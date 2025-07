En apenas ocho días, a las 10 de la mañana del lunes 14, los 69 reformadores de la Constitución provincial se reunirán en la Cámara de Diputados de Santa Fe para prestar juramento, elegir las autoridades de la Convención y, un día después, aprobar el reglamento para su funcionamiento y la cantidad de comisiones. Nada de eso está cerrado a una semana del inicio de un “proceso histórico” y los puntos de vista son múltiples y diversos. El oficialismo hizo circular de modo informal un borrador del reglamento y quiere que el presidente sea el “padrino político” del gobernador Maximiliano Pullaro, el senador de la UCR Felipe Michlig. Eso no sería un escollo, pero falta acordar cuántas serán las vicepresidencias y si el titular de la Convención tendrá voto, dicen en las bancadas opositoras. También qué número de reformadores se tomará como mayoría: ¿35 o 36? Y si habrá temas que requieran las dos terceras partes de los convencionales.

Unificar criterios hacia adentro

En el oficialismo dijeron a Rosario/12 que los acuerdos internos están –casi- listos. “Va a haber un solo bloque, los cinco partidos con representación en la Convención y de Unidos vamos a formar una sola bancada. Ya es una cuestión zanjada”, afirmaron. Una posibilidad era que cada fuerza política tuviera su presidente y funcionaran como interbloque. Parece que no.

El mismo convencional del oficialismo señaló que “para dentro de Unidos estamos reuniéndonos en mesas de trabajo para ir avanzando en algunas cuestiones, con el objetivo de ir con un criterio unificado para genera los acuerdos con las fuerzas políticas”.

Lucas Incicco, convencional de Unidos por el Pro, aseguró a este diario que “nuestra idea es que –como somos la primera minoría, pero no llegamos a reunir el número suficiente para tomar decisiones propias-, y lo que está en juego es de tal magnitud que no solo hay que darle legalidad al proceso sino también legitimidad, buscar consensos” con las oposiciones. “No podés ir con todo cerrado, es un juego de mayoría y para tener los otros votos hay que hacer concesiones, generar acuerdos”, abundó.

El líder del bloque socialista, el diputado Joaquín Blanco, señaló por su parte que “lo que estamos construyendo son reglas de juego y habrá un montón de cosas que surgirán en el debate. Si partimos de posiciones rígidas previas al debate, haremos que los bloques minoritarios tengan posiciones en las que se sientan excluidos en la toma de decisiones”. Por eso, añadió, “como PS vamos a hacer un gran esfuerzo para que no haya ni ganadores ni perdedores” en la Convención.

Sobre el debatido artículo acerca de la reelección del gobernador, Blanco dijo a este diario que “para nosotros, por Constitución es 4 más 4 en todos los cargos: de concejal hasta el gobernador. Si es 4 más 4 (dos períodos) en todas las categorías estamos dispuestos a discutir en serio el capítulo reelecciones.

—¿Contando a partir de este mandato o del siguiente?

—Bueno, vamos a discutirlo. No va a haber imposiciones porque es una Convención de mayorías ajustadas, y vamos a discutirlo con las otras fuerzas. Nos guía no discutir en función de un nombre sino de un criterio. Queremos que en Santa Fe haya 4 más 4 y te vayas a tu casa o la gente te elija para otro cargo. Esa es la manera de regenerar la política.

Unidos tiene 33 bancas de 69 en la Convención. Le faltan dos o tres votos para alcanzar la mayoría simple. El multipartidario Frente de la Esperanza, que encabezó la ex boxeadora Alejandra “Locomotora” Oliveras, adelantó que está dispuesto a concederle ese deseo a Pullaro. De las negociaciones con otros bloques, eventualmente puede haber más adhesiones.

Una charla formal

Los interlocutores de Unidos convocaron para este lunes a los de Más para Santa Fe, la lista que lideró Juan Monteverde y que consiguió 12 bancas en la Convención. El concejal rosarino irá acompañado del senador Rubén Pirola. Antes del encuentro el oficialismo le hizo llegar un borrador de reglamento de manera informal.

