Victoria Villarruel suspendió la sesión especial informativa que estaba prevista para este miércoles debido a que Guillermo Francos comunicó que no asistiría para proseguir la deliberación interrumpida la semana pasada. El jefe de Gabinete se había retirado de forma intempestiva por las críticas de una legisladora peronista.

La suspensión de la vicepresidenta también permitió al oficialismo evitar sobresaltos como los de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, donde el peronismo aprovechó la elección de autoridades para aprobar una moción de los dictámenes sobre el aumento a las jubilaciones.

Una de las preocupaciones del oficialismo fue que los opositores pudieron juntar los dos tercios para tratar sobre tablas los proyectos jubilatorios y de discapacidad, aunque, de acuerdo al reglamento, la sesión de este miércoles solo había sido convocada para que brinde su informe el jefe de Gabinete.

Francos alegó que esperaba un pedido de disculpas que nunca llegó por parte de la senadora peronista Cristina López, quien el jueves último lo había calificado de “mentiroso”. Tras esas expresiones, el ministro coordinador se mostró irritado y justificó así su salida del recinto. “Para qué me voy a quedar si no me creen”, se excusó en aquella oportunidad ante la prensa acreditada.

Durante la exposición del jueves último del funcionario, López había afirmado que al Gobierno “poco le importa la soberanía del Atlántico Sur, de Malvinas y el futuro de la Antártida” porque, a su criterio, para Francos y el presidente Javier Milei la provincia de Tierra del Fuego “es solo un punto en el mapa para negociar con las potencias extranjeras”.

“Leí las respuestas que nos mandó y debo decirle que la verdad es un mentiroso”, lanzó la fueguina a Francos, quien le pidió a López que se retractara, a lo que la legisladora se negó. Por ese motivo, Francos comunicó que no iba a regresar para concluir la sesión informativa, que pasó a un cuarto intermedio y debía proseguir este miércoles.

Por su parte, Cristina López presentó un proyecto de resolución para impulsar una moción de censura contra Francos, a quien acusó de “despreciar al Congreso” por haberse retirado del recinto el pasado 26 de junio sin completar su informe de gestión y ausentarse de su citación para la fecha.

“Francos es un funcionario público y no puede negarse a rendir cuentas ante el Senado. Esta moción es un límite institucional al desprecio con el que el Gobierno nacional trata al Congreso”, manifestó la legisladora del bloque Frente de Todos (FdT).

La iniciativa se ampara en el artículo 101 de la Constitución y busca dar inicio al procedimiento parlamentario que podría derivar en la remoción del funcionario.