La senadora nacional de Unión por la Patria, María Inés Pilatti Vergara, catalogó por la 750 como “espectacular” la sesión de este jueves en el Congreso y aseguró que es clave que los consensos se mantengan de cara al futuro.

La declaración llegó después de que el Senado convirtió en ley el aumento a las jubilaciones, junto con la actualización del bono y la emergencia en discapacidad, así como la prórroga de la moratoria previsional y la creación del Fondo de Emergencia por las inundaciones en Bahía Blanca.

Ante la pregunta de La García, la senadora explicó con qué cree que tiene que ver este gran consenso logrado: “Yo creo que están tirando demasiado de la cuerda. Están muy subidos a un caballo de agresión y de crueldad. Ya no respetan a nadie. No les están quedando amigos. Porque van tirando de apoyos”.

En particular, ahora, de las provincias: “Ahora los gobernadores están con la soga al cuello, porque Milei les tocó el bolsillo a ellos y no tienen cómo pagar sueldos. Como en caso de Chacho, donde el 100 por ciento de la coparticipación está destinado a sueldos y no llega nada más, no viene un mango”.

Pese a este gran logro, Pilatti Vergara fue prudente al hablar sobre la dinámica que imagina hacia adelante: “No me animo a predecir el futuro. Sobre todo con este año y medio que pasamos. Lo de ayer fue espectacular. Pero yo no sé si esto va a seguir”.

“Ojalá que sea así, porque sería muy importante que nos podamos mantener (unidos), para ciertos temas trascendentes, para que sepa el presidente que le puede pasar a él”, afirmó.

Pero agregó: “No es poca cosa juntar esta cantidad de votos como para insistir con dos tercios con proyectos de leyes que no tenían despacho de comisión. Lo de ayer fue muy importante. Fue sensatez. Porque no hablamos de ningún proyecto de ley estrafalario”.

Finalmente, abrió otra clave de lectura: “Creo que todas las movilizaciones, las salidas a la calle, las protestas, hacen trascender la disconformidad y el dolor. Son fuegos que se van prendiendo. Y creo que en algún momento van a hacer reaccionar al pueblo argentino para que llegado el momento de las elecciones vaya a votar y piense 10 veces a quién”.