“Nosotros queremos un reglamento que permita que la Convención sea democrática, que las decisiones y el funcionamiento lo defina mayormente la Convención en su pleno, y no darle superpoderes al presidente”, dijo a Rosario/12 una fuente de ese sector del peronismo.

Eso implica, siguió, “que se pueda hacer audiencias públicas, que la sociedad pueda presentar sus proyectos, que haya una cantidad de comisiones que no sea exagerada pero sí suficiente para darle profundidad a los temas”, se explayó.

En esa línea, indicó que “la propuesta va en ese sentido, tratar de abrir la discusión y no restringirla, y que la Convención tenga un presidente superpoderoso”. ¿Qué significa eso? “Qué solo pueda votar en caso de empate. En ninguna Convención ni órgano parlamentario el presidente vota, sólo conduce el debate y organiza el funcionamiento”, precisó la fuente.

Comisiones y reglamento

Para ese sector del peronismo, las comisiones deber ser varias, sin exagerar. La de Labor Parlamentaria –que ordena el debate y las posiciones partidarias-, la de Peticiones y Poderes, otra Redactora del nuevo texto constitucional y las temáticas. Que van desde temas vinculados a autonomía municipal, derechos y garantías, trabajo y salud, poderes Ejecutivo y Legislativa. Es materia de debate.

Desde La Libertad Avanza (LLA), Nicolás Mayoras dijo a este diario que “por lo menos tienen que ser ocho las comisiones”. Las tres antes citadas y las temáticas. “Para nosotros es importante que se puedan discutir todos los temas con amplitud y sin apuros, algunos plantean una única sesión y tratar todo juntos, no estamos de acuerdo”, sostuvo en relación al debate sobre el reglamento de la Convención.

El abogado Mayoraz considera que se debe destinar “una o dos sesiones de reglamento, que todos opinen y que sea todo a la luz”. Explicó que recibió un contacto informal y una suerte de borrador del reglamento. También planteó que en materia de comisiones el oficialismo “está mezclando todo, meter Poder Ejecutivo y Legislativo junto, quieren esconder la reelección de Pullaro entre otros temas”.

LLA, que tendrá diez bancas, creo que el presidente de la Convención no puede votar, o sólo hacerlo después de dos vueltas y en caso de empate. Para Mayoraz, además, la mayoría simple es de 36 bancas y no de 35, y no descarta poder exigir mayorías agravadas para algunos temas. “Nosotros creemos que es el oficialismo el que tiene que plantear todo esto, el que tiene que hacer todos los esfuerzos para que todo esto funcione bien y poner lo que no ha puesto hasta ahora, que es diálogo”, dijo a Rosario/12 el diputado nacional libertario.

Contrarreloj

A pesar de que se trata de un “proceso histórico”, por su infrecuencia e importancia, la reforma constitucional de Santa Fe, cuyos últimos cambios fueron realizados en 1962, está a una semana de comenzar sin las principales bases acordadas. En estos días las fuerzas políticas que participan, junto al Gobierno, buscarán reducir diferencia y conseguir acuerdos que agilicen el trámite.

La ley que declaró la necesidad de la reforma, aprobada a fines del año pasado por las dos cámaras de la Legislatura en las que Unidos posee mayoría, fijó un plazo de 40 días corridos para el debate, prorrogables por 20 más. Casi todos los bloques opositores quieren abrir la discusión a la sociedad civil, promover su participación, que no fue posible antes porque el gobernador decidió que la Convención sesionara a partir del 14 de julio, y no el año próximo, que no es electoral.

De acuerdo a los resultados de las elecciones del 13 de abril pasado, Unidos consiguió 33 bancas; Más para Santa Fe y La Libertad Avanza 10 cada una; Somos vida y Libertad (Amalia Granata) 7; Activemos (Marcelo Lewandowski) 4 y el Frente de la Esperanza 3. El Gobierno estuvo a dos bancas de tener mayoría propia. Como ese objetivo político no se cumplió, ahora deberá trabar acuerdos con las bancadas opositoras, y cerrar filas entre las fuerzas propias.