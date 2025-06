Los teléfonos que se investigan en la causa $LIBRA trajeron sorpresas. Un celular a nombre del empresario Hayden Davis, creador de la criptomoneda, recibió cuando estaba en Buenos Aires llamadas desde un número extraño (parece un conmutador o una central) con prefijo de Argentina que se usa para triangular conversaciones entre abonados locales y extranjeros de manera que no quede registrado desde qué línea realmente se originó la comunicación. Es decir: alguien llamaba a Davis desde el territorio argentino cuando él se alojaba aquí, pero no se puede saber quién era. Algo muy sospechoso. Es que exactamente el mismo método se usó durante el gobierno de Mauricio Macri para hacer llamadas a sus funcionarios y operadores cercanos que no dejaran rastros. "Parece hasta más efectivo que usar un aparato encriptado", dijo a Página/12 un exfuncionario experto en inteligencia. Otro dato enigmático que apareció en el expediente del Criptogate surge de dos informes de compañías telefónicas que dicen que existen cinco líneas de celular activas a nombre de Javier Milei con la modalidad "prepaga" y que tuvo nueve más del mismo tipo desde 2018 en adelante. ¿Para qué tendría tantos chips? ¿Serán de él? ¿Qué puede haber detrás de esa flota?

El caso Davis y un viejo método

Cuando reservó el Hotel Four Seasons en Buenos Aires, Davis dejó como contacto dos líneas de teléfono que utilizaba. En base a esos números, el fiscal Eduardo Taiano había pedido un análisis que estableciera si habían tenido impactos de antena que denoten que tuvo llamadas, si mandó o recibió mensajes y si usó datos (por ejemplo para navegar en Internet o usar aplicaciones) las veces que estuvo en el país, que fueron siete en el último año. En uno de los listados de llamadas, que se corresponden con su visita en septiembre de 2024, aparecieron tres llamadas entrantes de los números raros con prefijo de Argentina:

*El 10 de septiembre la línea del creador de $LIBRA recibió una llamada desde el número 0542220000. Debe haber habido una conversación, porque duró 156 segundos (casi dos minutos y medio). Había pasado medianoche (eran las 00.39 horas). La geolocalización del aparato indica la zona de San Telmo.

*El mismo día a las 19.15 tiene una llamada entrante de un número igualmente atípico apenas: el 05412300002. Dura 98 segundos. Estaba, todo indica, por Retiro.

*El 13 de septiembre otra vez lo llaman del 05412300002 y el contacto dura 53 segundos. Eran las 00.03 horas. La geolocalización indica Palermo.

*Ese mismo día, llaman al número de Davis a las 15.37 horas desde el 005422200001. Estaba en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. A las 15.16, había pasado Migraciones, según los registros oficiales. Iba a tomar un avión de Lufthansa. Había llegado el 9 de septiembre desde Brasil y como su destino, en la salida, figura Alemania.

¿Quién llamaba a Davis? ¿Qué son esos números de teléfono llenos de ceros que parecen conmutadores o centrales telefónicas? Una respuesta parcial, sólo a la segunda pregunta, se puede encontrar en otro expediente a cargo de la misma jueza, María Servini. Es la causa por las amenazas y el intento por desapoderar a los dueños del Grupo Indalo, en especial de sus medios de comunicación, que tuvo como protagonista al operador Fabián "Pepín" Rodríguez Simón. En esa investigación aparecen exactamente los mismos números que llamaban al creador de $LIBRA. Surgieron en un entrecruzamiento de llamados que se hizo sobre teléfonos de Rodríguez Simón y varios exfuncionarios y allegados al expresidente Macri. Tenían llamadas donde aparecían esas líneas, que oficiaban de "intermediarias" de comunicaciones que se originaban en números que quedaban ocultos.

El análisis de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) (que tiene fecha de diciembre de 2021) señaló, ante el pedido de identificar los abonados en cuestión que "dichos números son nodos de intermediarios entre abonados extranjeros y abonados locales; no quedando registrado el número de origen de la llamada". La empresa Telecom S.A precisó que “corresponden a lo que se denomina ANI de Plataforma, e identifican al nodo que cursó una Llamada Internacional Entrante”. ANI se refiere a la identificación automática de números. Los números, según ese reporte, son operados por Telecom, Movistar y Claro. "Los Centros Internacionales, son nodos de la red que conectan a los Carrier de larga Distancia Internacional a nuestra Red Nacional tanto para llamadas originadas en Argentina como así también para llamadas finalizadas en el país..." Otras empresas, como Telefónica y Telecentro, señalaron que esa numeración no les correspondía.

La jueza Servini, había notado que esos mismos abonados eran contactos frecuentes de "actores relevantes" de la "causa Indalo". Los asociaba --según incluso informó el diario Ámbito Financiero (que pertenece al grupo empresario) el 20 de agosto de 2021-- con el propio Rodríguez Simón, con el exjefe de asesores de Macri, José Torello; el empresario y amigo del expresidente Nicolás Caputo; Mario Quintana, exvicejefe de gabinete; y algunos empresarios. Como surge del informe técnico, esa forma de canalizar llamadas sirve para camuflar quién ejecuta la llamada entrante. Aquello fue en 2017.

Hubo quienes pensaron que había relación con los famosos teléfonos encriptados que repartió la Agencia Federal de Inteligencia macrista entre algunos de sus funcionarios y hasta operadores, pero esto no quedó claro. Pareciera más bien un sistema que se contrata y que, a diferencia de los celulares encriptados, permite hablar con números que no forman parte de una red cerrada. Lo curioso es que haya sido un modo de proceder del gobierno de Macri que abre el interrogante: ¿Es también una metodología actual del mundo libertario?

