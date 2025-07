Lula da Silva visitó a Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio de Constitución y rompió el cerco que el gobierno libertario, el establishment y el poder judicial buscan imponer a la expresidenta. El mandatario brasileño llegó a la Argentina para recibir la presidencia pro tempore del Mercosur, donde abogó por la integración y el fortalecimiento del multilateralismo, tras un semestre marcado por la apertura comercial y el desprecio hacia el bloque regional que expresó Javier Milei durante su mandato. Dentro de su ajustada agenda, el líder del PT se trasladó a San José 1111 para expresar su solidaridad con CFK. El encuentro estuvo precedido por fuertes presiones dentro del gobierno de Brasil sobre la conveniencia de concretarlo. “No fue fácil, pero primó la voluntad política de Lula”, confió una fuente que participó de las negociaciones. Cristina Kirchner definió la reunión como “un acto político de solidaridad” y denunció que en Argentina se vive una “deriva autoritaria”, que redefinió como “terrorismo de Estado de baja intensidad”.

El encuentro duró cerca de una hora y fue a solas, en el living de San José. “Estos encuentros son uno a uno”, describieron desde el entorno de la expresidenta. “Hablaron de la Argentina, de la región y del mundo, en una charla fraterna y altamente positiva”. Finalizada la reunión, CFK expresó su agradecimiento y utilizó sus redes sociales para denunciar: “La Argentina vive una auténtica deriva autoritaria de la mano del gobierno de Milei; en lo que podemos identificar como terrorismo de Estado de baja intensidad”. La expresidenta alertó sobre el proceso de desconsolidación democrática que atraviesa el país: “La democracia hoy está siendo vaciada desde adentro por un gobierno que se dice ‘libertario’… pero que solo le da libertad a los más ricos”, reflexionó.

Lula debió tramitar una autorización judicial para poder visitar a Cristina Fernández de Kirchner. “Expuso las condiciones arbitrarias en las que se encuentra detenida”, aseguró uno de sus colaboradores. “Hoy recibimos al compañero Lula en mi casa, donde estoy bajo detención domiciliaria por decisión de un Poder Judicial que hace tiempo dejó de disimular su subordinación política y se convirtió en un partido político al servicio del poder económico”, escribió CFK. “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto. Por eso hoy su visita fue mucho más que un gesto personal: fue un acto político de solidaridad”, definió Cristina Kirchner. El mensaje incluyó críticas al gobierno, a Patricia Bullrich y a las detenciones arbitrarias tras el escrache a José Luis Espert, pero también un párrafo esperanzador: “TENEMOS ALGO QUE ELLOS JAMÁS VAN A TENER: UN NOSOTROS. Y un nosotros del tamaño y la historia del pueblo argentino… ni se calla ni se detiene. ESTE NOSOTROS, SIEMPRE VUELVE. LULA LO DEMOSTRÓ EN BRASIL Y NOSOTROS TAMBIÉN LO HAREMOS”, escribió en mayúsculas la exmandataria.

Tras la visita, Lula se trasladó a la Residencia del embajador de Brasil. Sus redes también reflejaron el encuentro. “Además de expresarle mi solidaridad por todo lo que ha vivido, le deseé toda la fuerza para seguir luchando con la misma determinación que ha caracterizado su trayectoria vital y política”, escribió en X. “Pude sentir el apoyo popular que ha recibido en las calles y sé lo importante que es este reconocimiento en los momentos más difíciles”, agregó el presidente brasileño, quien pasó más de 500 días detenido en la sede de la Policía Federal en Curitiba, e impedido de participar en las elecciones de 2018 que consagraron a Jair Bolsonaro.

Las inmediaciones del departamento de la expresidenta estaban colmadas de militantes peronistas, del PT y de ciudadanos que se acercaron a ser parte de un momento histórico. No hubo balcón, como se especuló en un primer momento, para no incumplir las estrafalarias condiciones del arresto domiciliario que pesan sobre la exmandataria. “Vine para verlos en el balcón”, fue el deseo más repetido entre quienes aguardaban en la calle que no se pudo materializar.

Los jóvenes del PT que se acercaron a San José 1111 recordaron el campamento “Lula Livre” que se montó en las afueras de la sede de la Policía Federal en Curitiba. Desde allí saludaban cada mañana a su líder detenido. “Que estés bien y continúes tu lucha por la justicia”, concluyó Lula en X. También se difundió una imagen del presidente brasileño con el cartel “Cristina Libre”, emblema de la campaña para denunciar la persecución política.

