libertad Avanza y empresarios, con el objetivo de esquimarlos para que dejen pesos para la campaña legislativa de Milei. En el lugar -propiedad de los Neuss, familia que ya viene financiando al partido hace dos años- se alistaron hombres de negocios que aceptaron pagar desde 8 millones de pesos, el aporte base. "En dólares ya no se puede hacer", se sinceró un invitado, recordando que hasta no hace tanto meses, en ese mismo lugar, Agustín Laje, de la Fundación Faro, el think tank ultra de Milei, facturó 25 mil dólares por cubierto para aportar a su organización. Esta vez, fue en pesos, por transferencia y con factura. Todo legal.

El evento, al que asistieron Milei, su hermana Karina y buena parte del Gabinete, lo armó un senador fueguino de nombre Agustín Pedro Coto. De profesión historiador, conoció al Presidente en un posgrado en la Universidad de Belgrano y hoy es carne y uña con Karina Milei. Fue él quien invitó a los que se animaron a poner plata y cara.

Se vio allí a Manuel Santos Uribelarrea Duhau, uno de los gigantes del agro; Enrique Duhau, del frigorífico Natural Beef y otro gran productor de granos; Dicky Smith Estrada, criador de Angus, dirigente de la Sociedad Rural y amigo personal de Mauricio Macri; el empresario energético Damian Mindlin y directivos de la prepaga Omint. Todos esperaron casi dos horas a Milei. Habían convocado al evento más temprano, a las 19, porque muchos de los organizadores son hinchas de River, equipo que se disponía a jugar su último partido del Mundial de Clubes a las 22 horas. El Presidente llegó 21.30 y ya se había agotado el bandejeo. Habló, explicó, pero no quiso charlar con empresarios.

Muchos le habían pedido al fueguino Coto que les haga un puente con Milei o Karina, para llevarse del mitín alguna certeza del futuro corto del plan económico, sobre todo para saber cuánto tiempo demorará, según ellos, la corrección cambiaria. El cruce fue imposible. Dejaron los pesos para llegar a octubre, se quedaron con la duda de qué pasará con el dólar después de esos comicios.