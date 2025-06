Las realizaciones basadas en la obra de Dennis Lehane, autor de las novelas de Río místico, La isla siniestra, La entrega y Desapareció una noche, se han caracterizado por su carácter combustible. Historias creadas por un bostoniano de pura cepa que sabe cómo y cuándo encender la mecha de sus tramas y personajes “explosivos”. En el caso de Humo (estreno reciente de Apple TV+), donde firma como guionista y showrunner, los elementos inflamables están a la vista. La miniserie de nueve capítulos sigue a un investigador de incendios y una detective de policía en su carrera por detener a dos pirómanos seriales que azotan a una ciudad.

“El fuego es un organismo. El fuego espera. El fuego observa”, proclama Dave Gudsen (Taron Egerton de Rocketman), el protagonista de esta trama que esconde más de un misterio entre las cenizas. Para empezar está Umberland, un pueblo ficticio de los Estados Unidos que cuenta con un raid de hogueras intencionales (la tasa de este crimen roza al de homicidio y robo) por lo que para este perito, la cuestión se ha vuelto personal. Además de su trabajo, el sujeto tiene pesadillas por haber estado en medio del abismo cuando se mezclan combustible, oxígeno y calor. Entre llamas y a miles de grados de temperatura dice haber visto “la nada misma, una característica definitoria del universo”, y por eso es que quiere escribir unas memorias de sus días como bombero. Cada episodio cuenta con su narración en off con pensamientos a modo de borrador o máximas sobre lo ígneo.

Como Gudsen no ha ten ido muchos avances en su investigación, su jefe (Greg Kinnear) decide convocar a Michell Calderon (Jurnee Smollett). Una agente aguda, recién transferida para más datos, que desconoce los pormenores de la profesión. Estar al margen de la férrea hermandad del destacamento le otorga un plus de alerta. Y aunque en un principio choquen, la dupla no tardará en advertir que uno de los responsables de la plaga sabe demasiado sobre la cuestión. Es posible que sea un conocido del protagonista o que él mismo integre la lista de sospechosos. “Al fuego le importa un carajo tu billetera, el tamaño de tu pistola, o del de tu pene”, dice este narrador no tan confiable. Sugestivamente, el pasado de su compañera también deja entrever varios puntos suspensivos. Aquí los secretos, las culpas, el ego y el autoengaño podrían ser tan ignífugos como un bidón de nafta al lado de un asado.

Esta es la segunda ocasión en que Egerton se pone al servicio de Lehane tras Blackbird (disponible en la misma plataforma). “En el momento en que crees tener una idea clara del arquetipo de tu rol, hará algo que te desestabilizará”, dijo el británico. Por su parte, el novelista y productor declaró que su interés no provino de la cuestión forense ligada a un incendio, sino de la psique desbordada de los personajes. Cabe decir que Humo es una adaptación libre de un podcast sobre el pirómano John Leonard Orr. En términos de género, la propuesta se siente más afín al drama sobre una adicción que a un policial de procedimiento. Ergo, el fuego no es solo una fuerza destructiva, sino que opera como un dogma arcano. Apoyado sobre la puesta en escena atónita (basta ver la apertura con música de Thom Yorke) y los conceptos que sirven de motor a cada capítulo (“Creatividad”, “Inspiración”, “Negación”, “Furia”, entre otros). Todo en pos de desentrañar la fascinación por el único de los cuatro elementos “que tiene un carácter misterioso”, según apunta su protagonista.

­­Programados

* La quinta temporada de Rocco Schiavonne se puede ver por Europa Europa (martes a las 22). Attenzzione. El canal confirmó que la continuación de la saga sobre el más indisciplinado y terco de los subcomisarios italianos podrá verse este mismo año. Y un detalle más, en la sexta temporada el personaje basado en las novelas de Antonio Manzini dejará por un rato el valle de Aosta por Argentina. Envuelto en nuestros paisajes y sin conocer el idioma, pero con la compañía del humo de su cigarro, Schiavonne (Marco Giallini) tendrá que utilizar todas sus habilidades investigativas por estas latitudes.

* La tercera temporada de The Newsreader tendrá lugar en la grilla de Universal+ desde el próximo lunes 7 de julio. La serie, ambientada en los ’80, sigue la cocina de un noticiero australiano. Estos episodios marcan el final de “News At Six” y de la relación entre sus conductores, la convulsionada Helen (Anna Torv) y el ambicioso Dale Jennings (Sam Reid). “Quería capturar la cultura del trabajo en la noticia de aquel tiempo, la dinámica de la redacción como el lado B de lo que se podía ver en las pantallas”, dijo su creador, Michael Lucas.

* La segunda temporada de Sandman podrá verse por Netflix desde el próximo jueves. El amo de los sueños (Tom Sturridge) se enfrentará a enemigos como la mismísima muerte y Lucifer en una lucha que pondrá en riesgo su existencia y la de su universo. La adaptación del comic de Neil Gaiman había tardado más de treinta años para concretarse aunque, tras una notable primera temporada, llegaron las acusaciones sobre el autor por agresión sexual. Se había especulado con que la serie sería cancelada, pero la plataforma de streaming optó por darle un cierre en dos volúmenes (el segundo se estrena el 24 de julio) y un episodio especial (31 de julio). Después de eso, Morfeo podrá descansar.

El personaje

Harlan Buckley de El frente costero (Holt McCallany). El protagonista de la flamante producción de Netflix rankea alto como el tipo más rudo de la ficción actual. Patriarca de un clan de Carolina del Norte, dueño de un imperio pesquero, ha campeado dos infartos de corazón, bebe whisky para el desayuno, trompea a su primogénito cuando es necesario, y retorna al narcotráfico para salvar el negocio familiar. ¿Su estado de gracia? Enojado.