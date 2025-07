Hace ya casi treinta años, Radar nació como suplemento y revista cultural de Página/12. El primer número apareció el domingo 18 de agosto de 1996, bajo la dirección de Juan Forn, y desde entonces en sus páginas estuvieron presentes el periodismo, la literatura, la historieta, el cine, la música, el teatro y la realidad argentina. Una amplitud temática que se verifica en esta selección de portadas de su última época, con edición de Claudio Zeiger, Mariana Enriquez y Martín Pérez. Empezando por la despedida a Forn, y pasando por la celebración de descubrimientos, rescates o consagraciones dentro del ámbito cultural local, este repaso por sus últimos años de vida editorial funciona como celebración por una renovada confianza en el periodismo en papel, en el año en que el suplemento alcanza los 1500 números.



Seré tu espejo



10.10.21

“Cuando me lo propusieron no pregunté nada ni dudé ni un segundo. Porque las canciones de The Velvet Underground se han vuelto tan conocidas y tan integradas a nuestra cultura, tan canonizadas de alguna manera, que era necesario buscar qué fue lo que las hizo únicas, las razones por las que estamos tan familiarizadas hoy con ellas”, le dice Todd Haynes a Martín Pérez para presentar su documental sobre el grupo liderado por Lou Reed y John Cale, que también forma parte de la entrevista: “Lo que quisimos hacer con Lou, lo hicimos. Por un breve momento, es verdad, pero lo logramos”. Un trabajo que es también una celebración de la ciudad en la que nació el grupo: “Todo se mezclaba en esa Nueva York, la de los años ’60, donde la gente llegaba ya sea por razones políticas, como Mekas, o personales y culturales, como Cale. Era como el París de los años ’20 de este lado del Atlántico”.

Civilización y Barbie



23.7.23

“De cómo esta joven actriz de ascendencia alemana, nacida en 1983 en la ciudad de Sacramento, California, dejó de ser un ícono del cine independiente y se transformó en la directora de cine capaz de maniobrar con inteligencia y sensibilidad en el siempre complejo terreno del mainstream industrial, da cuenta su último largometraje”, escribe Diego Brodersen sobre Greta Gerwig y su película Barbie, que pone en escena mucho más que la historia de la creación de la icónica muñeca y su desarrollo en el imaginario de belleza americana. “Sino que recrea todo un universo real e imaginario a la vez, lo cuenta, lo pone en tensión y discusión, lo subvierte ligeramente, lo deconstruye desde adentro y lo hace film. El resultado es un atractivo experimento entre el juego y la seriedad”.

Yo nací para mirar



15.10.23

“Yo creo que aprendí mucho de las obras de danza en las que trabajé. Aprendí muchísimo a dibujar gracias a los ensayos, al movimiento y el baile de los cuerpos. Cuando ves este tipo de obras tenés tanto para alimentar al ojo. A su vez, gracias a eso, pude darle siempre movimiento a todas las cosas que hice. Diría que soy más del palo de la danza que de la ópera o el teatro”, le dice Renata Schussheim a Imanol Subiela Salvo al comienzo de una entrevista realizada por su muestra Al rojo vivo, para la que abrió sus archivos. La foto de tapa es de Nora Lezano. “Antes yo sentía que todo estaba separado. Que la plástica tenía que ser sólo dibujar, pintar y mostrar. Que el teatro era otra cosa que no se podía juntar con eso y que la música también era algo distinto. Sin embargo, me parece que ahora todos los lenguajes se están relacionando y eso a mí me parece hermoso”.

No lo soñé



27.3.22

“Las integrantes del grupo Piel de Lava todavía recuerdan con lujo de detalles lo que pasó el día del estreno. También, el alivio que sintieron cuando escucharon las primeras risas del público y se dieron cuenta de que esa catarsis escénica en torno al mundo masculino que habían creado podía ser contagiosa: no solamente les hacía gracia a ellas”, escribe Natalia Laube en una entrevista realizada con el grupo teatral por el cierre de la quinta temporada de Petróleo, para la que sus integrantes fueron fotografiadas por Nora Lezano a medio caracterizar para la portada. “No es algo que nos pase muy seguido, por eso la palabra fenómeno nos parece tan justa”, dice Pilar Gamboa, en referencia a la obra. “Es raro decirlo, pero es así: los fenómenos son un poco bizarros también, se te escapan de las manos”.

Vive y deja morir



5.11.23

“Con el disco se puede decir que logré mi cometido. Me podría morir ahora tranquilamente y no tengo el miedo de dejar inconcluso algo. Pero también aparece el temor, el abrumamiento nuevo que eso conlleva. Los shows gigantes, todo eso. Pensar: ¿Podré superarme? ¿Hacer algo mejor que esto”, le confiesa el joven Dylan León Massa, conocido públicamente como Dillom, a Andrea Guzmán en esta entrevista –con fotos de Nora Lezano– realizada cuando había terminado su gira presentación del disco Post mortem, que lo consagra como la estrella más extraña de la música urbana local. “La mía es una generación bastante deprimida, pendiente de las redes, con mucha ansiedad. Y yo seré una consecuencia, muchas veces no es intencional. Cuento lo que a mi me pasa y se ve que a mucha gente le pasa igual, en eso encuentra un refugio”.

