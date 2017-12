ONLINE

Picnic de sirenas

“Esta letra y este sonido resumen algo que aprendimos juntxs en 2017: una manera poética y simbólica de luchar”, dice Denise Murz sobre Picnic de sirenas, el disco que está próximo a salir de las profundidades con arte y fotos de Ninja Rojo. Para amenizar la espera ya se puede escuchar en Spotify un adelanto: el tema homónimo que grabó junto a la cantante y performer Vedette. Se puede descargar gratis desde denisemurz.bandcamp.com

MUSICA

Bife + Nahuel Briones

“Quiero que seas feliz, sé libre, sé lo que quieras menos policía”, canta en el tema “Sailor Moon” Nahuel Briones quien esta noche compartirá escenario con Bife, el dúo de cumbias y tangos queer que componen Iv Colonna Olsen y Diego Fantín. Bonus track: un final de fiesta con Mirlo.

Viernes 22 de diciembre a las 23, en JJ Circuito Cultural, Jean Jaures 347.

MUSICA II

Miranda!

La banda de electropop que componen Ale Sergi y Juliana Gattas despide en año en la Fiesta Plop con temas de su último disco Fuerte.

Viernes desde las 23 en el Teatro Vorterix, Avenida Federico Lacroze 3455.

ARTE III

“Les Visitants”

Hasta febrero se puede visitar en el Centro Cultural Kirchner la muestra Les Visitants, en la que el artista argentino Guillermo Kuitca plasma su mirada personal sobre la colección de la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain de París. El proyecto Les Visitants permitirá ver en todos los espacios del sexto y el séptimo piso del CCK, así como en las dos salas de la Gran Lámpara, obras de veintitrés artistas internacionales, como David Lynch, Agnès Varda, Patti Smith, Wolfgang Tillmans, Nobuyoshi Araki y Nan Goldín.

Se puede visitar de miércoles a domingos y feriados de 13 a 20, en Sarmiento 151.

FIESTAS

Llena mi alma de cumbia. Baile y festejo para almas tropicales. Sábado 23 de diciembre desde la medianoche en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

Drag Queen/ Drag King. Adiós 2017 y brindis con Las Taradas. Viernes 22 de diciembre desde las 23 en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758.

Super Bresh. La gran fiesta pop. Viernes 22 de diciembre desde la medianoche, en Mandarine Club, Punta Carrasco, Avenida Costanera Norte y Sarmiento.

CONVOCATORIAS

BAFICI 2018. Hasta el viernes 5 de enero estará abierta la convocatoria de largometrajes y cortometrajes nacionales para participar de el 20° Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se va a desarrollar entre el 11 y el 22 de abril del 2018. festivales.buenosaires.gob.ar.

Cine de artistas. DocBuenosAires anuncia el lanzamiento de una convocatoria abierta a creadores de la imagen para integrar parte de la programación de los cuatro nuevos programas del ciclo Cine de Artistas a realizarse en los meses de marzo, mayo, agosto y octubre de 2018, con curaduría de Eduardo Stupía, en la sede del Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires. Hay tiempo para participar hasta el 15 de febrero. Más datos e inscripción en docbsas.com.ar

Vitrinas Cundinamarca. El Museo de Antioquia seleccionará a dos artistas o colectivos para que, durante dos periodos de 2018 con una duración de 6 a 8 semanas cada uno, intervengan las cinco vitrinas de su edificio. Cierre de la convocatoria: 29 de enero. Más información: museodeantioquia.com

Contextile. Artistas de cualquier nacionalidad podrán presentar sus obras para participar de la Exposición Internacional Contextile 2018, Bienal de Arte Textil Contemporáneo. La misma tendrá lugar en la ciudad de Guimarães, Portugal, desde del 1 de septiembre al 20 de octubre de 2018. El plazo para presentar propuestas se extiende hasta el 25 de febrero de 2018. Más datos en contextile.pt

Residencia de intercambio Córdoba-Montevideo. El Programa de Movilidad de Proyectos en Residencia PlataformaVA, el Programa Artistas en Residencia PAR de Uruguay y el Centro Cultural España Córdoba invitan a un artista residente de Córdoba y a uno de Uruguay a una semana de trabajo conjunto, del 14 al 24 de febrero de 2018, en la ciudad de Córdoba. Más información en plataformava.wordpress.com

Byte Footage. El Festival de footage convoca a artistas latinoamericanos a presentar sus obras digitales creadas a partir de imágenes y sonidos disponibles en la web. Se tendrán especialmente en cuenta las obras que a partir del reciclaje digital, trabajen con temas como la identidad, el territorio y la memoria. Se recibe material hasta el 15 de enero. Más información en bytefootage.com

