El segundo semestre del año empezó con muchas dudas y pocas certezas en el frente cambiario. La pregunta del millón en el mercado es qué capacidad tendrá el gobierno de llegar hasta las elecciones con una relativa estabilidad del tipo de cambio. La semana pasada el dólar mayorista registró su mayor incremento desde mayo y se operó con el precio más elevado desde el anuncio de la apertura de los controles para los ahorristas minoristas.

En el equipo económico intentan mostrar tranquilidad y repiten que el déficit de cuenta corriente en aumento y la explosión de las importaciones no es un problema. Sin embargo, los inversores miran el dólar cada vez con más cariño y la tasa de interés en pesos cada vez con menos entusiasmo.

Este regreso de la incertidumbre y el aumento de tensiones puede percibirse con el último documento del JP Morgan alentando a desarmar la bicicleta financiera, el fallo en Nueva York en contra del país en el caso de YPF y el default de nuevas empresas del campo.

Se trata de un combo de señales financieras totalmente negativas que llega en un momento poco propicio: con el fin de la cosecha y con reservas internacionales en la cuerda floja.

El golpe del JP Morgan

El JP Morgan había sido uno de los primeros bancos de inversión extranjeros en apostar al nuevo esquema cambiario tras el anuncio de las bandas de flotación y la flexibilidad de los controles cambiarios en abril. Pero ahora decidió desarmar su inversión en pesos y asegurarse las ganancias en moneda dura.

Según calculan en el mercado, el JP Morgan habría hecho una buena rentabilidad gracias al negocio de corto plazo de la bicicleta financiera. En apenas 73 días, habría generado una ganancia del 10,4 por ciento en dólares, que es equivalente a 64,4 por ciento anualizado, gracias a la compra de Lecap.

El banco de inversión no sólo se retiró del carry trade sino que advirtió a sus clientes sobre los riesgos de quedarse en pesos. En un documento que generó mucho revuelo en el mercado, planteó cuatro problemas que vuelven menos atractiva la exposición a activos argentinos: el fin de la liquidación del agro, el aumento de la demanda de dólares por turismo, intervenciones del Banco Central en los mercados de dólares futuros y el ruido electoral.

El fallo por YPF

Las recomendaciones del JP fueron sólo una parte de cóctel de volatilidad que registró el mercado argentino la semana pasada. El revés judicial por YPF es otro de los puntos que sumó incertidumbre e impulsó las dudas. La jueza Loretta Preska ordenó la transferencia del 51 por ciento de las acciones de la petrolera estatal al fondo Burford Capital.

El fallo puede tener consecuencias impredecibles e incluso abrir la puerta a reclamos de otros fondos buitre. Sebastián Maril, director de LATAM Advisors, advirtió que existen riesgos que se disparen un catarata de reclamos. “Si el gobierno no negocia, podría llegar a activarse el fenómeno Me Too, como en la época de Griesa. Otros acreedores pueden pedir también el embargo de acciones de YPF para cobrar viejas deudas impagas”, aseguró.

El default del agro

Los interrogantes entre los inversores también siguieron ampliándose a partir de un nuevos incumplimiento de deuda de empresas vinculadas al campo. Se conoció que Bioceres- una firma clave en el desarrollo biotecnológico del agro argentino- cayó en default tras incumplir el pago de pagarés bursátiles por varios millones de dólares.

Si bien la empresa opera de forma separada de Bioceres Crop Solutions (BIOX), que cotiza en el Nasdaq, la situación marca una alerta seria sobre el estado financiero del sector agropecuario, cuando la liquidación de la cosecha empieza a agotarse y crecen las quejas por el tipo de cambio real. Una situación que hace cada vez más difícil visualizar de dónde sacará los dólares el equipo económico de cara a la segunda mitad del año.