Casi clásico



18.4.21

“Una suerte de compendio de formas breves que paulatinamente se van a ir despegando del cuento clásico y es, ante todo, la antología personal de una búsqueda, de un sendero de exploración que Ricardo Piglia sostuvo a lo largo de toda su vida de escritor”, escribe Claudio Zeiger sobre Cuentos completos, el volumen de más de 800 páginas que el propio autor llegó a organizar poco antes de su muerte.“Un volumen que una vez más contiene sus enseñanzas acerca de lo que debe ser en la literatura. No se trata de deber ser a la manera de un mandato ineludible, pero sí hay una ética de la escritura. Aunque se admite que la última palabra siempre la tendrán los lectores, hay que reflexionar acerca de lo que se está haciendo hasta el final y más allá del final”. La foto de tapa es de Alejandra López.

El blues de la libertad



12.6.22

“Fue un pianista virtuoso que tenía un pie en la música contemporánea y otro en el rock sinfónico. Formó parte de una efervescencia colectiva de fines de los ‘70 y principios de los ‘80 que le permitió codearse con artistas de distintas disciplinas que crecieron a su lado”. Así es como Federico Anzardi delinea la figura de Andrés Theocharidis, un joven músico con futuro de conservatorio europeo, amigo de la infancia de Andrés Calamaro y Paul Dourge, colaborador de Gustavo Mosquera cuando comenzaba a pensar en Lo que vendrá, y que llegó a tocar con Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota en Palladium antes de morir en un accidente que no le permitió llegar a cumplir 25 años. En esta nota de tapa por primera vez se cuenta su historia.

La lengua popular



3.4.22

“Me gusta todo lo que tiene que ver con el sexo como trasgresión, como aspecto subversivo. Posiblemente se deba a que pertenezco a una generación reprimida por las dictaduras, pero también tiene que ver con que me interesa el erotismo en tanto misterio. Creo que es uno de los últimos reductos misteriosos del individuo. Y como la sexualidad contradice todo lo que promueve la cultura establecida, veo en el sexo un camino de libertad”. Así habla y piensa Eduardo Orenstein, montevideano radicado en Buenos Aires desde 1974, librero, documentalista y fundador del Museo Erótico de la Ciudad de Buenos Aires. Entrevistado por Lautaro Ortiz en ocasión de la edición de su libro Pornografía clandestina del Río de la Plata, Orenstein abre las puertas de su museo escondido, que fundó hace más de dos décadas en el corazón del barrio de Flores.

Un dios salvaje



1.9.24

“Muchas veces se piensa que necesitamos algo en que creer, pero creo que lo que necesitamos es gente que crea en nosotros. La humanidad está muy desmoralizada y es muy difícil, con las cosas como están y cómo nos dicen que están en los medios y las redes, tener la sensación de nuestra propia valía. Lo mínimo que podemos pedir es alguien que crea en nosotros”, le dice Nick Cave a Mariana Enriquez, que por primera vez lo pudo entrevistar –en el artículo confiesa ser fanática suya desde sus trece años– para la edición de Wild God, su último disco con su grupo The Bad Seeds. Así es como Enriquez presenta a la banda: “Su música es un arco iris negro de belleza y pensamientos temibles, de demonios detrás de las puertas, Elvis Presley en la tormenta, y pumas que merodean por colinas en llamas”.

Radar de noche



27.6.21

“No sonrías porque te escribo en segunda persona. Hablo de vos pero también de mi”, escribe Guillermo Saccomanno al comenzar a despedirse de Juan Forn. Y agrega: “Es que no puedo escribirte desde otro lugar que no sea este tuteo que impone nuestra historia”. Con foto de tapa de Nora Lezano, este personalísimo especial de Radar dedicado a quien fuera su primer editor se completa con recuerdos de María Moreno, Ángel Berlanga, Paula Pérez Alonso, Miguel Russo, fotos de Alejandra López y dibujos de Rep. “Siempre me sorprendió el entusiasmo y la euforia con que editaba, aun sabiendo que jamás un cultural suele cerrar con la urgencia de secciones como información general o política”, evoca Moreno. “Una mística de filo de la navaja como si estuviera cubriendo una guerra y tuviera que apretar a Graham Greene para que envíe su cable”.

Radar y Radarlibros 2025



Editan: Claudio Zeiger, Martín Pérez, Ivana Romero

Diseñan: Juliana Rosato, Carlos Daniel Andreu, Ignacio Otamendi

Fotografían: Nora Lezano, Pablo Mehanna

Dibuja: Daniel Paz

Escriben: Mariana Enriquez, Angel Berlanga, Diego Brodersen, Mercedes Halfon, Lautaro Ortiz, Federico Anzardi, Ana Fornaro, Martín E. Graziano, Andrea Guzmán, Fernando Krapp, Natalia Laube, Juan Manuel Mannarino, Marina Oybin, Claudio Pombinho, Rodolfo Reich, Imanol Subiela Salvo, Paula Vazquez Prieto, Camila María Caamaño, Verónica Abdala, Carlos Aletto, Sebastián Basualdo, Fernando Bogado, Demian Paredes