En el acto central por el Día de la Independencia, celebrado en la localidad de Leandro N. Alem de Misiones, el gobernador Hugo Passalacqua hizo un enfático llamado “al poder central”, reclamando el respeto a los derechos preexistentes de las provincias. Sus palabras se dieron en un contexto marcado por recientes declaraciones del presidente Javier Milei sobre los gobernadores.

Durante la ceremonia, el mandatario provincial puso en valor la participación fundamental de las provincias en el proceso emancipador, destacando que Misiones —junto a otras como Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe— ya habían avanzado hacia una declaración de independencia meses antes del Congreso de Tucumán, en un acto histórico realizado en el Arroyo de la China en 1815. En ese sentido, expresó que “el poder central debe entender que las provincias somos preexistentes a la Nación. Las provincias creamos a la Nación. La Administración Nacional es un producto de todos nosotros, orgullosamente provincianos. Entonces, siempre le pedimos al poder central respeto por las provincias, venga quien venga”.

“No se puede entender de otra manera la gestión de la Nación. Y en ese trayecto debemos quitar ciertos sectarismos y odios que aparecen, palabras mal dichas y peleas inútiles. Se puede hacer lo mismo respetuosamente. No tolero y mi espíritu no aguanta la maledicencia o tweets que arden, no vale la pena, no es momento”, añadió.

En otro pasaje de su discurso, el mandatario recalcó a “los misioneros y misioneras” que “tienen un gobernador que se podrá equivocar, pero se va a plantar siempre para defender los intereses de nuestra provincia. Venga quien venga, de forma respetuosa, con diálogo, con concordia, pero siempre defendiendo lo que es del interés de ustedes, del querido y amado pueblo misionero”.

El llamado a la unidad frente a las divisiones

Con el mismo énfasis, señaló que “hay que construir en base del amor, la fraternidad, la igualdad de oportunidades, y el bien común. Sentirse servidores públicos, ser humildes, ser austeros, ser ejemplares. Las generaciones que vienen nos están mirando. Toda esa gurisada que está con la bandera, ahí, está mirando qué hacemos”.

“Uno puede saber cómo comienza una atmósfera de odio. Lo que no sabe es cómo termina”, advirtió. Y concluyó: “Cuidémonos, seamos felices y disfrutemos de las maravillas de Misiones entre todos, en paz y concordia, cuidando la identidad misionera. ¡Que vivan los héroes de la independencia! Sigamos su legado. ¡Y arriba Misiones!”.