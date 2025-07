La locuacidad de Gabriel “Puma” Goity contagia. Mientras conversa, improvisa, ríe, relata con humor y afecto. Su visita la motiva Cyrano, la obra de Edmond Rostand, que bajo la adaptación y dirección de Willy Landin, presenta desde ayer, con funciones para hoy y mañana a las 20, en Teatro El Círculo (Laprida 1223). Le acompaña el reconocimiento unánime y sostenido, además de premios, y un despliegue extraordinario, con más de 30 artistas en escena.

Pero como la visita es a Rosario, Fontanarrosa se cuela en el diálogo: “La mesa de los galanes fue la primera obra del negro que hice; vinimos a Rosario para hablar con él y ahí lo conocí. Viajamos con Pablito Bristol, que tenía la autorización para hacer la adaptación en teatro, Atilio Veronelli y Daniel Araoz; y nos reunimos en El Cairo. Pero también una segunda vez, en la que nos dijo: ‘Les quiero preguntar algo. Los amigos de la mesa de los galanes quieren saber quiénes son los actores que los van a interpretar, porque hay quejas’ (risas). Fue muy gracioso. ‘Ellos esperaban un Federico Luppi, un Oscar Martínez, un Miguel Ángel Solá, así que están un poco decepcionados con ustedes’. Nos reíamos tanto, fue maravilloso”, recuerda el Puma Goity a Rosario/12.

-¿Quién es Cyrano de Bergerac?

-Cyrano es un idealista y es un soldado, un defensor de los valores. Es un personaje que no se victimiza y que está totalmente enamorado de una mujer, que es su ángel, pero bueno, al tener esta enorme nariz, considera que ella nunca lo va lo va a mirar. Entonces, se autoexcluye. Roxane está totalmente enamorada de Christian, un joven soldado; Christian ama también a Roxane, pero no sabe expresarse. Y ahí aparece Cyrano, quien mediante las cartas firmadas por Cristian, pero escritas por Cyrano, empieza a enamorar aún más a Roxane. Y empiezan las dudas y el conflicto de esta obra que es hermosa.

-Y popular.

-Absolutamente popular. Todo lo que es clásico es popular. Shakespeare, Molière, Ibsen. Las grandes obras son populares. Perdura porque es maravillosa, porque está muy bien escrita, porque tiene valores increíbles, porque es absolutamente apasionada, y porque uno se siente reconocido.

-A fin de cuentas, sigue hablando de lo mismo que todavía nos conmueve.

-Hagamos lo que hagamos, siempre estamos en busca del amor, nuestra conflictiva está alrededor de eso; en definitiva, todo es pasión, todo es amor o desamor. Y en este caso, Cyrano es un defensor de los valores, de la amistad, de los que menos tienen. Cuando vi Cyrano a los 16 años, salí del teatro y dije: “Quiero ser Cyrano”; y mi abuelo me dijo: “Para eso, tenés que ser actor”.

-¿Quién fue tu abuelo?

-Mi abuelo era orfebre, un ferviente lector, le encantaba la buena música y el buen teatro. Entonces, yo me deleitaba viendo en televisión el programa El Botón, con Alberto Olmedo, Pepe Soriano, Ernesto Bianco, Adolfo García Grau, María Rosa Fugazot, entre otros; me moría de risa con el programa y le decía a mi abuelo: “¡Cómo me gusta ese flaco!”. Y mi abuelo me decía: “Ese flaco se llama Ernesto Bianco. ¡Y no sabés qué actor de teatro es!”. Yo nunca había ido al teatro. Y en el año 77, con 16 años, mi abuelo me lleva a ver el Cyrano a la sala Martín Coronado, y nada menos que con Ernesto Bianco; quedé totalmente extasiado e identificado con el personaje. Gracias al Cyrano y gracias a mi abuelo, me encariñé con el teatro. Las hijas de Bianco, sabiendo esta anécdota mía, me llamaron hace unos años para participar de un libro homenaje a su padre, y me dicen que habían presentado un proyecto al INCAA, para hacer un documental sobre Ernesto Bianco. Querían que yo estuviera en el documental, contando la anécdota, pero en el Teatro San Martín, en la sala Coronado: “¿Qué te parece si te sentás donde estuviste con tu abuelo, e improvisás algo en el escenario? Lo que vos quieras”. Me dije: “Uy, ya estoy más que hecho”. Fuimos, hicimos la nota, me senté por las filas en las que había estado con mi abuelo, ¡y me emocioné de una manera! Cabe señalar que fue la última obra que hizo Bianco, falleció haciendo el Cyrano, fue el último escenario que él pisó. Entonces, estar en ese escenario, en donde improvisé el final de Cyrano junto a las hijas de Bianco, a las que puse como Roxanne, fue muy emotivo. Cuando las abrazo, emocionado, les pregunto: “¿Quién dirige este teatro?”. “Gabriela Ricardes”, me responden; a quien no conocía y actualmente es la ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y me fui a hablar directamente con ella para hacer esta obra.

-Es una historia de hechos felizmente entrelazados.

-¡Imaginate mi emoción el día del estreno, en el mismo teatro al que me llevó mi abuelo! Las programaciones oficiales son de tres meses, te vaya bien o te vaya mal; pero con Cyrano ya vamos a cumplir dos años. La felicidad más grande es salir del teatro y encontrar gente que te dice: “Puma, te escuchamos en notas hablando de esta obra; y nunca habíamos ido al teatro”. Ése es el premio más grande. Pasaron más de 200 y pico de funciones, 170 mil espectadores, ¡temporada en Mar de Plata! Y por otra parte, para mí también es importante porque yo quería hacer clásicos, para marcar la diferencia. Porque para hacer un clásico, no te alcanza con ser simpático, con tener oficio, con ser un tipo con ángel. Acá tenés que ser actor; o sea, para hacer un clásico tenés que ensayar 50 veces más que cualquier otro actor de teatro, y también queríamos marcar eso. Yo tengo el orgullo de decir que todo el elenco de Cyrano son egresados de la Escuela Metropolitana de Arte Dramático y la Escuela Municipal de Arte Dramático; bancados y sostenidos por el estado, por la ciudad de Buenos Aires, que considera, y ojalá fuera así en todo el país, que la cultura es una inversión y nunca un gasto.