Davis es uno de los imputados por la maniobra con $LIBRA, el token que publicitó Milei el 14 de febrero último, por el que más de 40.000 inversores terminaron perdiendo miles de dólares. El expresidente también es investigado, al igual que su hermana Karina, Secretaria de la Presidencia, los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy --socios y organizadores del Tech Forum, el evento donde en octubre de 2024 se habrían gestado este y otros negocios vinculados al mundo cripto, y Julian Peh, CEO de la firma Kip Protocol, asociada al proyecto para el lanzamiento de la criptomoneda y sus promesas de generar fondeo para pequeñas empresas y emprendimientos. Otro de los imputados es Sergio Morales, exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien expuso por el gobierno en el Tech Forum y aparece en un papel clave en el borrador de un contrato exclusivo de Kelsier Ventures con el gobierno en materia de criptomonedas, blockchain e inteligencia artificial.

En tres de las ocasiones en que Davis estuvo en la Ciudad de Buenos Aires, coincidió con Novelli en la Casa Rosada: el 16 de julio del año pasado, el 21 de noviembre (los días previos habían coincidido también en un viaje a Paraguay) y el 30 de enero. Este último día Milei subió a las redes una foto con el estadounidense.

Esta semana Hayden Davis presentó una declaración "voluntaria" por escrito ante los tribunales de Nueva York. Dejó claro que no quiere que lo juzguen ahí, pero a la vez quiso dejar dicho que el lanzamiento de $LIBRA no fue una estafa y que (como alegan Milei, Novell y Torrones Godoy) debía "destinarse a pequeñas empresas y proyectos educativos en Argentina", y que él no tuvo nada que ver con las tres billeteras o compradores a los que describe como oportunistas o francotiradores, que compraron el token segundos después del lanzamiento. Intentaba desligarse de cuentas que tuvieran información privilegiada y que se beneficiaron con el activo. También deslizó un cuestionamiento a Milei al decir que el hecho de que hubiera borrado el tuit donde anunciaba $LIBRA, provocó sospechas de fraude. Además el presidente, para peor, y cuando el escándalo ya escalaba, dijo que "no estaba interiorizado". Luego quedaría a la vista que es una postura difícil de sostener, por los nexos con Davis y con el resto de los implicados, con los que se reunía en la Casa Rosada.

Los números prepagos de Milei

El fiscal Taiano había pedido también que las compañías telefónicas le informaran "las titularidades que registren o hayan registrado" tanto Milei, como su hermana Karina y el resto de los imputados. Los informes, en particular relacionados con el Presidente, causaron asombro por la cantidad de líneas prepagas que aparecen a su nombre y, en su mayoría, inscriptas con el domicilio fiscal de su hermana. Esta es una pata de la investigación incipiente que generó desconcierto.

* Hay un informe de Telefónica/Movistar que dice que existieron seis líneas con plan "prepago" a nombre de Milei: una se remonta al 15 de noviembre de 2018, otra tiene alta el 16 de mayo de 2022, otra el 4 de mayo de 2023, dos el 9 de abril de ese año y otra el 23 de noviembre, también de 2023. Todas fueron dadas de baja el 17 de mayo de 2024. Según esta información, habrían estado activas parte de su presidencia y su mandato como diputado (desde el 10 de diciembre de 2021 hasta el 29 de diciembre de 2023).

*Otro informe de Claro da cuenta de tres líneas prepagas a nombre del ahora presidente y una de la hermana. Las de él fueron activadas los días 7, 11 y 24 de agosto de 2023, la de ella el 16 de septiembre de 2019. Esta última fue cancelada en marzo de 2024, dos de su hermano en julio del año pasado y una recién en marzo de este año. Pero la otra sorpresa es que hay todavía cinco líneas prepagas a nombre de Javier Milei, que están activas y no muestra el prefijo 11, de Buenos Aires: dos fueron dadas de alta el 8 de septiembre de 2023 y otras tres durante su presidencia (los días 2, 18 y 28 de diciembre de 2024).

El documento entregado por Telefónica aclara que los números prepagos no tienen facturación mensual, por lo tanto, la empresa "no puede corroborar la veracidad de los datos de los titulares declarados". Esto hace suponer que una alternativa sería que las líneas no hayan sido contratadas por Milei para su uso personal. Hay quienes sugieren que podrían ser truchas, como ocurrió con los jueces de la Corte Suprema, cuya identidad fue utilizada para generar líneas a su nombre. Lo que llama la atención en este caso es que es algo sostenido en el tiempo: hay una línea de cuando Milei era una panelista de televisión y showman, por ejemplo. Y está la pregunta de por qué fueron dados de baja varios números juntos.

Tres peritos informáticos consultados por este diario también vieron el dato con asombro. Explicaron que las líneas prepagas no impiden que se puedan rastrear llamados u otras actividades a través del teléfono que las portó. Pero coinciden en que es habitual, y aparece en algunas causas judiciales, que los números prepagos se cambien con frecuencia y como algo sistemático, para crear distintos perfiles en redes sociales y plataformas, que requieren un número telefónico, pero no permiten repetir, o también para crear distintas cuentas de correo electrónico. Explican que es más difícil el uso para billeteras virtuales, que a menudo requieren el escaneo del documento. Está claro que ahora debería venir un próximo paso en la investigación para conocer qué actividad tuvieron todos esos números y ver si se revela el enigma.