Anuario Pulso. Con el fin de relevar publicaciones independientes, fanzines e iniciativas de autoedición en el cono sur, Pulso realiza un llamado a proyectos editoriales y publicaciones, editadas durante el 2017, a formar parte de un catálogo impreso y virtual. Cierre de convocatoria: 31 de diciembre. Contacto: [email protected]

TERTULIAS

Palabras en el sótano volúmen 4. Edición navideña. Escritorxs contemporáneos leen sus textos y fusionan sus letras con artes de diversas disciplinas. En esta oportunidad estarán: Julia González, Romina Freschi, Florencia Piedrabuena, Flor Pellegrini, Paula Daverio, Juan Coronel, Natalia Iñíguez, entre otrxs. Músicos: Sergio Sosa (Bosque de Antenas) y Tundra. Además habrá actividades interactivas y golosinas: Estilo Naná. Organizan: Gaby Sambuccetti y Fernando Serattin. Miércoles 27 de diciembre a las 20 en el Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

CURSO

Clínicas Horizontales. Seis encuentros de análisis, debates y reflexión sobre la producción artística propia y la ajena. La clínica tendrá lugar a lo largo de seis encuentros desde el 21 de febrero. Postulaciones abiertas hasta el 31 de enero. Lxs artistas que participen formarán parte en 2018 de una muestra colectiva curada por Raquel Masci en Casa Doblas. Los encuentros serán los miércoles de 18 a 21. Invitan: Proyecto Cartílago y Casa Doblas. Consultas e inscripción a: [email protected]

RECITALES

Sara Hebe y Ramiro Jota. Despiden el año con artistas y DJs invitadxs. Sábado 23 de diciembre a las 20 en Niceto Club, Niceto Vega 5510.

Ibiza Pareo. El dúo electrónico que componen Ani Castoldi y Marina La Grasta visita La Plata el viernes 22 de diciembre a las GGG, en La Rosa China, calle 1 entre 529 y 528 bis, Tolosa.

CINE

Heterofobia. A partir del segundo fin de semana de noviembre, podrá verse la película de Goyo Anchou ganadora de la Mención Especial del Jurado en la Competencia Internacional del Asterisco en 2015. Sábados 23 de diciembre a la medianoche, en el Malba, Avenida Presidente Figueroa Alcorta 3415.

ARTE

Pasolini. Hasta el 28 de enero podrá visitarse en el Centro Cultural Borges la exposición fotográfica itinerante Pier Paolo Pasolini, Io so... curada por Enzo de Camillis, incluye imágenes del archivo fotográfico del Centro Sperimentale di Cinematografia-Cineteca Nazionale de Italia además de otras tomadas en los sets de filmación de algunas de las películas como Ro.Go.Pa.G y El Decamerón. En en C. C. Borges, Viamonte 525.

Kosupure/Cosplay. En la muestra de individual de la joven artivista Fátima Pecci Carou el animé deviene estética de feminazis. Curada por Malcelo Galindo, la expo se puede visitar hasta el 12 de febrero. En Selvanegra galería, Gurruchaga 301.

La torpeza emocional. Un ciclo en el que distintos artistas son invitadxs a repensar su producción más reciente en relación a la prueba, el instinto y el error. Expone: Fabián Ramos. Musicalizan: DJs Kylie y Kendall, DJ Frozen Margarita. Viernes a las 22 de 19 a 23 en Piedras Espacio, Avenida Rivadavia 2625 piso 4.

EXTRA

Tijeretazo: Tortazo de fin de año. Festival lésbico. En vivo: Charo Narvaja, Las Fantásticas Pupés, Sil Via + Emir Bezzana, Mojo Sisters. En las bandejas: Chocolate Remix, Ana Logue, Vicky Balay, Vale Viey, Macarena Zimmermann. Además, pegatinas, lecturas, speed dating, peluquería y taller sobre sexualidad, placer y fetichismo, a cargo de Kinky Vibe. Viernes 22 de diciembre desde las 22 en Feliza Cultura Arcoiris, Avenida Córdoba 3271.

Brandon Records graba. La Casita inaugura un ciclo de grabaciones de shows de música en vivo. Esta vez Paula Maffia & Sons, con los sets solistas de Lucy Patané y Nahuel Briones. Sábado 23 de diciembre a las 21.30 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

Locura vegana. Feria de fin de año. El jueves 18 de diciembre de 18 a 21 en La Casona de Humahuaca, Humahuaca 3508.

EN LA CALLE

Informe de la situación represiva 2017. La CORREPI presentará su balance de los dos años de Gobierno de Cambiemos: el mayor pico represivo desde 1983. Viernes 22 de diciembre de 17 a 21 en Plaza de Mayo.

CÓRDOBA

Húmedo. Muestra individual de Santiago Lena. Curadora Adriana Carrizo. El Gran Vidrio, Humberto Primo 497, Ciudad de Córdoba.