En una disertación durante un almuerzo en el Rotary Club de Buenos Aires, Michetti aceptó que la reforma previsional es "antipopular" y justificó la nueva fórmula para la actualización de las jubilaciones en que “el sistema previsional era insustentable". "Nos podríamos haber conformado con seguir lo que las encuestas nos dicen que la gente quiere y no tomar decisiones antipopulares, pero si no lo hacemos, no hacemos liderazgo político", dijo. Su discurso fue en la misma línea que el del presidente Mauricio Macri, quien ayer planteó que “hubiera sido más cómodo irnos de vacaciones”. Tras esa definición, el mandatario partió hacia Villa La Angostura para descansar durante dos semanas.

Consultada por la moderadora de la disertación sobre si compartía la idea de la diputada Elisa Carrió sobre un supuesto plan para desestabilizar al Gobierno, Michetti respondió: "No me animo a decir que hubo un intento destituyente en los últimos días, pero creo que mucha que estaría contenta de que nos vaya mal". Sobre la represión a las manifestaciones callejeras, planteó que la Argentina se "debe un debate" sobre el tema porque “la represión se ve como una cosa terrible y gran parte de la sociedad se pone del lado de supuesta víctima”.

"Argentina es muy difícil en términos culturales con el tema de la seguridad porque tenemos una marca enorme que es la dictadura y liga la represión con lo militar y las aberraciones que vimos en esa época", sostuvo. "Por eso gran parte de la sociedad se pone del lado del que hace lío y del que genera amenaza y del otro lado está la fuerza de seguridad tratando de hacer cumplir la ley, pero no la puede hacer cumplir con armas, entonces cómo la va a hacer cumplir, si del otro lado están tirando con morteros", continuó, en línea con el discurso oficial de reclamar que los agentes puedan usar armas letales.

Y luego lanzó: "Vos vas a Canadá y la verdad que si un grupo de personas genera tal nivel de violencia, las fuerzas de seguridad actúan sacando a esa gente como la tenga que sacar. Si no la puede sacar, inmediatamente pasa al camión hidrante. Y luego le tirará una bala de goma en la pierna, no sé cómo es”. Michetti aseguró que si algún uniformado no cumple los protocolos “deberá ser condenado porque para eso también existe la Justicia", pero luego sostuvo: “¿Que no se te vaya la mano? Es imposible eso, la ley es nuestra manera de relacionarnos y es la regla de juego. Chile también tiene una concepción de autoridad, no es cualquier cosa un carabinero”.