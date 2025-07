El sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, brindó una conferencia de prensa este sábado en la que confirmó la muerte de 32 personas a raíz de la inundación en Texas, comenzada por fuertes lluvias el viernes por la madrugada. El funcionario afirmó que entre los fallecidos hay 14 menores de edad.

En el encuentro con la prensa, Leitha también destacó que todavía se realizan los trabajos para determinar las identidades de los cadáveres. Del mismo modo contó que todavía hay al menos 27 personas desaparecidas del campamento de verano Camp Mystic, correspondiendo la mayoría de ellas a las niñas que asistieron.

Dan Patrick, el vicegobernador de Texas, explicó que el río Guadalupe creció prácticamente 8 metros "en cuestión de 45 minutos", generando la brutal inundación que padece el estado norteamericano de Texas y que se llevó "propiedades y tristemente vidas".

El agua destrozó casas móviles, vehículos y cabañas veraniegas donde algunos turistas disfrutaban el fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado del 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense, por lo que no hay un número total de desaparecidos a buscar dado el aumento de habitantes durante los últimos días.

El mismo sheriff Leitha destacó que los trabajos de evacuación lograron rescatar de las zonas más complicadas a casi 900 personas y adelantó que estas acciones "no pararán hasta que se haya encontrado a cada una de las personas". Esto incluye a las más de 20 niñas del campamento que aún no han sido encontradas, sobre quienes el vicegobernador Patrick les aseguró a sus familias que "haremos todo lo posible por encontrarlas".

Como producto de la inundación varios condados del estado sureño declararon un estado de emergencia, ya que sus rutas fueron destrozadas y las líneas telefónicas aún se encuentran caídas.

Como apoyo logístico y muestra de apoyo del gobierno federal estadounidense se hizo presente en la zona damnificada la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien sostuvo que el presidente estadounidense Donald Trump "honrará" la declaración de emergencia. Por su parte el mismo Trump calificó como "estremecedora" y "terrible" a la tragedia y adelantó que habrá una asistencia adicional por parte del gobierno nacional.

¿No hubo prevención?

El juez Rob Kelly, la máxima autoridad del condado de Kerr, respondió a las críticas que reprochaban la falta de una evacuación preventiva para las niñas que participaban del campamento cristiano de verano Camp Mystic.

"No sabíamos que esta inundación venía. Tengan la seguridad, nadie sabía que esta inundación venía", afirmó Kelly frente a las críticas por la no anticipación. Además, explicó que "no tenemos un sistema de alerta" en Kerr.

Por su parte desde el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos solo habían advertido que caerían solo 20 centímetros de agua. Sin embargo, actualmente están solicitando que "si no viven en la zona no vengan".

En la misma sintonía desde la oficina del sheriff Leitha advirtieron a quienes se encuentran cerca del río Guadalupe y de otros arroyos que se trasladen a tierras más altas.

El operativo de búsqueda de los desaparecidos cuenta con más de 1000 agentes a disposición y herramientas como helicópteros, drones y botes. Dalton Rice, el administrador de la localidad de Kerrville, dijo que "están buscando en todos los lugares posibles", pero advirtió que la tarea es difícil por el desborde del río, la destrucción de las rutas y porque "la información va cambiando a cada minuto".