La visita de Lula se inscribe en una serie de actividades que integran esa campaña, tanto en el plano local como internacional. Se están formando comités en distintos países de la región y no se descartan nuevas visitas que ya se están gestionando, con la certeza de que el proceso será largo. En agosto una comitiva de la campaña llevará el reclamo a la Conferencia regional de la Mujer, organizada por CEPAL y ONU mujeres y el gobierno de México.

Decisión política

Lula abandonó el Palacio San Martín, donde se desarrolló la cumbre del Mercosur, y se dirigió al barrio de Constitución. Los gélidos gestos que compartió con Javier Milei durante el saludo contrastaron con el fuerte respaldo que le dio a la expresidenta. “Mi amistad con Cristina es de larga data y va mucho más allá de la relación institucional. Es el cariño y el amor de amigos, colegas en el ámbito político y en los ideales de justicia social”, escribió en su cuenta de X tras el encuentro. “Fue un apoyo muy importante porque es un líder mundial”, dijeron cerca de la expresidenta. “Otorga una visibilidad muy importante a Cristina y al reclamo que estamos haciendo nosotros”, concluyeron.

El respaldo político de Lula a Cristina Fernández de Kirchner se viene trabajando desde que se supo que la Corte Suprema de Justicia iba a ratificar su condena. La experiencia de la campaña “Lula Livre” sirvió como espejo para organizar las primeras actividades en torno a la proscripción de CFK y cómo visibilizar la denuncia por la persecución política en el plano internacional. La Secretaría de Relaciones Internacionales del PJ, junto al Instituto Patria, comenzó a articular con el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Instituto Lula. La marcha del 18 de junio contó con una comitiva encabezada por el diputado Paulo Pimenta, el primero en anticipar el futuro encuentro entre Lula y CFK. “El gesto de la visita superó las expectativas”, confió una fuente que fue parte de las conversaciones.

En los días previos, sin embargo, las negociaciones se tornaron tensas. Según pudo reconstruir Página/12, Lula comenzó a recibir presiones internas dentro de su gobierno sobre la conveniencia de concretar el encuentro. El Ejecutivo atraviesa un momento de alta sensibilidad política, tras la anulación en la Cámara de Diputados de un decreto que proponía gravar las grandes fortunas llamado IOF. El líder del PT ya anunció que recurrirá al máximo tribunal para revertir esa decisión. Aun así, “primó la voluntad política de Lula, que entendió la implicancia de su visita”, explicaron a este diario. También resultaron decisivos los intermediarios del PT y el rol del excanciller brasileño Celso Amorim, figura clave en la articulación entre ambos espacios y en la traducción diplomática del gesto.

Recuperar el Mercosur

La doble agenda de Lula da Silva —su participación en la cumbre del Mercosur y la visita a Cristina Fernández de Kirchner— no responde a una lógica meramente diplomática, sino a una estrategia política. Ambas gestualidades forman parte de un mismo mensaje: reconstruir el valor de la integración regional. En plena guerra de aranceles desatada por los Estados Unidos, Lula reafirma su convicción de que es necesario fortalecer el multilateralismo. Durante el traspaso de la presidencia pro tempore, el presidente brasileño anunció la reactivación de la Cumbre Social del Mercosur, un espacio de participación ciudadana desmantelado por gobiernos de derecha. La medida apunta a redemocratizar la gobernanza del bloque y recuperar su dimensión política y transformadora. “Ese fue el mandato que compartieron Néstor y Lula”, recordó una fuente cercana a la organización del evento.

No es casual que el quinto eje del plan de trabajo trazado por Brasil sea “promover los derechos de nuestros ciudadanos”. A contramano del aperturismo despolitizado que impulsó Javier Milei, Lula busca devolverle centralidad al Mercosur como herramienta de desarrollo y protección social.

Pasadas las tres de la tarde, el mandatario brasileño partió rumbo a Río de Janeiro para encabezar la cumbre de los BRICS, el bloque de economías emergentes que hoy representa el 36 por ciento del Producto Bruto Mundial. Un espacio al que Argentina podría haberse incorporado como miembro pleno, de no ser por la renuncia unilateral de Milei a esa oportunidad geopolítica.